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Онлайн-конференция о реализации проекта "Билет в будущее"

Онлайн-конференция о реализации проекта "Билет в будущее" - РИА Новости, 02.09.2021

Онлайн-конференция о реализации проекта "Билет в будущее"

7 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Новые подходы к реализации проекта "Билет в будущее" в 2021 году".

2021-09-02T15:34

2021-09-02T15:34

2021-09-02T15:34

анонсы

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Задать вопросУчастники:- первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр БУГАЕВ;- директор Фонда гуманитарных проектов Иван ЕСИН;- президент Центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии", научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей СЕРЕБРЯКОВ;- заместитель губернатора – председателя Правительства г. Севастополя, куратор Департамента образования и науки г. Севастополя Игорь МИХЕЕВ;- представитель компании РЖД;- педагог-навигатор от Московской области.Проект "Билет в будущее" стартует на новой онлайн-платформе и в парках "Россия – Моя история" в 23-х городах России. Он охватывает три целевых аудитории: родителей, учителей и учеников. Обучение школьников проходит под контролем педагогов-навигаторов. Впервые в рамках проекта будет проводиться тест для родителей, который покажет наличие или отсутствие конфликта интересов между их ожиданиями и устремлениями детей. В проекте будут принимать участие все 85 регионов России: 22 – на базе исторических парков, остальные – на базах региональных операторов проекта (ранее были задействованы 62 региона).Проект направлен на расширение профориентационных и профессиональных возможностей для молодежи в регионах. Он позволит продемонстрировать молодежи наличие перспектив трудоустройства и карьерного роста в регионе и, как следствие, снизить отток подрастающего поколения из регионов в Москву. По итогам проекта будет сформирована база лучших профориентационных практик, презентация которой состоится на финальном мероприятии 2021 года в Санкт-Петербурге в середине ноября. Новым оператором проекта "Билет в будущее" стал Фонд гуманитарных проектов.Дополнительная информация:Мария ВоронковаТел.: 8 (915) 811-7032E-mail: vm@expohistory.ruОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы