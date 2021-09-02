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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/bespilotnik-1748391920.html
МИД осудил удар американского беспилотника в Кабуле
МИД осудил удар американского беспилотника в Кабуле - РИА Новости, 02.09.2021
МИД осудил удар американского беспилотника в Кабуле
Москва осуждает удар американского беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли мирные жители, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:31
2021-09-02T16:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва осуждает удар американского беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли мирные жители, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы также отмечаем заявления высокопоставленного функционера движения талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) (Мавляви) Шахабуддина Делавара, он призвал спешно свернувшие свои дипломатические миссии иностранные государства возобновить их работу. Этот сигнал демонстрирует готовность руководства талибов к развитию связей с международным сообществом", - сказала Захарова на брифинге."В Кабуле и других крупных городах возникает недовольство политикой движения талибов на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствия, топлива. В связи с этим призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи", - сказала Захарова на брифинге в четверг.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html
сша
кабул (город)
афганистан
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
16:31 02.09.2021
 
МИД осудил удар американского беспилотника в Кабуле

Захарова: Москва осуждает удар американского беспилотника в Кабуле

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва осуждает удар американского беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли мирные жители, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Финальный аккорд военного присутствия международной коалиции – это очередной случай гибели мирных граждан в результате удара американского беспилотника, повлекшего за собой обрушение жилого дома и смерть девяти человек, в том числе шести детей. Решительно осуждаем подобное неизбирательное применение силы", - сказала она на брифинге в четверг.
"Мы также отмечаем заявления высокопоставленного функционера движения талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) (Мавляви) Шахабуддина Делавара, он призвал спешно свернувшие свои дипломатические миссии иностранные государства возобновить их работу. Этот сигнал демонстрирует готовность руководства талибов к развитию связей с международным сообществом", - сказала Захарова на брифинге.
"В Кабуле и других крупных городах возникает недовольство политикой движения талибов на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствия, топлива. В связи с этим призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)ТалибанАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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