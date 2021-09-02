https://ria.ru/20210902/bespilotnik-1748391920.html

МИД осудил удар американского беспилотника в Кабуле

МИД осудил удар американского беспилотника в Кабуле - РИА Новости, 02.09.2021

МИД осудил удар американского беспилотника в Кабуле

Москва осуждает удар американского беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли мирные жители, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:31

2021-09-02T16:31

2021-09-02T16:31

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва осуждает удар американского беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли мирные жители, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы также отмечаем заявления высокопоставленного функционера движения талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) (Мавляви) Шахабуддина Делавара, он призвал спешно свернувшие свои дипломатические миссии иностранные государства возобновить их работу. Этот сигнал демонстрирует готовность руководства талибов к развитию связей с международным сообществом", - сказала Захарова на брифинге."В Кабуле и других крупных городах возникает недовольство политикой движения талибов на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствия, топлива. В связи с этим призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи", - сказала Захарова на брифинге в четверг.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html

сша

кабул (город)

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия