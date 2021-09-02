МИД осудил удар американского беспилотника в Кабуле
Захарова: Москва осуждает удар американского беспилотника в Кабуле
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва осуждает удар американского беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли мирные жители, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Финальный аккорд военного присутствия международной коалиции – это очередной случай гибели мирных граждан в результате удара американского беспилотника, повлекшего за собой обрушение жилого дома и смерть девяти человек, в том числе шести детей. Решительно осуждаем подобное неизбирательное применение силы", - сказала она на брифинге в четверг.
"Мы также отмечаем заявления высокопоставленного функционера движения талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) (Мавляви) Шахабуддина Делавара, он призвал спешно свернувшие свои дипломатические миссии иностранные государства возобновить их работу. Этот сигнал демонстрирует готовность руководства талибов к развитию связей с международным сообществом", - сказала Захарова на брифинге.
"В Кабуле и других крупных городах возникает недовольство политикой движения талибов на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствия, топлива. В связи с этим призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная в России