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Наука
https://ria.ru/20210902/baykonur-1748397359.html
Рогозин рассказал о подготовке к модернизации одной из площадок Байконура
Рогозин рассказал о подготовке к модернизации одной из площадок Байконура - РИА Новости, 02.09.2021
Рогозин рассказал о подготовке к модернизации одной из площадок Байконура
Контракт на модернизацию стартового комплекса ракет "Зенит" под новые российские "Союзы-5" на Байконуре будет подписан в ближайшие дни, сообщил в четверг... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:57
2021-09-02T16:57
наука
украина
оаэ
байконур (город)
дмитрий рогозин
роскосмос
союз
ркк "энергия"
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Контракт на модернизацию стартового комплекса ракет "Зенит" под новые российские "Союзы-5" на Байконуре будет подписан в ближайшие дни, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В ближайшие дни должен быть подписан контракт на модернизацию стартового комплекса на Байконуре", - сказал он в ходе марафона "Новое знание".Ранее сообщалось, что модернизация площадки под новую ракету должна начаться в этом году. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин рассказывал, что понимание по модернизации есть, но заминка идет от ОАЭ, которые также участвуют в проекте.Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2017 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ - модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита", - РД-0124МС - модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".В июле 2018 года Роскосмос заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210804/baykonur-1744391874.html
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украина, оаэ, байконур (город), дмитрий рогозин, роскосмос, союз, ркк "энергия", космос - риа наука, ркц "прогресс", рд-171мв
16:57 02.09.2021
 
Рогозин рассказал о подготовке к модернизации одной из площадок Байконура

Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал готовящейся модернизации одной из площадок Байконура

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Контракт на модернизацию стартового комплекса ракет "Зенит" под новые российские "Союзы-5" на Байконуре будет подписан в ближайшие дни, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В ближайшие дни должен быть подписан контракт на модернизацию стартового комплекса на Байконуре", - сказал он в ходе марафона "Новое знание".
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-17 на стартовой площадке космодрома Байконур. - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 18:25
Договор об аренде Россией Байконура до 2050 года вступил в силу
Ранее сообщалось, что модернизация площадки под новую ракету должна начаться в этом году. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин рассказывал, что понимание по модернизации есть, но заминка идет от ОАЭ, которые также участвуют в проекте.
Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2017 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ - модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита", - РД-0124МС - модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".
В июле 2018 года Роскосмос заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".
В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 23:33
Модернизация стартового комплекса на Байконуре начнется в августе
 
НаукаУкраинаОАЭБайконур (город)Дмитрий РогозинРоскосмосСоюзРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаРКЦ "Прогресс"РД-171МВ
 
 
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