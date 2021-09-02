https://ria.ru/20210902/baykonur-1748397359.html

Рогозин рассказал о подготовке к модернизации одной из площадок Байконура

Рогозин рассказал о подготовке к модернизации одной из площадок Байконура - РИА Новости, 02.09.2021

Рогозин рассказал о подготовке к модернизации одной из площадок Байконура

Контракт на модернизацию стартового комплекса ракет "Зенит" под новые российские "Союзы-5" на Байконуре будет подписан в ближайшие дни, сообщил в четверг... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:57

2021-09-02T16:57

2021-09-02T16:57

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оаэ

байконур (город)

дмитрий рогозин

роскосмос

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ркк "энергия"

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Контракт на модернизацию стартового комплекса ракет "Зенит" под новые российские "Союзы-5" на Байконуре будет подписан в ближайшие дни, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В ближайшие дни должен быть подписан контракт на модернизацию стартового комплекса на Байконуре", - сказал он в ходе марафона "Новое знание".Ранее сообщалось, что модернизация площадки под новую ракету должна начаться в этом году. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин рассказывал, что понимание по модернизации есть, но заминка идет от ОАЭ, которые также участвуют в проекте.Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2017 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ - модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита", - РД-0124МС - модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".В июле 2018 года Роскосмос заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210804/baykonur-1744391874.html

https://ria.ru/20210722/roskosmos-1742451897.html

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байконур (город)

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