Рогозин рассказал о подготовке к модернизации одной из площадок Байконура
Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал готовящейся модернизации одной из площадок Байконура
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Контракт на модернизацию стартового комплекса ракет "Зенит" под новые российские "Союзы-5" на Байконуре будет подписан в ближайшие дни, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В ближайшие дни должен быть подписан контракт на модернизацию стартового комплекса на Байконуре", - сказал он в ходе марафона "Новое знание".
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Ранее сообщалось, что модернизация площадки под новую ракету должна начаться в этом году. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин рассказывал, что понимание по модернизации есть, но заминка идет от ОАЭ, которые также участвуют в проекте.
Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2017 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ - модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита", - РД-0124МС - модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".
В июле 2018 года Роскосмос заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".
В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.