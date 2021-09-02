https://ria.ru/20210902/batareyki-1748268577.html

Каждый россиянин в среднем в год выбрасывает семь батареек

Каждый россиянин в среднем в год выбрасывает семь батареек - РИА Новости, 02.09.2021

Каждый россиянин в среднем в год выбрасывает семь батареек

Ежегодно каждый россиянин использует в среднем семь батареек, сообщил генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев на сессии по циклической экономике в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:54

2021-09-02T04:54

2021-09-02T04:54

общество

владивосток

дальневосточный федеральный университет

денис буцаев

дальний восток

российский экологический оператор

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155979/98/1559799893_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1791f698a05280bd2b43dcb34149ec52.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ежегодно каждый россиянин использует в среднем семь батареек, сообщил генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев на сессии по циклической экономике в рамках Восточного экономического форума.Как уточнил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, ежегодно в России образуется 20 тысяч тонн использованных батареек, при этом утилизируется только 1,5 тысячи тонн, а возможный объем утилизации - 5 тысяч тонн.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

владивосток

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, денис буцаев, дальний восток, российский экологический оператор, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)