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Каждый россиянин в среднем в год выбрасывает семь батареек
Каждый россиянин в среднем в год выбрасывает семь батареек - РИА Новости, 02.09.2021
Каждый россиянин в среднем в год выбрасывает семь батареек
Ежегодно каждый россиянин использует в среднем семь батареек, сообщил генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев на сессии по циклической экономике в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:54
2021-09-02T04:54
2021-09-02T04:54
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
денис буцаев
дальний восток
российский экологический оператор
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Ежегодно каждый россиянин использует в среднем семь батареек, сообщил генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев на сессии по циклической экономике в рамках Восточного экономического форума.Как уточнил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, ежегодно в России образуется 20 тысяч тонн использованных батареек, при этом утилизируется только 1,5 тысячи тонн, а возможный объем утилизации - 5 тысяч тонн.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, денис буцаев, дальний восток, российский экологический оператор, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Каждый россиянин в среднем в год выбрасывает семь батареек
Глава Duracell в России Коротаев: каждый россиянин выбрасывает за год по семь батареек