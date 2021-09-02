https://ria.ru/20210902/barnaul-1748288321.html

В Барнауле мальчик ушел в школу на День знаний и пропал

В Барнауле мальчик ушел в школу на День знаний и пропал - РИА Новости, 02.09.2021

В Барнауле мальчик ушел в школу на День знаний и пропал

Одиннадцатилетний мальчик пропал в Барнауле – он ушел в школу 1 сентября и не вернулся, сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:30

2021-09-02T08:30

2021-09-02T14:53

происшествия

барнаул

алтайский край

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БАРНАУЛ, 2 сен - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик пропал в Барнауле – он ушел в школу 1 сентября и не вернулся, сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте"."Помогите найти ребенка… 11 лет (2010 года рождения), город Барнаул, Алтайский край. Первого сентября 2021 года не вернулся со школы… Может находиться в вашем районе", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост ребёнка - 130 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Был одет в темно-синий свитер, белую рубашку, темно-синие брюки, чёрные туфли. С собой имел чёрный школьный рюкзак."Нужна помощь добровольцев", - отмечают в отряде.Позднее стало известно, что мальчика нашли живым."Найден. Жив", - говорится в посте о поиске ребёнка.

https://ria.ru/20210901/poisk-1748097414.html

барнаул

алтайский край

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происшествия, барнаул, алтайский край