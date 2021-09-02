https://ria.ru/20210902/barnaul-1748288321.html
В Барнауле мальчик ушел в школу на День знаний и пропал
В Барнауле мальчик ушел в школу на День знаний и пропал - РИА Новости, 02.09.2021
В Барнауле мальчик ушел в школу на День знаний и пропал
Одиннадцатилетний мальчик пропал в Барнауле – он ушел в школу 1 сентября и не вернулся, сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:30
2021-09-02T08:30
2021-09-02T14:53
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БАРНАУЛ, 2 сен - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик пропал в Барнауле – он ушел в школу 1 сентября и не вернулся, сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте"."Помогите найти ребенка… 11 лет (2010 года рождения), город Барнаул, Алтайский край. Первого сентября 2021 года не вернулся со школы… Может находиться в вашем районе", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост ребёнка - 130 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Был одет в темно-синий свитер, белую рубашку, темно-синие брюки, чёрные туфли. С собой имел чёрный школьный рюкзак."Нужна помощь добровольцев", - отмечают в отряде.Позднее стало известно, что мальчика нашли живым."Найден. Жив", - говорится в посте о поиске ребёнка.
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происшествия, барнаул, алтайский край
08:30 02.09.2021 (обновлено: 14:53 02.09.2021)
В Барнауле мальчик ушел в школу на День знаний и пропал
В Барнауле мальчик ушел в школу 1 сентября и пропал
БАРНАУЛ, 2 сен - РИА Новости.
Одиннадцатилетний мальчик пропал в Барнауле
– он ушел в школу 1 сентября и не вернулся, сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".
"Помогите найти ребенка… 11 лет (2010 года рождения), город Барнаул, Алтайский край
. Первого сентября 2021 года не вернулся со школы… Может находиться в вашем районе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рост ребёнка - 130 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Был одет в темно-синий свитер, белую рубашку, темно-синие брюки, чёрные туфли. С собой имел чёрный школьный рюкзак.
"Нужна помощь добровольцев", - отмечают в отряде.
Позднее стало известно, что мальчика нашли живым.
"Найден. Жив", - говорится в посте о поиске ребёнка.