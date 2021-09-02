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В Барнауле мальчик ушел в школу на День знаний и пропал
В Барнауле мальчик ушел в школу на День знаний и пропал - РИА Новости, 02.09.2021
В Барнауле мальчик ушел в школу на День знаний и пропал
Одиннадцатилетний мальчик пропал в Барнауле – он ушел в школу 1 сентября и не вернулся, сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:30
2021-09-02T14:53
происшествия
барнаул
алтайский край
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БАРНАУЛ, 2 сен - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик пропал в Барнауле – он ушел в школу 1 сентября и не вернулся, сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте"."Помогите найти ребенка… 11 лет (2010 года рождения), город Барнаул, Алтайский край. Первого сентября 2021 года не вернулся со школы… Может находиться в вашем районе", - говорится в сообщении.Уточняется, что рост ребёнка - 130 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Был одет в темно-синий свитер, белую рубашку, темно-синие брюки, чёрные туфли. С собой имел чёрный школьный рюкзак."Нужна помощь добровольцев", - отмечают в отряде.Позднее стало известно, что мальчика нашли живым."Найден. Жив", - говорится в посте о поиске ребёнка.
https://ria.ru/20210901/poisk-1748097414.html
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происшествия, барнаул, алтайский край
08:30 02.09.2021 (обновлено: 14:53 02.09.2021)
 
В Барнауле мальчик ушел в школу на День знаний и пропал

В Барнауле мальчик ушел в школу 1 сентября и пропал

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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БАРНАУЛ, 2 сен - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик пропал в Барнауле – он ушел в школу 1 сентября и не вернулся, сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".
"Помогите найти ребенка… 11 лет (2010 года рождения), город Барнаул, Алтайский край. Первого сентября 2021 года не вернулся со школы… Может находиться в вашем районе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рост ребёнка - 130 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Был одет в темно-синий свитер, белую рубашку, темно-синие брюки, чёрные туфли. С собой имел чёрный школьный рюкзак.
"Нужна помощь добровольцев", - отмечают в отряде.
Позднее стало известно, что мальчика нашли живым.
"Найден. Жив", - говорится в посте о поиске ребёнка.
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