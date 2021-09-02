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Сергей Платонов: цифровизация - ключевой фактор эволюции бизнеса ПСБ

Сергей Платонов: цифровизация - ключевой фактор эволюции бизнеса ПСБ - РИА Новости, 02.09.2021

Сергей Платонов: цифровизация - ключевой фактор эволюции бизнеса ПСБ

ПСБ - один из системообразующих финансовых институтов нашей страны с активами свыше 3 триллионов рублей. О том, насколько эффективно работает региональная сеть... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:00

2021-09-02T10:00

2021-09-02T10:08

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

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ПСБ - один из системообразующих финансовых институтов нашей страны с активами свыше 3 триллионов рублей. О том, насколько эффективно работает региональная сеть банка в условиях пандемии, о цифровой трансформации, онлайн-форматах и планах на ближайшую перспективу рассказал РИА Новости заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов.- Сегодня стартовал Восточный экономический форум – крупнейший форум на Дальнем Востоке. Расскажите, пожалуйста, о работе банка в этом регионе. Какие здесь приоритеты, задачи, с кем вы работаете?- Наша ключевая задача на Дальнем Востоке – стать банком первого выбора и одним из банков-лидеров в Приморском крае по всем ключевым направлениям бизнеса. Мы ставим перед собой масштабные задачи в сфере расширения объемов проектного финансирования, увеличения доли проникновения в сегмент государственного заказа и укрепления регионального партнерства с органами местного управления путем поддержания приоритетных для региона проектов и муниципальных предприятий, которым требуется финансирование. Также работаем с малым и средним бизнесом, населением, предлагая им наиболее востребованные продукты и услуги на максимально привлекательных условиях.Мы ведем активную работу по выстраиванию долгосрочных и конструктивных отношений с региональными властями, лидерами рынка и подразделениями министерства обороны РФ. И ВЭФ является той площадкой, где мы можем обсудить с нашими партнерами вопросы дальнейшего развития взаимодействия и сотрудничества.- Как вы оцениваете итоги работы банка в регионах в текущем году? Как пандемия повлияла и влияет на региональную сеть и бизнес ПСБ?- Несмотря на продолжающуюся пандемию, банк эффективно реализует стоящие перед ним задачи и бизнес-цели как в этом году, так и в прошлом. ПСБ демонстрирует устойчивый рост, все плановые показатели выполняются, активно наращиваются объемы бизнеса. Региональные офисы ПСБ не прекращали свою деятельность и в полной мере обслуживали все клиентские сегменты с учетом соблюдения всех противоэпидемиологических требований.Мы стали ускоренными темпами развивать и внедрять цифровые технологии, поскольку клиенты стали активнее использовать онлайн-сервисы для совершения различных операций. Цифровизация сейчас является ключевым фактором дальнейшей эволюции бизнес-модели ПСБ, укрепления его конкурентоспособности и достижения стратегических целей.- Какие продукты для частных клиентов и юрлиц сейчас наиболее популярны? Как на спрос и потребности клиентов повлияли пандемия и локдауны?- В части финансовых услуг на выбор клиентов - как физических, так и юридических лиц - влияет привлекательность условий обслуживания, продуктов банка и его надежность. Наиболее популярными продуктами для клиентов по-прежнему являются кредиты, вложение средств, ипотека, расчетно-кассовое обслуживание. Увеличился спрос на инвестиционные продукты, т.к. несмотря на рост ставок по вкладам в последнее время, клиенты все более активно выбирают альтернативы классическим депозитам и рассматривают варианты с большей доходностью.- Какие регионы проще пережили пик пандемии, и кто быстрее восстанавливается? Это же влияет на показатели ваших региональных офисов?- Наиболее устойчивыми к пандемии оказались города-миллионники. Однако, несмотря на пандемию, и операционные офисы в других городах также показали высокие результаты. Это свидетельство эффективности бизнес-модели ПСБ, устойчивой к различным макроэкономическим условиям и социальным явлениям, а также о грамотном подходе региональных руководителей к выстраиванию работы в любых экстраординарных условиях.- В последние годы сеть банка сильно изменилась – открылись новые региональные рынки, присоединились новые банки. Как это отразилось на работе банка?- Действительно, за последнее время ПСБ значительно изменился, причем как с точки зрения модели бизнеса, так и с точки зрения своего развития и расширения региональной сети.В 2019 году ПСБ получил статус опорного финансового института для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Миссия банка в качестве опорного на базе универсального коммерческого - создать финансовые условия для поддержки и развития сектора ОПК за счет обеспечения надежной финансовой инфраструктуры, инвестиционных ресурсов и экспертизы.Таким образом, ПСБ начал расширять свою клиентскую базу за счет обслуживания нового клиентского сегмента - сотрудников госпредприятий ОПК, военнослужащих. В частности, для предоставления лучшего сервиса новому целевому сегменту мы разработали и реализовали в городах с низкой плотностью населения, таких как закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) в Красногорске и поселок Власиха Московской области, Чебаркуль в Челябинской области и Балтийск в Калининградской области, новые форматы офисов, чтобы сделать здесь банковские услуги более доступными. Мы привлекли на обслуживание новых клиентов и расширили свою сеть за счет размещения офисов в новых районах, городах и небольших населенных пунктах.Одновременно ПСБ, оставаясь универсальным банком, работающим также и с розничными и корпоративными клиентами, сегментом малого и среднего бизнеса, усиливает региональное присутствие за счет сделок M&A: в декабре ПСБ приобрел 100% акций Роскосмосбанка. У нас есть успешный опыт присоединения Связь-Банка, которое завершилось в прошлом году. В рамках интеграции этих двух банков ПСБ появился в ряде новых городов, включая уникальные Мирный, Плесецк и Байконур в Казахстане, а также в республиках Северного Кавказа, в Якутии и Биробиджане.В итоге на сегодня мы являемся одним из системообразующих финансовых институтов нашей страны с активами свыше 3 триллионов рублей. Мы ставим амбициозные цели по дальнейшему развитию бизнеса, росту доходов и прибыли.- Расскажите, пожалуйста, о новых подходах в развитии региональной сети. В чем именно они проявляются или будут проявляться?- Вслед за рыночными тенденциями и меняющейся конъюнктурой банковской отрасли мы реализуем Функциональную программу трансформации региональной сети ПСБ. Так, банк совершенствует свою региональную сеть, в том числе, с точки зрения оптимизации ее инфраструктуры и перевода основного объема продаж и обслуживания в цифровые каналы. Для этого мы, в частности, внедряем модель омниканальности, в рамках которой будет фокус на консультациях для клиентов, продаже сложноструктурированных продуктов в цифровых каналах. Для унификации и встраивания офисов в омниканальный контур нам также предстоит обновить формат сети банка.С точки зрения экономического моделирования сеть банка будет ориентирована на функции с высокой добавленной ценностью, включая консультирование и продажи, с одновременной централизацией функций мидл- и бэк-офиса вне сети банка.Вся эта трансформация потребует и глубокой организационной внутрибанковской работы, совершенствования системы подбора и ротации кадров внутри сети и многое другое.Наша самая главная задача при трансформации сети – дальнейшее усиление синергии между бизнес-линиями для достижения максимального результата и эффективности бизнеса.- Вы упомянули цифровую трансформацию. Как идет процесс перевода операций в онлайн? Какие продукты уже сейчас можно оформить онлайн и как такой формат сказывается на региональном бизнесе?- Сегодня в ПСБ почти не осталось операций, которые нельзя совершить в онлайне. Формат удаленного оформления любых продуктов положительно сказывается на региональном бизнесе, и наша задача - сделать так, чтобы клиенты ПСБ могли комфортно обслуживаться в банке, даже если они живут и работают в регионе, где у нас нет физического присутствия.Отдельная история - клиенты сегмента Private Banking. Это самые консервативные клиенты, и несмотря на развитие цифровых технологий, они предпочитают работать напрямую с персональными менеджерами. В этой части мы переориентировались на альтернативные форматы коммуникаций, удобные в первую очередь для самих клиентов: выезд к ним для подписания документов, использование видеосвязи и мессенджеров для коммуникации и т.д.- Будет ли в работе банка, в том числе в регсети, использоваться искусственный интеллект и другие инновационные разработки?- Конечно, в первую очередь для разгрузки сотрудников от рутинных задач - это и инструменты для распознавания документов, и системы поддержки принятия решений, и роботизация как внутренних бизнес-процессов, так и клиентского обслуживания.- Каковы планы и приоритеты развития сети банка на ближайшие годы?- Я бы обозначил следующие приоритеты: вывод в цифровые каналы продаж сложных операций (вексельные, ипотечные сделки и т.д.), проведение модернизации региональной сети, усиление синергии бизнес-линий и увеличение доли инвестиционных продуктов в активах клиентов.Кроме того, в наших ближайших планах, как я уже говорил, - активно преобразовывать конфигурацию действующей сети банка путем переформатирования отделений и внедрения новых технологий и принципов обслуживания клиентов.

https://ria.ru/20210827/organizator-1747562094.html

https://ria.ru/20210826/podderzhka-1747303723.html

https://ria.ru/20210824/kadry-1747107797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, псб (банк псб)