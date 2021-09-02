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Aurus на водородном топливе представили на Восточном экономическом форуме
Aurus на водородном топливе представили на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 02.09.2021
Aurus на водородном топливе представили на Восточном экономическом форуме
Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T05:02
2021-09-02T05:02
2021-09-02T05:08
экономика
оаэ
владивосток
дальневосточный федеральный университет
авто
вадим швецов
aurus
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.В описании к автомобилю на стенде Aurus указано, что у модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 600 километров, отсутствуют выбросы СО2.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210613/aurus-1736814091.html
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экономика, оаэ, владивосток, дальневосточный федеральный университет, авто, вадим швецов, aurus, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:02 02.09.2021 (обновлено: 05:08 02.09.2021)
Aurus на водородном топливе представили на Восточном экономическом форуме
Новый российский автомобиль Aurus Hydrogen с запасом хода 600 км представили на ВЭФ