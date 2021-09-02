https://ria.ru/20210902/aviakompaniya-1748321342.html

Проблема "Победы" с нехваткой пилотов из-за COVID-19 разрешилась

Проблема "Победы" с нехваткой пилотов из-за COVID-19 разрешилась - РИА Новости, 02.09.2021

Проблема "Победы" с нехваткой пилотов из-за COVID-19 разрешилась

Проблема лоукостера "Победа" с нехваткой пилотов из-за коронавируса разрешилась, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в ходе ВЭФ. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:32

2021-09-02T11:32

2021-09-02T11:32

экономика

владивосток

аэрофлот

дальневосточный федеральный университет

победа (авиакомпания)

михаил полубояринов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Проблема лоукостера "Победа" с нехваткой пилотов из-за коронавируса разрешилась, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в ходе ВЭФ."Это (длилось – ред.) 5 дней, которые истекли 1 сентября, все уже... Это нормальная ситуация, перераспределение мощностей внутри группы", - сказал Полубояринов, комментируя нехватку пилотов в лоукостере из-за коронавируса и передачу части его рейсов "Аэрофлоту" по этой причине."Наверное, законодателям стоит подумать, чтобы можно было более простыми решениями делать некую взаимозаменяемость кабинных экипажей, хотя бы внутри группы", - добавил он."Победа" в период 26-31 августа скорректировала план выполнения около 50 рейсов по разным направлениям, в том числе в Анталью, Уфу, Владикавказ и др. Представитель "Победы" поясняла РИА Новости, что это связано с нехваткой пилотов, которые болели коронавирусом. Часть рейсов "Победы" выполнял "Аэрофлот". Также лоукостер предлагал клиентам рейсы в соседние даты, либо билеты на рейсы других авиакомпаний, либо полный возврат денег за билеты.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/avia-1745898196.html

https://ria.ru/20210824/aeroflot-1746958334.html

владивосток

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экономика, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, победа (авиакомпания), михаил полубояринов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)