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Проблема "Победы" с нехваткой пилотов из-за COVID-19 разрешилась
Проблема "Победы" с нехваткой пилотов из-за COVID-19 разрешилась - РИА Новости, 02.09.2021
Проблема "Победы" с нехваткой пилотов из-за COVID-19 разрешилась
Проблема лоукостера "Победа" с нехваткой пилотов из-за коронавируса разрешилась, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в ходе ВЭФ. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:32
2021-09-02T11:32
экономика
владивосток
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
победа (авиакомпания)
михаил полубояринов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Проблема лоукостера "Победа" с нехваткой пилотов из-за коронавируса разрешилась, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в ходе ВЭФ."Это (длилось – ред.) 5 дней, которые истекли 1 сентября, все уже... Это нормальная ситуация, перераспределение мощностей внутри группы", - сказал Полубояринов, комментируя нехватку пилотов в лоукостере из-за коронавируса и передачу части его рейсов "Аэрофлоту" по этой причине."Наверное, законодателям стоит подумать, чтобы можно было более простыми решениями делать некую взаимозаменяемость кабинных экипажей, хотя бы внутри группы", - добавил он."Победа" в период 26-31 августа скорректировала план выполнения около 50 рейсов по разным направлениям, в том числе в Анталью, Уфу, Владикавказ и др. Представитель "Победы" поясняла РИА Новости, что это связано с нехваткой пилотов, которые болели коронавирусом. Часть рейсов "Победы" выполнял "Аэрофлот". Также лоукостер предлагал клиентам рейсы в соседние даты, либо билеты на рейсы других авиакомпаний, либо полный возврат денег за билеты.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/avia-1745898196.html
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экономика, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, победа (авиакомпания), михаил полубояринов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:32 02.09.2021
 
Проблема "Победы" с нехваткой пилотов из-за COVID-19 разрешилась

Глава "Аэрофлота" Полубояринов: проблема "Победы" с нехваткой пилотов разрешилась

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов
Генеральный директор ПАО Аэрофлот Михаил Полубояринов - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Проблема лоукостера "Победа" с нехваткой пилотов из-за коронавируса разрешилась, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в ходе ВЭФ.
"Это (длилось – ред.) 5 дней, которые истекли 1 сентября, все уже... Это нормальная ситуация, перераспределение мощностей внутри группы", - сказал Полубояринов, комментируя нехватку пилотов в лоукостере из-за коронавируса и передачу части его рейсов "Аэрофлоту" по этой причине.
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"Наверное, законодателям стоит подумать, чтобы можно было более простыми решениями делать некую взаимозаменяемость кабинных экипажей, хотя бы внутри группы", - добавил он.
"Победа" в период 26-31 августа скорректировала план выполнения около 50 рейсов по разным направлениям, в том числе в Анталью, Уфу, Владикавказ и др. Представитель "Победы" поясняла РИА Новости, что это связано с нехваткой пилотов, которые болели коронавирусом. Часть рейсов "Победы" выполнял "Аэрофлот". Также лоукостер предлагал клиентам рейсы в соседние даты, либо билеты на рейсы других авиакомпаний, либо полный возврат денег за билеты.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаВладивостокАэрофлотДальневосточный федеральный университетПобеда (авиакомпания)Михаил ПолубояриновВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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