https://ria.ru/20210902/aviadarts-1748313423.html
Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс"
Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс" - РИА Новости, 02.09.2021
Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс"
Российская команда победила в конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр-2021, сообщает в четверг Минобороны РФ. В предыдущие годы отечественная команда... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:02
2021-09-02T11:02
2021-09-02T11:02
безопасность
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су-34
су-25
ту-22м3
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская команда победила в конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр-2021, сообщает в четверг Минобороны РФ. В предыдущие годы отечественная команда также неизменно занимала первое место, в 2017-м поделив его с командой Китая."Российские экипажи выиграли в номинациях по бомбардировочной, штурмовой, дальней авиации и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило выиграть общекомандный зачет и завоевать кубок конкурса". - говорится в релизе.Лучшими в российской команде стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.Соревнования истребительной авиации и военно-транспортной авиации выиграли летчики из Китая на самолетах J-10 и Y-9. Также китайцы завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место в военно-транспортной авиации.Экипажи ВВС Беларуси выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях "штурмовая авиация" и "армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах".Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится на рязанском аэродроме Дягилево в эту субботу.
https://ria.ru/20210901/aviadarts-1748155907.html
https://ria.ru/20210831/armiya-1747965187.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, су-25, ту-22м3, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс"
Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр-2021
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Российская команда победила в конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр-2021
, сообщает в четверг Минобороны РФ. В предыдущие годы отечественная команда также неизменно занимала первое место, в 2017-м поделив его с командой Китая.
"Российские экипажи выиграли в номинациях по бомбардировочной, штурмовой, дальней авиации и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило выиграть общекомандный зачет и завоевать кубок конкурса". - говорится в релизе.
Лучшими в российской команде стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.
Соревнования истребительной авиации и военно-транспортной авиации выиграли летчики из Китая на самолетах J-10 и Y-9. Также китайцы завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место в военно-транспортной авиации.
Экипажи ВВС Беларуси выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях "штурмовая авиация" и "армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах".
Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится на рязанском аэродроме Дягилево в эту субботу.