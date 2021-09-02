Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/aviadarts-1748313423.html
Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс"
Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс" - РИА Новости, 02.09.2021
Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс"
Российская команда победила в конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр-2021, сообщает в четверг Минобороны РФ. В предыдущие годы отечественная команда... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:02
2021-09-02T11:02
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
су-25
ту-22м3
россия
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604073902_0:57:3184:1847_1920x0_80_0_0_fc5245a534fd4e6754124863f11fe6bb.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская команда победила в конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр-2021, сообщает в четверг Минобороны РФ. В предыдущие годы отечественная команда также неизменно занимала первое место, в 2017-м поделив его с командой Китая."Российские экипажи выиграли в номинациях по бомбардировочной, штурмовой, дальней авиации и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило выиграть общекомандный зачет и завоевать кубок конкурса". - говорится в релизе.Лучшими в российской команде стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.Соревнования истребительной авиации и военно-транспортной авиации выиграли летчики из Китая на самолетах J-10 и Y-9. Также китайцы завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место в военно-транспортной авиации.Экипажи ВВС Беларуси выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях "штурмовая авиация" и "армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах".Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится на рязанском аэродроме Дягилево в эту субботу.
https://ria.ru/20210901/aviadarts-1748155907.html
https://ria.ru/20210831/armiya-1747965187.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604073902_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_6fceefcf73a70f3a15198763602ff19f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, су-25, ту-22м3, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
11:02 02.09.2021
 
Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс"

Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр-2021

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская команда победила в конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр-2021, сообщает в четверг Минобороны РФ. В предыдущие годы отечественная команда также неизменно занимала первое место, в 2017-м поделив его с командой Китая.
"Российские экипажи выиграли в номинациях по бомбардировочной, штурмовой, дальней авиации и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило выиграть общекомандный зачет и завоевать кубок конкурса". - говорится в релизе.
Фронтовой бомбардировщик Су-24М - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:35
Финал "Авиадартса-2021" завершился двумя рекордами
Лучшими в российской команде стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.
Соревнования истребительной авиации и военно-транспортной авиации выиграли летчики из Китая на самолетах J-10 и Y-9. Также китайцы завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место в военно-транспортной авиации.
Военнослужащие армии Китая на полосе препятствий конкурса Морской десант в рамках Армейских международных игр АрМИ-2021 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 12:13
Шойгу рассказал, что россияне лидируют на АрМИ-2021
Экипажи ВВС Беларуси выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях "штурмовая авиация" и "армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах".
Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится на рязанском аэродроме Дягилево в эту субботу.
 
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-34Су-25Ту-22М3РоссияАрмейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
05:31Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
05:26Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
05:24В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути
05:21На Украине рассказали, как правильно есть сало
05:20"Газпром нефть" нарастит сдачу нефти с Чаянды
05:12Мировая зеленая повестка должна перейти к прагматизму, считает Решетников
Лента новостейМолния