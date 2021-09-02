https://ria.ru/20210902/aviadarts-1748313423.html

Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс"

Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс" - РИА Новости, 02.09.2021

Сборная России победила в конкурсе "Авиадартс"

Российская команда победила в конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр-2021, сообщает в четверг Минобороны РФ. В предыдущие годы отечественная команда... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:02

2021-09-02T11:02

2021-09-02T11:02

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-34

су-25

ту-22м3

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская команда победила в конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр-2021, сообщает в четверг Минобороны РФ. В предыдущие годы отечественная команда также неизменно занимала первое место, в 2017-м поделив его с командой Китая."Российские экипажи выиграли в номинациях по бомбардировочной, штурмовой, дальней авиации и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило выиграть общекомандный зачет и завоевать кубок конкурса". - говорится в релизе.Лучшими в российской команде стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.Соревнования истребительной авиации и военно-транспортной авиации выиграли летчики из Китая на самолетах J-10 и Y-9. Также китайцы завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место в военно-транспортной авиации.Экипажи ВВС Беларуси выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях "штурмовая авиация" и "армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах".Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится на рязанском аэродроме Дягилево в эту субботу.

https://ria.ru/20210901/aviadarts-1748155907.html

https://ria.ru/20210831/armiya-1747965187.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, су-25, ту-22м3, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)