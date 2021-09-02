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Минобороны отметило рекордное участие девушек в АрМИ-2021
Минобороны отметило рекордное участие девушек в АрМИ-2021 - РИА Новости, 02.09.2021
Минобороны отметило рекордное участие девушек в АрМИ-2021
Армейские международные игры в 2021 году стали рекордными по количеству участниц женского пола, в них соревнуются 140 девушек-военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:40
2021-09-02T17:40
в мире
безопасность
армия
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Армейские международные игры в 2021 году стали рекордными по количеству участниц женского пола, в них соревнуются 140 девушек-военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Численность девушек – участниц АрМИ-2021 стала рекордной за всю историю игр. В этом году девушки-военнослужащие проявили небывалый интерес к армейским международным играм: 140 представительниц прекрасного пола из 23 стран мира приняли участие в семи конкурсах АрМИ", - говорится в сообщении.Отмечается, что если ранее девушки состязались вне конкурсной программы, то теперь они соревнуются наравне с мужчинами.Девушек-участниц игр из России в этом году более 20. Как отметила замминистра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова, слова которой приводятся в сообщении, они показывают высокие результаты, а иногда и опережают мужчин.Женщины-военнослужащие принимают участие в конкурсах "Армия культуры", "Военно-медицинская эстафета", "Воин мира", "Уверенный прием" и "Верный друг", "Полевая кухня", а также "Снайперский рубеж".Уточняется, что из 21 мирового рекорда, установленных на АрМИ, три из них принадлежат представительницам прекрасного пола. Их установили две девушки из Узбекистана и одна из Китая в стрельбе из стрелкового оружия.
https://ria.ru/20210901/armi-1748210845.html
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60
в мире, безопасность, армия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
17:40 02.09.2021
 
Минобороны отметило рекордное участие девушек в АрМИ-2021

Минобороны: численность девушек–участниц АрМИ-2021 стала рекордной за всю историю игр

© Фото : Минобороны РФЦеремония закрытия международного конкурса "Воин мира" в рамках АрМИ-2021 в Армении
Церемония закрытия международного конкурса Воин мира в рамках АрМИ-2021 в Армении - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Фото : Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Армейские международные игры в 2021 году стали рекордными по количеству участниц женского пола, в них соревнуются 140 девушек-военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
"Численность девушек – участниц АрМИ-2021 стала рекордной за всю историю игр. В этом году девушки-военнослужащие проявили небывалый интерес к армейским международным играм: 140 представительниц прекрасного пола из 23 стран мира приняли участие в семи конкурсах АрМИ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что если ранее девушки состязались вне конкурсной программы, то теперь они соревнуются наравне с мужчинами.
Девушек-участниц игр из России в этом году более 20. Как отметила замминистра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова, слова которой приводятся в сообщении, они показывают высокие результаты, а иногда и опережают мужчин.
Женщины-военнослужащие принимают участие в конкурсах "Армия культуры", "Военно-медицинская эстафета", "Воин мира", "Уверенный прием" и "Верный друг", "Полевая кухня", а также "Снайперский рубеж".
Уточняется, что из 21 мирового рекорда, установленных на АрМИ, три из них принадлежат представительницам прекрасного пола. Их установили две девушки из Узбекистана и одна из Китая в стрельбе из стрелкового оружия.
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В миреБезопасностьАрмияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияАрмейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)
 
 
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