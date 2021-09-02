https://ria.ru/20210902/armi-2021-1748405403.html

Минобороны отметило рекордное участие девушек в АрМИ-2021

Минобороны отметило рекордное участие девушек в АрМИ-2021 - РИА Новости, 02.09.2021

Минобороны отметило рекордное участие девушек в АрМИ-2021

Армейские международные игры в 2021 году стали рекордными по количеству участниц женского пола, в них соревнуются 140 девушек-военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:40

2021-09-02T17:40

2021-09-02T17:40

в мире

безопасность

армия

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Армейские международные игры в 2021 году стали рекордными по количеству участниц женского пола, в них соревнуются 140 девушек-военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Численность девушек – участниц АрМИ-2021 стала рекордной за всю историю игр. В этом году девушки-военнослужащие проявили небывалый интерес к армейским международным играм: 140 представительниц прекрасного пола из 23 стран мира приняли участие в семи конкурсах АрМИ", - говорится в сообщении.Отмечается, что если ранее девушки состязались вне конкурсной программы, то теперь они соревнуются наравне с мужчинами.Девушек-участниц игр из России в этом году более 20. Как отметила замминистра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова, слова которой приводятся в сообщении, они показывают высокие результаты, а иногда и опережают мужчин.Женщины-военнослужащие принимают участие в конкурсах "Армия культуры", "Военно-медицинская эстафета", "Воин мира", "Уверенный прием" и "Верный друг", "Полевая кухня", а также "Снайперский рубеж".Уточняется, что из 21 мирового рекорда, установленных на АрМИ, три из них принадлежат представительницам прекрасного пола. Их установили две девушки из Узбекистана и одна из Китая в стрельбе из стрелкового оружия.

https://ria.ru/20210901/armi-1748210845.html

https://ria.ru/20210831/forum-1747967041.html

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в мире, безопасность, армия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)