https://ria.ru/20210902/armi-2021-1748381740.html

Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод"

Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод" - РИА Новости, 02.09.2021

Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод"

Российские десантники победили в конкурсе полевой выучки "Десантный взвод" Армейских международных игр – 2021, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:45

2021-09-02T15:45

2021-09-02T15:45

безопасность

казахстан

белоруссия

китай

воздушно-десантные войска россии

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155754/53/1557545343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9a9cd3944ca3a07f81f248d3f553abf.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские десантники победили в конкурсе полевой выучки "Десантный взвод" Армейских международных игр – 2021, сообщает в четверг Минобороны РФ."Российская команда одержала победу, завоевал по сумме заработанных баллов по результатам всех этапов конкурса первое место в командном зачете", - говорится в сообщении. Второе место разделили между собой команды десантников из Казахстана и Китая. Бронзу взяли военнослужащие Беларуси.Всего в международном конкурсе подразделений ВДВ принимали участие более 450 военнослужащих из 18 стран в двух дивизионах. В ходе различных этапов конкурса военнослужащие как выступали на боевых машинах, так и соревновались без техники.

https://ria.ru/20210831/armiya-1747965187.html

казахстан

белоруссия

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, казахстан, белоруссия, китай, воздушно-десантные войска россии, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)