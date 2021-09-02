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Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод"
Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод" - РИА Новости, 02.09.2021
Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод"
Российские десантники победили в конкурсе полевой выучки "Десантный взвод" Армейских международных игр – 2021, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:45
2021-09-02T15:45
безопасность
казахстан
белоруссия
китай
воздушно-десантные войска россии
россия
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские десантники победили в конкурсе полевой выучки "Десантный взвод" Армейских международных игр – 2021, сообщает в четверг Минобороны РФ."Российская команда одержала победу, завоевал по сумме заработанных баллов по результатам всех этапов конкурса первое место в командном зачете", - говорится в сообщении. Второе место разделили между собой команды десантников из Казахстана и Китая. Бронзу взяли военнослужащие Беларуси.Всего в международном конкурсе подразделений ВДВ принимали участие более 450 военнослужащих из 18 стран в двух дивизионах. В ходе различных этапов конкурса военнослужащие как выступали на боевых машинах, так и соревновались без техники.
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безопасность, казахстан, белоруссия, китай, воздушно-десантные войска россии, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
15:45 02.09.2021
 
Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод"

Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод" Армейских международных игр – 2021

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкипаж боевой машины десанта БМД-4М "Садовница" команды армии России на старте четвертого этапа конкурса "Десантный взвод" в Псковской области
Экипаж боевой машины десанта БМД-4М Садовница команды армии России на старте четвертого этапа конкурса Десантный взвод в Псковской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские десантники победили в конкурсе полевой выучки "Десантный взвод" Армейских международных игр – 2021, сообщает в четверг Минобороны РФ.
"Российская команда одержала победу, завоевал по сумме заработанных баллов по результатам всех этапов конкурса первое место в командном зачете", - говорится в сообщении. Второе место разделили между собой команды десантников из Казахстана и Китая. Бронзу взяли военнослужащие Беларуси.
Всего в международном конкурсе подразделений ВДВ принимали участие более 450 военнослужащих из 18 стран в двух дивизионах. В ходе различных этапов конкурса военнослужащие как выступали на боевых машинах, так и соревновались без техники.
Военнослужащие армии Китая на полосе препятствий конкурса Морской десант в рамках Армейских международных игр АрМИ-2021 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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БезопасностьКазахстанБелоруссияКитайВоздушно-десантные войска РоссииРоссияАрмейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)
 
 
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