https://ria.ru/20210902/armi-2021-1748381740.html
Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод"
Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод" - РИА Новости, 02.09.2021
Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод"
Российские десантники победили в конкурсе полевой выучки "Десантный взвод" Армейских международных игр – 2021, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:45
2021-09-02T15:45
2021-09-02T15:45
безопасность
казахстан
белоруссия
китай
воздушно-десантные войска россии
россия
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российские десантники победили в конкурсе полевой выучки "Десантный взвод" Армейских международных игр – 2021, сообщает в четверг Минобороны РФ."Российская команда одержала победу, завоевал по сумме заработанных баллов по результатам всех этапов конкурса первое место в командном зачете", - говорится в сообщении. Второе место разделили между собой команды десантников из Казахстана и Китая. Бронзу взяли военнослужащие Беларуси.Всего в международном конкурсе подразделений ВДВ принимали участие более 450 военнослужащих из 18 стран в двух дивизионах. В ходе различных этапов конкурса военнослужащие как выступали на боевых машинах, так и соревновались без техники.
https://ria.ru/20210831/armiya-1747965187.html
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безопасность, казахстан, белоруссия, китай, воздушно-десантные войска россии, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод"
Сборная России победила в конкурсе "Десантный взвод" Армейских международных игр – 2021