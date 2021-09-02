https://ria.ru/20210902/arktika-1748445076.html

Новак рассказал об экономическом развитии Арктики в ближайшие десятилетия

Новак рассказал об экономическом развитии Арктики в ближайшие десятилетия - РИА Новости, 03.09.2021

Новак рассказал об экономическом развитии Арктики в ближайшие десятилетия

Арктический регион обладает огромным потенциалом, при экономической целесообразности там могут развиваться дорогие проекты, запасов хватит на сотни лет,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-02T23:59

2021-09-02T23:59

2021-09-03T00:00

экономика

таймыр

александр новак

роснефть

арктика

ямал спг

россия

арктик спг - 2

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Арктический регион обладает огромным потенциалом, при экономической целесообразности там могут развиваться дорогие проекты, запасов хватит на сотни лет, рассказал вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона "Новое знания"."У нас почти 80% всей добычи газа осуществляется именно в арктических территориях… В арктической зоне огромный потенциал есть, который можно использовать… Если говорить не о запасах, а о ресурсах, только в акватории Арктики… то мы имеем ресурсы порядка 15 миллиардов тонн нефти и порядка 100 триллионов кубических метров газа, то есть это на десятки, сотни лет, если вдруг понадобится использовать", - сказал он.При этом, отметил Новак, это дорогие проекты, которые требуют обеспечения определенных льгот. Такие преференции, по его словам, правительство Российской Федерации для арктических проектов предоставило."Для шельфовых проектов обнулены определенные налоги, и по налогу на прибыль, например, у нас есть льготы, по налогу на добычу полезных ископаемых. То есть мы создаем условия, но эти проекты достаточно дорогие, и они будут, на мой взгляд, реализовываться… при экономической целесообразности и при необходимости или недостаточности ресурсов в других регионах", - сказал он. На сегодняшний день российские компании разрабатывают технологии, которые смогут удешевить и повысить экономическую привлекательность этих проектов, добавил Новак.Сейчас, напомнил он, в Арктике реализован проект "Ямал СПГ", который в прошлом году произвел почти 18,8 миллиона тонн СПГ, а также строится завод "Арктик СПГ 2" мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ в год. "Мы можем в целом в этом регионе производить порядка 100 миллионов тонн СПГ", - подчеркнул он.Также Новак сказал о том, что на Таймыре будет развиваться добычной нефтяной проект "Роснефти" "Восток Ойл" с потенциалом добычи порядка 100 миллионов тонн в год."Когда мы говорим о реализации проектов… мы должны исходить из 100-процентного понимания того, что природе не будет нанесен ущерб, что все технологии, которые применяются, они полностью экологичные и полностью будут обеспечивать бережное отношение к арктической зоне", - заключил он.

https://ria.ru/20210902/dovlatov-1748345747.html

https://ria.ru/20210902/sessiya-1748260385.html

таймыр

арктика

россия

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экономика, таймыр, александр новак, роснефть, арктика, ямал спг, россия, арктик спг - 2