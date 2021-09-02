23:59 02.09.2021 (обновлено: 00:00 03.09.2021)
Новак рассказал об экономическом развитии Арктики в ближайшие десятилетия
Вице-премьер России Новак: арктический регион обладает огромным потенциалом
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Арктический регион обладает огромным потенциалом, при экономической целесообразности там могут развиваться дорогие проекты, запасов хватит на сотни лет, рассказал вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона "Новое знания".
"У нас почти 80% всей добычи газа осуществляется именно в арктических территориях… В арктической зоне огромный потенциал есть, который можно использовать… Если говорить не о запасах, а о ресурсах, только в акватории Арктики… то мы имеем ресурсы порядка 15 миллиардов тонн нефти и порядка 100 триллионов кубических метров газа, то есть это на десятки, сотни лет, если вдруг понадобится использовать", - сказал он.
При этом, отметил Новак, это дорогие проекты, которые требуют обеспечения определенных льгот. Такие преференции, по его словам, правительство Российской Федерации для арктических проектов предоставило.
"Для шельфовых проектов обнулены определенные налоги, и по налогу на прибыль, например, у нас есть льготы, по налогу на добычу полезных ископаемых. То есть мы создаем условия, но эти проекты достаточно дорогие, и они будут, на мой взгляд, реализовываться… при экономической целесообразности и при необходимости или недостаточности ресурсов в других регионах", - сказал он. На сегодняшний день российские компании разрабатывают технологии, которые смогут удешевить и повысить экономическую привлекательность этих проектов, добавил Новак.
Сейчас, напомнил он, в Арктике реализован проект "Ямал СПГ", который в прошлом году произвел почти 18,8 миллиона тонн СПГ, а также строится завод "Арктик СПГ 2" мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ в год. "Мы можем в целом в этом регионе производить порядка 100 миллионов тонн СПГ", - подчеркнул он.
"Когда мы говорим о реализации проектов… мы должны исходить из 100-процентного понимания того, что природе не будет нанесен ущерб, что все технологии, которые применяются, они полностью экологичные и полностью будут обеспечивать бережное отношение к арктической зоне", - заключил он.