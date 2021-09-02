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Главу одного из институтов "Станкина" задержали за мошенничество
Главу одного из институтов "Станкина" задержали за мошенничество - РИА Новости, 02.09.2021
Главу одного из институтов "Станкина" задержали за мошенничество
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:53
2021-09-02T10:53
2021-09-02T10:53
происшествия
москва
мгту "станкин"
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета "Станкин" Григория Зусева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг."Постановлением Тверского районного суда города Москвы в отношении Зусева Григория избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц семь суток, то есть до 2 октября", - сказали в суде.Там уточнили, что ему вменяется особо крупное мошенничество и грозит до десяти лет заключения. Фабула уголовного дела не раскрывается, комментариями следствия и защиты РИА Новости пока не располагает.Изначально следствие просило об аресте, но суд решил избрать более мягкую меру пресечения.
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происшествия, москва, мгту "станкин"
Главу одного из институтов "Станкина" задержали за мошенничество
Суд отправил под домашний арест главу одного из институтов "Станкина" Григория Зусева