https://ria.ru/20210902/arest-1748311156.html

Главу одного из институтов "Станкина" задержали за мошенничество

Главу одного из институтов "Станкина" задержали за мошенничество - РИА Новости, 02.09.2021

Главу одного из институтов "Станкина" задержали за мошенничество

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:53

2021-09-02T10:53

2021-09-02T10:53

происшествия

москва

мгту "станкин"

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета "Станкин" Григория Зусева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг."Постановлением Тверского районного суда города Москвы в отношении Зусева Григория избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц семь суток, то есть до 2 октября", - сказали в суде.Там уточнили, что ему вменяется особо крупное мошенничество и грозит до десяти лет заключения. Фабула уголовного дела не раскрывается, комментариями следствия и защиты РИА Новости пока не располагает.Изначально следствие просило об аресте, но суд решил избрать более мягкую меру пресечения.

https://ria.ru/20200210/1564511540.html

https://ria.ru/20210830/vostochnyy-1747783987.html

москва

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2021

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происшествия, москва, мгту "станкин"