https://ria.ru/20210902/ansat-1748279781.html

"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет

"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет - РИА Новости, 02.09.2021

"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет

Твердых контрактов на вертолеты "Ансат" с салоном Aurus ещё нет, но интерес есть, в том числе зарубежных заказчиков, сообщил в рамках Восточного экономического... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:33

2021-09-02T07:33

2021-09-02T07:33

экономика

вертолеты россии

ближний восток

андрей богинский

юго-восточная азия

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Твердых контрактов на вертолеты "Ансат" с салоном Aurus ещё нет, но интерес есть, в том числе зарубежных заказчиков, сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский."На Aurus твердых заказов нет, мы ведем маркетинговую работу... Есть (интерес - ред.), и зарубежные заказчики обращают внимание", - сказал Богинский.Он уточнил, что среди таких зарубежных заказчиков - страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии."Основной вопрос для продвижения техники за рубеж - её валидация, чтобы российские авиационные власти с различными государствами подписали или рабочие процедуры, или полноценные соглашения о летной годности, чтобы нам, производителям и разработчикам, упростить доступ на зарубежные рынки", - добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20200515/1571507660.html

ближний восток

юго-восточная азия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вертолеты россии, ближний восток, андрей богинский, юго-восточная азия, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)