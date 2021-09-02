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"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет
"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет - РИА Новости, 02.09.2021
"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет
Твердых контрактов на вертолеты "Ансат" с салоном Aurus ещё нет, но интерес есть, в том числе зарубежных заказчиков, сообщил в рамках Восточного экономического... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:33
2021-09-02T07:33
экономика
вертолеты россии
ближний восток
андрей богинский
юго-восточная азия
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Твердых контрактов на вертолеты "Ансат" с салоном Aurus ещё нет, но интерес есть, в том числе зарубежных заказчиков, сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский."На Aurus твердых заказов нет, мы ведем маркетинговую работу... Есть (интерес - ред.), и зарубежные заказчики обращают внимание", - сказал Богинский.Он уточнил, что среди таких зарубежных заказчиков - страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии."Основной вопрос для продвижения техники за рубеж - её валидация, чтобы российские авиационные власти с различными государствами подписали или рабочие процедуры, или полноценные соглашения о летной годности, чтобы нам, производителям и разработчикам, упростить доступ на зарубежные рынки", - добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, вертолеты россии, ближний восток, андрей богинский, юго-восточная азия, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:33 02.09.2021
 
"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет

"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет, есть интерес

© Фото предоставлено мексиканской компанией Craft Avia CenterВертолет Ансат
Вертолет Ансат
© Фото предоставлено мексиканской компанией Craft Avia Center
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Твердых контрактов на вертолеты "Ансат" с салоном Aurus ещё нет, но интерес есть, в том числе зарубежных заказчиков, сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"На Aurus твердых заказов нет, мы ведем маркетинговую работу... Есть (интерес - ред.), и зарубежные заказчики обращают внимание", - сказал Богинский.
Он уточнил, что среди таких зарубежных заказчиков - страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
"Основной вопрос для продвижения техники за рубеж - её валидация, чтобы российские авиационные власти с различными государствами подписали или рабочие процедуры, или полноценные соглашения о летной годности, чтобы нам, производителям и разработчикам, упростить доступ на зарубежные рынки", - добавил он.
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Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаВертолеты РоссииБлижний ВостокАндрей БогинскийЮго-Восточная АзияРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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