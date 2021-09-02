https://ria.ru/20210902/ansat-1748279781.html
"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет
"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет - РИА Новости, 02.09.2021
"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет
Твердых контрактов на вертолеты "Ансат" с салоном Aurus ещё нет, но интерес есть, в том числе зарубежных заказчиков, сообщил в рамках Восточного экономического... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:33
2021-09-02T07:33
2021-09-02T07:33
экономика
вертолеты россии
ближний восток
андрей богинский
юго-восточная азия
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Твердых контрактов на вертолеты "Ансат" с салоном Aurus ещё нет, но интерес есть, в том числе зарубежных заказчиков, сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский."На Aurus твердых заказов нет, мы ведем маркетинговую работу... Есть (интерес - ред.), и зарубежные заказчики обращают внимание", - сказал Богинский.Он уточнил, что среди таких зарубежных заказчиков - страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии."Основной вопрос для продвижения техники за рубеж - её валидация, чтобы российские авиационные власти с различными государствами подписали или рабочие процедуры, или полноценные соглашения о летной годности, чтобы нам, производителям и разработчикам, упростить доступ на зарубежные рынки", - добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, вертолеты россии, ближний восток, андрей богинский, юго-восточная азия, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет
"Вертолеты России": твердых контрактов на "Ансаты" с салоном Aurus еще нет, есть интерес