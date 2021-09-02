https://ria.ru/20210902/amerika-1748221483.html

США больше не могут воевать. Вот как они собрались править миром

США больше не могут воевать. Вот как они собрались править миром - РИА Новости, 02.09.2021

США больше не могут воевать. Вот как они собрались править миром

Неужели Америка меняет свою глобальную стратегию — ведь Джо Байден объявил о конце американского интервенционизма? Сначала его министр обороны Ллойд Остин,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:00

2021-09-02T08:00

2021-09-02T08:00

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Неужели Америка меняет свою глобальную стратегию — ведь Джо Байден объявил о конце американского интервенционизма? Сначала его министр обороны Ллойд Остин, говоря о полном выводе американских войск из Афганистана, заявил, что "традиционные войны истощили Америку — и их эпоха закончилась", а потом и сам президент США развил эту мысль:Байден объяснил неудачу в Афганистане тем, что "мы проводили контртеррористическую миссию, направленную на борьбу с террористами и прекращение атак. Но она трансформировалась в построение нации, в попытки создания демократического, сплоченного и единого Афганистана, чего никогда не делалось за многие столетия истории этой страны".Проще говоря, мы взялись за нерешаемую задачу, хотели цивилизовать дикий народ, детей гор, ничего не получилось — поэтому больше не будем этим заниматься. Мы все равно лучше, прогрессивнее, избраннее и сильнее всех, но теперь мы не будем отправлять войска для свержения иностранных правительств.Неужели Америка в самом деле откажется от военных интервенций за границей — и мир может чуть расслабиться хотя бы по этому поводу?Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно сначала договориться о том, о какой Америке идет речь — о государстве Соединенные Штаты Америки или о лидере западного мира, продвигающем атлантический проект глобализации? О национальном государстве — или о наднациональной силе, строящей выгодный ей миропорядок, основанный на "универсальных либеральных принципах"? А есть ли вообще сейчас национальное государство США? Низвержение Трампа доказывает обратное — иначе не были бы так грубо и откровенно попраны национальные интересы и права собственно американского народа. США давно уже находятся в заложниках у собственной глобалистской элиты, которая не намерена ни отступать, ни отказываться от глобальных целей. Так что же — Байден просто лукавит?Нет, он говорит то, что думает: Штатам действительно сейчас не нужны глобальные интервенции. То есть они физически могут разгромить и оккупировать большинство стран мира — вот только какой в этом толк? Америка ведь не просто хотела контролировать мир, она хотела создать в нем "правильный" миропорядок, основанный на тех самых либеральных ценностях. То есть иметь идеологический контроль над миром, подкрепленный, естественно, контролем военным (не оккупация, а наличие превосходящей любого противника и любую коалицию мощи) и финансово-экономическим.Обычную геополитическую борьбу она хотела выиграть на сверхуровне — но в итоге начала проигрывать ее еще на уровне "простой" геополитики. Зачем глобалистским Штатам была нужна оккупация Ирака и Афганистана? Для борьбы с террором, контроля за нефтью или героином? Нет, для переформатирования Большого Ближнего Востока, для сдерживания антизападных процессов в исламском мире, а в конечном счете — для контроля над Евразией. Что получилось по итогам военных интервенций? Ровно противоположное — в том числе и рост ненависти к Америке в исламском мире, и разочарование в надежности США их клиентов и союзников (начавшееся не после ухода из Афганистана, а почти на десять лет раньше). Но Америка не только ухудшила свои позиции на мировом уровне — она еще и ослаблена и расколота внутри себя. В этих условиях не до претензий на мировую гегемонию — нужно отходить на зимние квартиры и заниматься самолечением.Собственно говоря, именно это и предлагал сделать Трамп — вот только у него не было никакой привязанности к глобальной миссии США, к глобализму и атлантизму как таковым. Он действительно хотел восстановить и укрепить США, но не для того, чтобы потом с новыми силами вернуться к строительству вавилонской башни, то есть глобального либерального миропорядка. Нет, Трамп воспринимает мир как борьбу разных центров силы, держав-цивилизаций — а вот убравшее его "вашингтонское болото" смотрит на мир как на территорию, предназначенную для американского господства.Подобный мессианский взгляд, ощущение своего "богоизбранничества" были изначально присущи американской элите (сформировавшейся из английских протестантов-квакеров), но только в XX веке Штаты получили соответствующие возможности и в процессе реализации проекта атлантического мирового господства оттеснили на второй план Европу. В том числе с помощью ее оккупации.Кстати, в оккупированной Европе, в первую очередь в Германии, США формально делали то же, что в Афганистане, — строили правильное, демократическое государство. Точно тем же они занимались и в Японии — и достигли в этом определенных успехов. По крайней мере, им так кажется сейчас, пока Токио намертво привязан к Вашингтону военным союзом и базой на Окинаве.Но это же несравнимые вещи — строительство правового государства в Германии и в Афганистане? В первом случае нужно было лишь помочь воссоздать существовавшее, а во втором — пришлось навязывать чужеродное? Ну это как посмотреть — точнее, если считать шариат и исламское устройство общества неправовым и неправильным. Ведь у Афганистана была своя модель правового устройства, но она совершенно не интересовала инопланетян, то есть американцев.Их пугал не только шариат, они заблокировали даже решение о возвращении на трон короля Захир Шаха (свергнутого в 1973 году), которое собирался принять в 2002-м Лойя Джирга — совет всех афганских племен, реальный глас народа.Потому что американцы хотели демократических выборов? Нет, потому что ничего не понимали в афганском обществе, да и не волновали их его проблемы.Была мессианская вера в возможность построения царства божия на земле, к тому же еще и путем навязывания норм и уклада одной цивилизации другой, путем перенесения чужих правил в любую точку мира? И это тоже. Но самое главное — было безграничное презрение к местным, отношение к ним как к недоразвитым дикарям. То есть все то, что отличало англосаксонское "бремя белого человека" все века колонизации в любой точке мира.И что, теперь Америка отказывается от такого отношения?Конечно, нет. Она отказывается от "крупных военных операций по переделке других стран". Дело не в том, что "средние военные операции", получается, допустимы. Главное остается неизменным: и само отношение ко всем чужим как к дикарям, и основная цель — глобальное доминирование через переделку всего мира по своему плану. И что с того, что невоенными средствами? Политическими, идеологическими, финансовыми, культурными, психологическими (еще и поддержанными военным давлением) можно нанести противнику огромный урон — или вообще получить над ним удаленный контроль.Так что Америка прощается, но никуда не уходит — по крайней мере, до тех пор, пока она снова не станет (или будет вынуждена стать) национальным государством. Ну или двумя государствами.

https://ria.ru/20210831/bayden-1748082662.html

https://ria.ru/20201107/globalisty-1583443436.html

https://ria.ru/20210708/razyasneniya-1740368296.html

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747822147.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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в мире, авторы, сша, ирак, джо байден, ллойд остин, афганистан