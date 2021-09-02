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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html
В Панджшере заявили, что "Аль-Каида"* присоединилась к талибам
В Панджшере заявили, что "Аль-Каида"* присоединилась к талибам - РИА Новости, 02.09.2021
В Панджшере заявили, что "Аль-Каида"* присоединилась к талибам
Фронт сопротивления Афганистана заявил, что террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к движению "Талибан"* в борьбе с оппозицией. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:27
2021-09-02T15:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
аль-каида
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фронт сопротивления Афганистана заявил, что террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к движению "Талибан"* в борьбе с оппозицией.Ранее телеканал Al-Jazeera передал, что новые власти решили начать военную операцию против несогласных с их политикой. По последним данным, боевики заняли 11 КПП и уничтожили 34 бойца из числа ополченцев, в том числе двух командиров. В свою очередь, в сопротивлении заявили, что за ночь ликвидировали 350 противников.На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от столицы.Там сосредоточились силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом — сыном руководителя "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого 9 сентября 2001 года. По его словам, борьба прекратится, если "Талибан"* создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав."Аль-Каида"* — одна из самых крупных международных террористических организаций, на счету которой множество атак, в том числе 11 сентября 2001 года в США.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, талибан, афганистан, аль-каида
12:27 02.09.2021 (обновлено: 15:34 02.09.2021)
 
В Панджшере заявили, что "Аль-Каида"* присоединилась к талибам

Силы сопротивления в Панджшере заявили о присоединении "Аль-Каиды"* к талибам

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фронт сопротивления Афганистана заявил, что террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к движению "Талибан"* в борьбе с оппозицией.
"США отступили, история повторяется", — говорится в их сообщении в Twitter.
Ранее телеканал Al-Jazeera передал, что новые власти решили начать военную операцию против несогласных с их политикой. По последним данным, боевики заняли 11 КПП и уничтожили 34 бойца из числа ополченцев, в том числе двух командиров.
В свою очередь, в сопротивлении заявили, что за ночь ликвидировали 350 противников.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
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На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от столицы.
Там сосредоточились силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом — сыном руководителя "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого 9 сентября 2001 года. По его словам, борьба прекратится, если "Талибан"* создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав.
"Аль-Каида"* — одна из самых крупных международных террористических организаций, на счету которой множество атак, в том числе 11 сентября 2001 года в США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанАль-Каида
 
 
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