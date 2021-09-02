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В Панджшере заявили, что "Аль-Каида"* присоединилась к талибам

В Панджшере заявили, что "Аль-Каида"* присоединилась к талибам - РИА Новости, 02.09.2021

В Панджшере заявили, что "Аль-Каида"* присоединилась к талибам

Фронт сопротивления Афганистана заявил, что террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к движению "Талибан"* в борьбе с оппозицией. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:27

2021-09-02T12:27

2021-09-02T15:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

аль-каида

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фронт сопротивления Афганистана заявил, что террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к движению "Талибан"* в борьбе с оппозицией.Ранее телеканал Al-Jazeera передал, что новые власти решили начать военную операцию против несогласных с их политикой. По последним данным, боевики заняли 11 КПП и уничтожили 34 бойца из числа ополченцев, в том числе двух командиров. В свою очередь, в сопротивлении заявили, что за ночь ликвидировали 350 противников.На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от столицы.Там сосредоточились силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом — сыном руководителя "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого 9 сентября 2001 года. По его словам, борьба прекратится, если "Талибан"* создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав."Аль-Каида"* — одна из самых крупных международных террористических организаций, на счету которой множество атак, в том числе 11 сентября 2001 года в США.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-09-02T12:27 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, талибан, афганистан, аль-каида