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Боррель призвал ЕС наладить отношения с новыми властями Афганистана
Боррель призвал ЕС наладить отношения с новыми властями Афганистана - РИА Новости, 02.09.2021
Боррель призвал ЕС наладить отношения с новыми властями Афганистана
Евросоюзу необходимо наладить отношения с новыми властями Афганистана, это будет зависеть от формирования нового правительства, заявил верховный представитель... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:16
2021-09-02T17:22
в мире
афганистан
евросоюз
жозеп боррель
сша
талибан
россия
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Евросоюзу необходимо наладить отношения с новыми властями Афганистана, это будет зависеть от формирования нового правительства, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав минобороны стран союза в Словении."Мы должны наладить отношения с новыми властями Афганистана, это будет зависеть от формирования нового правительства. ЕС будет настаивать на том, что формирование правительства должно пройти путем переговоров", - сказал он.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210902/pravitelstvo-1748392957.html
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в мире, афганистан, евросоюз, жозеп боррель, сша, талибан, россия
17:16 02.09.2021 (обновлено: 17:22 02.09.2021)
 
Боррель призвал ЕС наладить отношения с новыми властями Афганистана

Глава евродипломатии Боррель: ЕС надо наладить отношения с новыми властями Афганистана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Евросоюзу необходимо наладить отношения с новыми властями Афганистана, это будет зависеть от формирования нового правительства, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав минобороны стран союза в Словении.
"Мы должны наладить отношения с новыми властями Афганистана, это будет зависеть от формирования нового правительства. ЕС будет настаивать на том, что формирование правительства должно пройти путем переговоров", - сказал он.
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 16:35Захват власти в Афганистане талибами
Талибы заявили, что включат в правительство "весь спектр" населения страны
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 16:18Захват власти в Афганистане талибами
Силы сопротивления заявили о провале переговоров по Панджшеру с талибами
 
В миреАфганистанЕвросоюзЖозеп БоррельСШАТалибанРоссия
 
 
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