https://ria.ru/20210902/afganistan-1748402222.html
Боррель призвал ЕС наладить отношения с новыми властями Афганистана
Боррель призвал ЕС наладить отношения с новыми властями Афганистана - РИА Новости, 02.09.2021
Боррель призвал ЕС наладить отношения с новыми властями Афганистана
Евросоюзу необходимо наладить отношения с новыми властями Афганистана, это будет зависеть от формирования нового правительства, заявил верховный представитель... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:16
2021-09-02T17:16
2021-09-02T17:22
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Евросоюзу необходимо наладить отношения с новыми властями Афганистана, это будет зависеть от формирования нового правительства, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав минобороны стран союза в Словении."Мы должны наладить отношения с новыми властями Афганистана, это будет зависеть от формирования нового правительства. ЕС будет настаивать на том, что формирование правительства должно пройти путем переговоров", - сказал он.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210902/pravitelstvo-1748392957.html
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в мире, афганистан, евросоюз, жозеп боррель, сша, талибан, россия
17:16 02.09.2021 (обновлено: 17:22 02.09.2021)
Боррель призвал ЕС наладить отношения с новыми властями Афганистана
Глава евродипломатии Боррель: ЕС надо наладить отношения с новыми властями Афганистана