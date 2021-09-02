https://ria.ru/20210902/afganistan-1748375051.html

В давке на афгано-пакистанской границе погиб мужчина, сообщили СМИ

В давке на афгано-пакистанской границе погиб мужчина, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2021

В давке на афгано-пакистанской границе погиб мужчина, сообщили СМИ

По меньшей мере один человек погиб в среду при давке, возникшей на афгано-пакистанской границе при попытке афганцев бежать из страны, где к власти пришло... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:12

2021-09-02T15:12

2021-09-02T15:13

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в среду при давке, возникшей на афгано-пакистанской границе при попытке афганцев бежать из страны, где к власти пришло движение "Талибан"* передает телеканал CNN со ссылкой на очевидцев.Сообщается, что погибший - 64-летний Сафи Улла из Афганистана. "Мы с отцом пытались пересечь границу с другими членами нашей семьи, я потерял отца в давке, а позже мы нашли его мертвым", - сказал сын погибшего, Шахид Улла.Телеканал отмечает, что видеокадры свидетельствуют об "отчаянии", царившем на КПП "Спин Болдак - Чаман" на границе Афганистана с Пакистаном. На кадрах видно, что к границе стеклись "сотни людей, решивших бежать из Афганистана"."Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту", - рассказал местный житель Абул Карим.Отмечается, что, хотя власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать беженцев из Афганистана, сухопутный пограничный переход "Спин Болдак - Чаман" между двумя странами остается открытым.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

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в мире, сша, талибан, пакистан, россия