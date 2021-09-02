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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748375051.html
В давке на афгано-пакистанской границе погиб мужчина, сообщили СМИ
В давке на афгано-пакистанской границе погиб мужчина, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2021
В давке на афгано-пакистанской границе погиб мужчина, сообщили СМИ
По меньшей мере один человек погиб в среду при давке, возникшей на афгано-пакистанской границе при попытке афганцев бежать из страны, где к власти пришло... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:12
2021-09-02T15:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
пакистан
россия
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в среду при давке, возникшей на афгано-пакистанской границе при попытке афганцев бежать из страны, где к власти пришло движение "Талибан"* передает телеканал CNN со ссылкой на очевидцев.Сообщается, что погибший - 64-летний Сафи Улла из Афганистана. "Мы с отцом пытались пересечь границу с другими членами нашей семьи, я потерял отца в давке, а позже мы нашли его мертвым", - сказал сын погибшего, Шахид Улла.Телеканал отмечает, что видеокадры свидетельствуют об "отчаянии", царившем на КПП "Спин Болдак - Чаман" на границе Афганистана с Пакистаном. На кадрах видно, что к границе стеклись "сотни людей, решивших бежать из Афганистана"."Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту", - рассказал местный житель Абул Карим.Отмечается, что, хотя власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать беженцев из Афганистана, сухопутный пограничный переход "Спин Болдак - Чаман" между двумя странами остается открытым.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, сша, талибан, пакистан, россия
15:12 02.09.2021 (обновлено: 15:13 02.09.2021)
 
В давке на афгано-пакистанской границе погиб мужчина, сообщили СМИ

CNN: в давке на границе с Пакистаном при попытке афганцев бежать из страны погиб мужчина

© REUTERS / Saeed Ali AchakzaiЛюди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в среду при давке, возникшей на афгано-пакистанской границе при попытке афганцев бежать из страны, где к власти пришло движение "Талибан"* передает телеканал CNN со ссылкой на очевидцев.
Сообщается, что погибший - 64-летний Сафи Улла из Афганистана. "Мы с отцом пытались пересечь границу с другими членами нашей семьи, я потерял отца в давке, а позже мы нашли его мертвым", - сказал сын погибшего, Шахид Улла.
Телеканал отмечает, что видеокадры свидетельствуют об "отчаянии", царившем на КПП "Спин Болдак - Чаман" на границе Афганистана с Пакистаном. На кадрах видно, что к границе стеклись "сотни людей, решивших бежать из Афганистана".
"Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту", - рассказал местный житель Абул Карим.
Отмечается, что, хотя власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать беженцев из Афганистана, сухопутный пограничный переход "Спин Болдак - Чаман" между двумя странами остается открытым.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанПакистанРоссия
 
 
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