https://ria.ru/20210902/afganistan-1748363901.html
Женщины вышли на митинг в Герате с требованием соблюдения их прав
Женщины вышли на митинг в Герате с требованием соблюдения их прав - РИА Новости, 02.09.2021
Женщины вышли на митинг в Герате с требованием соблюдения их прав
Женщины вышли на улицы афганской провинции Герат для участия в демонстрации с требованиями соблюдения прав женщин и их участия в управлении государством,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:19
2021-09-02T14:19
2021-09-02T14:19
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КАБУЛ, 2 сен - РИА Новости. Женщины вышли на улицы афганской провинции Герат для участия в демонстрации с требованиями соблюдения прав женщин и их участия в управлении государством, сообщил агентству РИА Новости источник.Кроме того, призывая к участию женщин в будущем правительстве Афганистана, как и в прошлом, демонстрантки выступили с лозунгом, что без представительства женщин никакое "правительство не сможет быть устойчивым" и долговечным. Они также выступили против движения "Талибан"*.Участницы демонстраций также призвали международное сообщество "не забывать об афганских женщинах", сообщил телеканал Tolo News.Отмечается, что в демонстрации приняли участие местные активистки, студентки и работающие в государственных учреждениях женщины.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210829/taliby-1747737007.html
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в мире, сша, талибан, герат (провинция), россия
Женщины вышли на митинг в Герате с требованием соблюдения их прав
Источник: женщины вышли на улицы провинции Герат с требованиями соблюдения их прав