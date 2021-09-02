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Женщины вышли на митинг в Герате с требованием соблюдения их прав
Женщины вышли на митинг в Герате с требованием соблюдения их прав - РИА Новости, 02.09.2021
Женщины вышли на митинг в Герате с требованием соблюдения их прав
Женщины вышли на улицы афганской провинции Герат для участия в демонстрации с требованиями соблюдения прав женщин и их участия в управлении государством,... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:19
2021-09-02T14:19
в мире
сша
талибан
герат (провинция)
россия
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КАБУЛ, 2 сен - РИА Новости. Женщины вышли на улицы афганской провинции Герат для участия в демонстрации с требованиями соблюдения прав женщин и их участия в управлении государством, сообщил агентству РИА Новости источник.Кроме того, призывая к участию женщин в будущем правительстве Афганистана, как и в прошлом, демонстрантки выступили с лозунгом, что без представительства женщин никакое "правительство не сможет быть устойчивым" и долговечным. Они также выступили против движения "Талибан"*.Участницы демонстраций также призвали международное сообщество "не забывать об афганских женщинах", сообщил телеканал Tolo News.Отмечается, что в демонстрации приняли участие местные активистки, студентки и работающие в государственных учреждениях женщины.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210829/taliby-1747737007.html
https://ria.ru/20210831/afganistan-1748015056.html
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герат (провинция)
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в мире, сша, талибан, герат (провинция), россия
14:19 02.09.2021
 
Женщины вышли на митинг в Герате с требованием соблюдения их прав

Источник: женщины вышли на улицы провинции Герат с требованиями соблюдения их прав

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Афганистане
Боевики Талибана* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАБУЛ, 2 сен - РИА Новости. Женщины вышли на улицы афганской провинции Герат для участия в демонстрации с требованиями соблюдения прав женщин и их участия в управлении государством, сообщил агентству РИА Новости источник.
Кроме того, призывая к участию женщин в будущем правительстве Афганистана, как и в прошлом, демонстрантки выступили с лозунгом, что без представительства женщин никакое "правительство не сможет быть устойчивым" и долговечным. Они также выступили против движения "Талибан"*.
Женщины на фоне Панджшерского ущелья Афганистане - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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Участницы демонстраций также призвали международное сообщество "не забывать об афганских женщинах", сообщил телеканал Tolo News.
Отмечается, что в демонстрации приняли участие местные активистки, студентки и работающие в государственных учреждениях женщины.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Ситуация у аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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В миреСШАТалибанГерат (провинция)Россия
 
 
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