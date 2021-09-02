https://ria.ru/20210902/afganistan-1748301325.html

Песков оценил возможность переговоров Путина и Байдена по Афганистану

Песков оценил возможность переговоров Путина и Байдена по Афганистану - РИА Новости, 02.09.2021

Песков оценил возможность переговоров Путина и Байдена по Афганистану

Пока не было планов проводить переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по ситуации в Афганистане, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:11

2021-09-02T10:11

2021-09-02T10:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пока не было планов проводить переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по ситуации в Афганистане, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пока не было таких планов. Российская и американские стороны находятся в контакте в плане обмена мнениями по тому, как развивается ситуация в Афганистане. Но каких-либо контактов на высшем уровне пока не планируется", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748114862.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, афганистан, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия