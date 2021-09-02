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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/afganistan-1748301325.html
Песков оценил возможность переговоров Путина и Байдена по Афганистану
Песков оценил возможность переговоров Путина и Байдена по Афганистану - РИА Новости, 02.09.2021
Песков оценил возможность переговоров Путина и Байдена по Афганистану
Пока не было планов проводить переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по ситуации в Афганистане, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:11
2021-09-02T10:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пока не было планов проводить переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по ситуации в Афганистане, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Пока не было таких планов. Российская и американские стороны находятся в контакте в плане обмена мнениями по тому, как развивается ситуация в Афганистане. Но каких-либо контактов на высшем уровне пока не планируется", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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сша
афганистан
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в мире, сша, афганистан, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
10:11 02.09.2021
 
Песков оценил возможность переговоров Путина и Байдена по Афганистану

Пресс-секретарь Путин Песков: планов переговоров Путина и Байдена по Афганистану не было

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Пока не было планов проводить переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по ситуации в Афганистане, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока не было таких планов. Российская и американские стороны находятся в контакте в плане обмена мнениями по тому, как развивается ситуация в Афганистане. Но каких-либо контактов на высшем уровне пока не планируется", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденРоссия
 
 
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