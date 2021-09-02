https://ria.ru/20210902/afganistan-1748211484.html

"Это несмываемый позор". У военных США развился "афганский синдром"

"Это несмываемый позор". У военных США развился "афганский синдром" - РИА Новости, 02.09.2021

"Это несмываемый позор". У военных США развился "афганский синдром"

Некомпетентность, халатность и предательство национальных интересов — американские военные обвиняют Пентагон в абсолютном непрофессионализме при выводе войск из РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:00

2021-09-02T08:00

2021-09-02T08:25

безопасность

талибан

джо байден

министерство обороны сша

ллойд остин

марк милли

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Некомпетентность, халатность и предательство национальных интересов — американские военные обвиняют Пентагон в абсолютном непрофессионализме при выводе войск из Афганистана. Отставные генералы и адмиралы обратились в открытом письме к руководству Министерства обороны с требованием покинуть посты. Недовольны и простые солдаты, офицеры. Как восприняли в США бегство армии из Кабула — в материале РИА Новости.Брошенная странаВидеокадры из кабульского аэропорта облетели все мировые СМИ: перепуганные гражданские, цепляющиеся за фюзеляжи взлетающих транспортников, талибы, позирующие в натовском обмундировании, брошенная военная техника и оружие на миллиарды долларов. Это стало яркой иллюстрацией к новой странице американской истории — не самой приятной для Вашингтона.На двадцатилетнюю войну потратили почти два триллиона долларов. В Афганистане погибли 2,5 тысячи американцев. Но главной цели — победы над "Талибаном"* — добиться не удалось. Напротив, эта организация пришла к власти. Кроме того, напоследок международный терроризм отвесил Белому дому звонкую пощечину: в теракте у кабульского аэропорта погибли более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.При этом президент Джо Байден на пресс-конференциях и в обращениях к нации продолжает утверждать: операция по выводу войск прошла успешно, Соединенные Штаты одолели международный терроризм, на что никто в мире больше не способен. За твердолобость и нежелание признать очевидное на администрацию Байдена сначала ополчились сенаторы Республиканской партии, призвав его уйти в отставку. Затем слово взяли военачальники.Бунт военных"Письмо восьмидесяти семи" для Пентагона — первая черная метка от ветеранского сообщества за долгие годы. Среди подписавших послание — отставные генералы и адмиралы всех видов и родов Вооруженных сил США, командовавшие войсками со времен Вьетнама. Они жестко критикуют Вашингтон и уверены, что потерь можно было избежать."Последствия для нашей страны огромны, — говорится в письме. — Это настигнет нас в будущем. Афганцы, помогавшие нам все эти годы, стали заложниками "Талибана". Катастрофа и то, что талибы захватили западное военное имущество на десятки миллиардов долларов. Американские союзники по всему земному шару увидели нашу слабость и уже не смогут рассматривать нас как надежных партнеров".Авторы обращения подчеркивают: эвакуация военных из Кабула была преждевременной: в стране осталось еще не менее 15 тысяч граждан США и 25 тысяч местных специалистов, работавших на американцев. Ветераны очень обеспокоены их судьбой: в Сети уже появляются видео расстрелов — талибы сводят счеты с сотрудниками силовых ведомств бывшей афганской власти."Слабость, которую мы показали всему миру в Афганистане, отдает преимущество в руки соперников — Китаю, России, Пакистану, Северной Корее, — считают отставники. — Уверены, что установки на политкорректность и прочие новомодные течения несут колоссальную угрозу как армии, так и стране в целом. Мы призываем министра обороны США Ллойда Остина и начальника Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли уйти в отставку. Ответственность за произошедшее должны понести виновные на всех уровнях командования".Найти и наказатьВозмущаются не только генералы. В интернете — десятки роликов с критикой американского командования. Бывшие и действующие военнослужащие особенно недовольны сдачей талибам без боя авиабазы Баграм. Ведь ее инфраструктура гораздо лучше подходила для массовой эвакуации, чем аэропорт в Кабуле. Пентагон так и не объяснил решение не использовать ключевой транспортный узел.Один из тех, кто задал неудобные вопросы, — подполковник морской пехоты США Стюарт Шеллер с 17-летним военным стажем. В видеообращении он сообщил, что уходит в отставку, потому что больше не хочет служить под началом тех, кто так халатно относится к подчиненным. На прощание офицер призвал привлечь к ответственности официальных лиц, организовавших эвакуацию, а также найти и наказать виновных в массовых жертвах среди мирного населения при теракте 26 августа.Командование вызвало Шеллера на проверку психического состояния. Когда его отпустили, он рассказал в соцсетях о других проблемах армии Соединенных Штатов. Больше всего подполковника заботят посттравматическое стрессовое расстройство у солдат, участвовавших в боевых действиях, и отсутствие инициативы у военного руководства, что приводит к массовым самоубийствам среди военнослужащих. По его мнению, морально-психологическая обстановка в войсках после бегства из Афганистана — плачевная."Люди в ярости, потому что наши лидеры не признают вины и не говорят: "Да, мы облажались", — отмечает Шеллер. — Если у комбата в подчинении возникает жалоба на дискриминацию, его тут же увольняют. А у нас есть министр обороны, который уверял конгресс в боеспособности афганской армии. Я не говорю, что мы должны были остаться в Афганистане навсегда. Мне просто интересно, кто-нибудь из вас рванул на себе погоны после ухода с Баграма до завершения эвакуации?"С Шеллером согласен его коллега из сухопутных войск штаб-сержант Майкл Салливан. Он считает, что США ушли из Афганистана слишком рано. "Мы пытались создать из местной армии подобие нас, — говорит Салливан. — Мы одели их в нашу форму, вооружили, но так и не смогли научить воевать. Думаю, афганцев не переделать, они никогда не станут жить так, как люди на Западе. И у них не будет достаточной мотивации, чтобы сражаться за свою землю".До конца августа 2021-го Салливан был уверен, что его сын тоже пойдет на военную службу. Но теперь сержант сделает все, чтобы этого не допустить.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748209239.html

https://ria.ru/20210901/posol-1748098719.html

https://ria.ru/20210827/bagram-1747442575.html

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748196303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, талибан, джо байден, министерство обороны сша, ллойд остин, марк милли