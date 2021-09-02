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Туризм
https://ria.ru/20210902/aeroport-1748379801.html
В аэропортах России внедрят регистрацию по единой биометрической системе
В аэропортах России внедрят регистрацию по единой биометрической системе - РИА Новости, 02.09.2021
В аэропортах России внедрят регистрацию по единой биометрической системе
Регистрацию пассажиров через единую биометрическую систему внедрят в нескольких аэропортах России в следующем году, сообщил министр цифрового развития, связи и... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:28
2021-09-02T16:28
туризм
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максут шадаев
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САМАРА, 2 сен – РИА Новости. Регистрацию пассажиров через единую биометрическую систему внедрят в нескольких аэропортах России в следующем году, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев."Сейчас с аэропортами идет проработка пилотов по запуску. Нужно будет установить оборудование, датчики, считыватели. В следующем году уже сможем посмотреть. Это будет полноценная работа в нескольких аэропортах, не по всей стране", – сказал Шадаев журналистам.Ранее он заявлял, что ведомство обсуждает регистрацию пассажиров на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему. Министр пояснил, что это позволит разгрузить хабы, сделать посадку на рейс более быстрой.Единая биометрическая система – цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам.
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новости - туризм, максут шадаев, туристы, туризм, аэропорты, технологии
16:28 02.09.2021
 
В аэропортах России внедрят регистрацию по единой биометрической системе

Регистрацию по единой биометрической системе внедрят в ряде аэропортов России в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудница проверяет документы пассажира на стойке регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Сотрудница проверяет документы пассажира на стойке регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САМАРА, 2 сен – РИА Новости. Регистрацию пассажиров через единую биометрическую систему внедрят в нескольких аэропортах России в следующем году, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
"Сейчас с аэропортами идет проработка пилотов по запуску. Нужно будет установить оборудование, датчики, считыватели. В следующем году уже сможем посмотреть. Это будет полноценная работа в нескольких аэропортах, не по всей стране", – сказал Шадаев журналистам.
Ранее он заявлял, что ведомство обсуждает регистрацию пассажиров на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему. Министр пояснил, что это позволит разгрузить хабы, сделать посадку на рейс более быстрой.
Единая биометрическая система – цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам.
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 13:12Туризм
Аэропорт Симферополя обслужит рекордное число пассажиров за год
 
ТуризмНовости - ТуризмМаксут ШадаевтуристыТуризмАэропортыТехнологии
 
 
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