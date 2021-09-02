https://ria.ru/20210902/adygeya-1748402586.html
Власти Адыгеи назвали два проекта, которые изменят структуру ВРП
Власти Адыгеи назвали два проекта, которые изменят структуру ВРП - РИА Новости, 02.09.2021
Власти Адыгеи назвали два проекта, которые изменят структуру ВРП
Проекты по созданию горнолыжного курорта, а также строительству индустриального парка способны полностью изменить ВРП Адыгеи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:17
2021-09-02T17:17
2021-09-02T17:17
республика адыгея
экономика
республика адыгея
тахтамукайский район
мурат кумпилов
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КРАСНОДАР, 2 сен – РИА Новости. Проекты по созданию горнолыжного курорта, а также строительству индустриального парка способны полностью изменить ВРП Адыгеи, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В настоящее время турпоток в республику составляет более 500 тысяч отдыхающих в год, что превышает число местных жителей. Однако потенциал отрасли (туризма – ред.) намного выше, раскрыть его планируется за счет создания к 2024 году горнолыжного курорта. Еще одной точкой роста является индустриальный парк, который строится в активно развивающемся Тахтамукайском районе, недалеко от Краснодара. Заинтересованность предпринимателей в создании парка очевидна – уже есть около 30 "горячих" предложений от потенциальных резидентов. Глава Адыгеи (Мурат Кумпилов – ред.) отметил, что эти два крупных проекта позволят полностью изменить структуру ВРП", - говорится в сообщении.Кроме того, уточняется, что в сельском хозяйстве, которое является ведущей отраслью региона, идет постепенный переход от зернового на плодово-ягодное производство – более рентабельное. Всё это существенно повлияет на производительность труда, повышение уровня жизни жителей республики, считает Кумпилов, на слова которого ссылается его пресс-служба.Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" в июне подписали соглашение о создании всесезонного горного экокурорта "Лагонаки". Подписание соглашения стало возможным после создания на территории Лагонакского нагорья биосферного полигона. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий. Главный структурный компонент – Верхняя деревня, её создание запланировано вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский. Объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта будет составлять не менее 0,5 миллиона человек в год.Площадь создаваемого в Тахтамукайском районе Адыгеи инвестиционного проекта по созданию индустриального парка составляет около 200 гектаров. Весной власти республики сообщили, что рассматривают возможность её увеличения до одной тысячи. Отмечалось, что в индивидуальной программе развития республики на инфраструктуру индустриального парка было предусмотрено 1,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210820/adygeya-1746502441.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Власти Адыгеи назвали два проекта, которые изменят структуру ВРП
Власти Адыгеи: горнолыжный курорт и индустриальный парк изменят структуру ВРП региона
КРАСНОДАР, 2 сен – РИА Новости. Проекты по созданию горнолыжного курорта, а также строительству индустриального парка способны полностью изменить ВРП Адыгеи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В настоящее время турпоток в республику составляет более 500 тысяч отдыхающих в год, что превышает число местных жителей. Однако потенциал отрасли (туризма – ред.) намного выше, раскрыть его планируется за счет создания к 2024 году горнолыжного курорта. Еще одной точкой роста является индустриальный парк, который строится в активно развивающемся Тахтамукайском районе
, недалеко от Краснодара
. Заинтересованность предпринимателей в создании парка очевидна – уже есть около 30 "горячих" предложений от потенциальных резидентов. Глава Адыгеи (Мурат Кумпилов
– ред.) отметил, что эти два крупных проекта позволят полностью изменить структуру ВРП", - говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что в сельском хозяйстве, которое является ведущей отраслью региона, идет постепенный переход от зернового на плодово-ягодное производство – более рентабельное. Всё это существенно повлияет на производительность труда, повышение уровня жизни жителей республики, считает Кумпилов, на слова которого ссылается его пресс-служба.
Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" в июне подписали соглашение о создании всесезонного горного экокурорта "Лагонаки". Подписание соглашения стало возможным после создания на территории Лагонакского нагорья биосферного полигона. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий. Главный структурный компонент – Верхняя деревня, её создание запланировано вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский. Объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта будет составлять не менее 0,5 миллиона человек в год.
Площадь создаваемого в Тахтамукайском районе Адыгеи инвестиционного проекта по созданию индустриального парка составляет около 200 гектаров. Весной власти республики сообщили, что рассматривают возможность её увеличения до одной тысячи. Отмечалось, что в индивидуальной программе развития республики на инфраструктуру индустриального парка было предусмотрено 1,6 миллиарда рублей.