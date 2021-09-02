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https://ria.ru/20210902/aborty-1748424595.html
Байден пообещал защитить право техасских женщин на аборты
Байден пообещал защитить право техасских женщин на аборты - РИА Новости, 02.09.2021
Байден пообещал защитить право техасских женщин на аборты
Отказ Верховного суда рассмотреть закон о запрете абортов в Техасе нарушает конституционные права женщин, заявил президент Джо Байден. Он пообещал не... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:42
2021-09-02T19:42
в мире
техас
сша
джо байден
аборты
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Отказ Верховного суда рассмотреть закон о запрете абортов в Техасе нарушает конституционные права женщин, заявил президент Джо Байден. Он пообещал не федеральном уровне решить этот вопрос."Решение Верховного суда &lt;...&gt; - беспрецедентная атака на конституционные права женщин &lt;...&gt;, которые действовали в нашей стране почти 50 лет", - говорится в заявлении Байдена в связи с отказом Верховного суда рассмотреть дело о запрете абортов в Техасе на сроке после шести недель."Допустить принятие закона, по которому граждане могут подавать в суд на тех, кто обеспечивает (медицинские) услуги, членов семьи женщины, которая пользуется своим конституционным правом выбора после шести недель (беременности) или даже водителей, которые везут женщин в клинику. Это породит неконституционный хаос &lt;...&gt;, совершенно чужие люди теперь будут вмешиваться в самое личное решение, перед которым стоят женщины", - предупреждает президент США.В связи с отказом Верховных судей выступить против или хотя бы рассмотреть техасский закон, Байден распорядился "инициировать правительственные усилия для ответа на это решение, чтобы на уровне Министерства здравоохранения, министерства юстиции определить, какие шаги может предпринять федеральное правительство для обеспечения доступа женщин Техаса к безопасным и легальным абортам.Согласно вступившему в силу законопроекту, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Исключением для этого не являются случаи, когда зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Единственный случай, когда женщина может сделать аборт, не нарушая закон, это если существует "чрезвычайная ситуация медицинского характера". Закон позволяет гражданам подавать иски против лиц, которые производят аборты, а также тех, кто помогает беременным нарушить закон.На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года решением Верховного суда США. Целый ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто вовсе запрещающие аборты.Вопрос о том, следует ли разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.Сторонники абортов заявляют о праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом и о том, что эмбрион на ранних стадиях формирования не может считаться человеческой личностью. Они также указывают на то, что запрет абортов может привести к криминализации этой операции и смерти многочисленных женщин, которые в нарушение закона попытаются прервать беременность. Противники абортов ссылаются на религиозные предписания и концепцию, что жизнь человека начинается с момента зачатия, в связи с чем они считают аборты аморальным действием или даже преступлением.
https://ria.ru/20210521/bayden-1733180416.html
https://ria.ru/20210902/tekhas-1748380102.html
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в мире, техас, сша, джо байден, аборты
19:42 02.09.2021
 
Байден пообещал защитить право техасских женщин на аборты

Байден: отказ ВС рассмотреть закон о запрете абортов в Техасе нарушает права женщин

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Отказ Верховного суда рассмотреть закон о запрете абортов в Техасе нарушает конституционные права женщин, заявил президент Джо Байден. Он пообещал не федеральном уровне решить этот вопрос.
"Решение Верховного суда <...> - беспрецедентная атака на конституционные права женщин <...>, которые действовали в нашей стране почти 50 лет", - говорится в заявлении Байдена в связи с отказом Верховного суда рассмотреть дело о запрете абортов в Техасе на сроке после шести недель.
Президент Джо Байден и его жена Джилл на мессе в соборе Святого Апостола Матфея во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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"Допустить принятие закона, по которому граждане могут подавать в суд на тех, кто обеспечивает (медицинские) услуги, членов семьи женщины, которая пользуется своим конституционным правом выбора после шести недель (беременности) или даже водителей, которые везут женщин в клинику. Это породит неконституционный хаос <...>, совершенно чужие люди теперь будут вмешиваться в самое личное решение, перед которым стоят женщины", - предупреждает президент США.
В связи с отказом Верховных судей выступить против или хотя бы рассмотреть техасский закон, Байден распорядился "инициировать правительственные усилия для ответа на это решение, чтобы на уровне Министерства здравоохранения, министерства юстиции определить, какие шаги может предпринять федеральное правительство для обеспечения доступа женщин Техаса к безопасным и легальным абортам.
Согласно вступившему в силу законопроекту, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Исключением для этого не являются случаи, когда зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Единственный случай, когда женщина может сделать аборт, не нарушая закон, это если существует "чрезвычайная ситуация медицинского характера". Закон позволяет гражданам подавать иски против лиц, которые производят аборты, а также тех, кто помогает беременным нарушить закон.
Такси - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 15:38
В Техасе будут судить таксистов, которые отвозят женщин в клинику абортов
На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года решением Верховного суда США. Целый ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто вовсе запрещающие аборты.
Вопрос о том, следует ли разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.
Сторонники абортов заявляют о праве женщин самостоятельно распоряжаться своим телом и о том, что эмбрион на ранних стадиях формирования не может считаться человеческой личностью. Они также указывают на то, что запрет абортов может привести к криминализации этой операции и смерти многочисленных женщин, которые в нарушение закона попытаются прервать беременность. Противники абортов ссылаются на религиозные предписания и концепцию, что жизнь человека начинается с момента зачатия, в связи с чем они считают аборты аморальным действием или даже преступлением.
Аборт - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 04:42
В Аризоне запретили аборты из-за генетических отклонений у плода
 
В миреТехасСШАДжо Байденаборты
 
 
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