https://ria.ru/20210901/zyuganov-1748160643.html

Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми

Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми - РИА Новости, 01.09.2021

Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в День знаний пожелал юным гимназистам и всему подрастающему поколению быть "мужественными, храбрыми и достойными" и не забывать... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:51

2021-09-01T13:51

2021-09-01T13:51

общество

европа

ливия

геннадий зюганов

кпрф

александр невский

россия

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ПОДОЛЬСК (Московская область), 1 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в День знаний пожелал юным гимназистам и всему подрастающему поколению быть "мужественными, храбрыми и достойными" и не забывать героическую отечественную историю, иначе, по его словам, страну ждет участь "похлеще Югославии, Ирака и Ливии вместе взятых".Зюганов в среду посетил праздничную линейку в гимназии имени Подольских курсантов в подмосковном Подольске и провел там "урок патриотизма и мужества" для девятиклассников."Вам досталась шестая часть суши, но нас осталось на этой земле 146 миллионов, меньше 2% населения планеты. И если вы будете слабыми, хилыми, плохо образованными, это заберут здоровые, крепкие, преуспевающие соседи, неизбежно. Нас разорвут похлеще Югославии, Ирака, Ливии вместе взятых", - сказал лидер коммунистов.По его словам, проводники западной пропаганды "каждый день с утра до вечера промывают мозги" россиянам, "что нам не нужна эта земля, что не надо учиться, надо за все платить, надо все продавать и торговать". "Вот такие люди за страну постоять не смогут. Поэтому вам надо учиться не только грамоте и знаниям, но учиться великому мужеству и великому подвигу. Вы не только наследники богатейшей страны - вы наследники потрясающей истории, которой может каждый гордиться. Это ваше каждого достояние. Мы выжили на этом материке вопреки всему на свете, благодаря мужеству ваших предков. Мы дети Победы", - заявил Зюганов.Он напомнил, что многие великие российские полководцы стали таковыми еще в совсем молодом возрасте. Например, Александру Невскому было 20 лет, когда он "научил шведов уважать нашу землю", и 22 года, когда он добился победы над сильным германским Тевтонским орденом. "Наполеон приперся, всю Европу собрал, но те шли завоевывать, а фашисты шли вас всех уничтожать. Если вы это не усвоите, вы не справитесь с новыми проблемами и вызовами…", - сказал Зюганов.По его словам, и сегодня Россию "обложили санкциями" с Запада и "готовы рвать на части". "Вам брошен вызов... Вы должны быть мужественными, храбрыми и достойными", - добавил лидер КПРФ, обращаясь к гимназистам.

https://ria.ru/20210901/mishustin-1748148887.html

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общество, европа, ливия, геннадий зюганов, кпрф, александр невский, россия