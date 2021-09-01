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Эксперт объяснил, почему не стоит покупать золото
Эксперт объяснил, почему не стоит покупать золото - РИА Новости, 01.09.2021
Эксперт объяснил, почему не стоит покупать золото
Особенность золота в том, что оно является “активом-убежищем” в период высокой инфляции и низких ставок. Но когда инфляция замедляется, драгметалл теряет... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T02:17
2021-09-01T02:17
экономика
сша
федеральная резервная система сша
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Особенность золота в том, что оно является “активом-убежищем” в период высокой инфляции и низких ставок. Но когда инфляция замедляется, драгметалл теряет привлекательность, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.Он отметил, что в данный момент золото в настоящее время крайне чувствительно к любой информации, способной повлиять на политику Федрезерва США. При принятии решения о сворачивании программы количественного смягчения (QE) регулятор смотрит на динамику рынка труда и инфляцию. Он напомнил, что многие аналитики ожидают объявления о грядущем секвестре программы количественного смягчения на заседании регулятора 22 сентября. До дела дойдет к концу года, когда ФРС снизит ежемесячный объем покупок госбумаг и ипотечных активов.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, бкс мир инвестиций
02:17 01.09.2021
 
Эксперт объяснил, почему не стоит покупать золото

Эксперт Зельцер посоветовал пока не покупать золото из-за риска укрепления доллара

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗолотые слитки высшей пробы 99,99 процентов
Золотые слитки высшей пробы 99,99 процентов - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Особенность золота в том, что оно является “активом-убежищем” в период высокой инфляции и низких ставок. Но когда инфляция замедляется, драгметалл теряет привлекательность, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
Он отметил, что в данный момент золото в настоящее время крайне чувствительно к любой информации, способной повлиять на политику Федрезерва США. При принятии решения о сворачивании программы количественного смягчения (QE) регулятор смотрит на динамику рынка труда и инфляцию.
“При этом пристальное внимание уделяется темпам распространения пандемии и вакцинации. Если произойдет секвестр QE, реальные процентные ставки начнут рост. Доллар продолжит укрепление, а учитывая исторически высокую обратную корреляцию валюты США и золота, позиции драгметалла могут значительно пошатнуться”, - считает эксперт.
Он напомнил, что многие аналитики ожидают объявления о грядущем секвестре программы количественного смягчения на заседании регулятора 22 сентября. До дела дойдет к концу года, когда ФРС снизит ежемесячный объем покупок госбумаг и ипотечных активов.
 
ЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАБКС Мир инвестиций
 
 
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