Эксперт объяснил, почему не стоит покупать золото
Эксперт Зельцер посоветовал пока не покупать золото из-за риска укрепления доллара
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Особенность золота в том, что оно является “активом-убежищем” в период высокой инфляции и низких ставок. Но когда инфляция замедляется, драгметалл теряет привлекательность, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
Он отметил, что в данный момент золото в настоящее время крайне чувствительно к любой информации, способной повлиять на политику Федрезерва США. При принятии решения о сворачивании программы количественного смягчения (QE) регулятор смотрит на динамику рынка труда и инфляцию.
“При этом пристальное внимание уделяется темпам распространения пандемии и вакцинации. Если произойдет секвестр QE, реальные процентные ставки начнут рост. Доллар продолжит укрепление, а учитывая исторически высокую обратную корреляцию валюты США и золота, позиции драгметалла могут значительно пошатнуться”, - считает эксперт.
Он напомнил, что многие аналитики ожидают объявления о грядущем секвестре программы количественного смягчения на заседании регулятора 22 сентября. До дела дойдет к концу года, когда ФРС снизит ежемесячный объем покупок госбумаг и ипотечных активов.