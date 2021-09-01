https://ria.ru/20210901/zoloto-1748091479.html

Эксперт объяснил, почему не стоит покупать золото

Эксперт объяснил, почему не стоит покупать золото - РИА Новости, 01.09.2021

Эксперт объяснил, почему не стоит покупать золото

Особенность золота в том, что оно является “активом-убежищем” в период высокой инфляции и низких ставок. Но когда инфляция замедляется, драгметалл теряет... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T02:17

2021-09-01T02:17

2021-09-01T02:17

экономика

сша

федеральная резервная система сша

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Особенность золота в том, что оно является “активом-убежищем” в период высокой инфляции и низких ставок. Но когда инфляция замедляется, драгметалл теряет привлекательность, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.Он отметил, что в данный момент золото в настоящее время крайне чувствительно к любой информации, способной повлиять на политику Федрезерва США. При принятии решения о сворачивании программы количественного смягчения (QE) регулятор смотрит на динамику рынка труда и инфляцию. Он напомнил, что многие аналитики ожидают объявления о грядущем секвестре программы количественного смягчения на заседании регулятора 22 сентября. До дела дойдет к концу года, когда ФРС снизит ежемесячный объем покупок госбумаг и ипотечных активов.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, федеральная резервная система сша, бкс мир инвестиций