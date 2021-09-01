https://ria.ru/20210901/znak-1748177784.html

На российских дорогах появится новый знак

На российских дорогах появится новый знак - РИА Новости, 01.09.2021

На российских дорогах появится новый знак

С 1 сентября на российских дорогах таблички, предупреждающие о камерах фотовидеофиксации (8.23), заменили на новый знак, информирующий о контроле на трассе в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:20

2021-09-01T15:20

2021-09-01T17:08

общество

авто

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября на российских дорогах таблички, предупреждающие о камерах фотовидеофиксации (8.23), заменили на новый знак, информирующий о контроле на трассе в целом (6.22). Об этом сообщили в ГИБДД.Вместо того чтобы устанавливать табличку у каждой камеры, знак будут ставить в начале пути без уточнения конкретного расстояния до начала контроля. Если раньше на дороге водителя ждало десять камер, он увидел бы и десять обозначений. Теперь же автоматических комплексов фотовидеофиксации стало так много, что установить перед каждым предупреждение стало проблематично.Его могут установить на въезде в населенный пункт, при этом фиксация будет происходить на всей территории.Нововведение призвано сократить количество дорожных знаков, сообщает портал Autonews со ссылкой на ЦОДД. По данным ведомства, в Москве предстоит убрать около 700 табличек.Знак "Фотовидеофиксация" можно установить вместе со знаками "Начало населенного пункта", а за пределами городов или сел — на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля. Также его можно применять с табличками 8.1.1 "Расстояние до объекта", 8.13 "Направление главной дороги" и 8.14 "Полоса движения".

https://ria.ru/20210901/shtrafy-1748088469.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, центр организации дорожного движения (цодд)