На российских дорогах появится новый знак

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября на российских дорогах таблички, предупреждающие о камерах фотовидеофиксации (8.23), заменили на новый знак, информирующий о контроле на трассе в целом (6.22). Об этом сообщили в ГИБДД.Вместо того чтобы устанавливать табличку у каждой камеры, знак будут ставить в начале пути без уточнения конкретного расстояния до начала контроля. Если раньше на дороге водителя ждало десять камер, он увидел бы и десять обозначений. Теперь же автоматических комплексов фотовидеофиксации стало так много, что установить перед каждым предупреждение стало проблематично.Его могут установить на въезде в населенный пункт, при этом фиксация будет происходить на всей территории.Нововведение призвано сократить количество дорожных знаков, сообщает портал Autonews со ссылкой на ЦОДД. По данным ведомства, в Москве предстоит убрать около 700 табличек.Знак "Фотовидеофиксация" можно установить вместе со знаками "Начало населенного пункта", а за пределами городов или сел — на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля. Также его можно применять с табличками 8.1.1 "Расстояние до объекта", 8.13 "Направление главной дороги" и 8.14 "Полоса движения".
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября на российских дорогах таблички, предупреждающие о камерах фотовидеофиксации (8.23), заменили на новый знак, информирующий о контроле на трассе в целом (6.22). Об этом сообщили в ГИБДД.
Вместо того чтобы устанавливать табличку у каждой камеры, знак будут ставить в начале пути без уточнения конкретного расстояния до начала контроля. Если раньше на дороге водителя ждало десять камер, он увидел бы и десять обозначений. Теперь же автоматических комплексов фотовидеофиксации стало так много, что установить перед каждым предупреждение стало проблематично.
Его могут установить на въезде в населенный пункт, при этом фиксация будет происходить на всей территории.
Нововведение призвано сократить количество дорожных знаков, сообщает портал Autonews со ссылкой на ЦОДД. По данным ведомства, в Москве предстоит убрать около 700 табличек.
Знак "Фотовидеофиксация" можно установить вместе со знаками "Начало населенного пункта", а за пределами городов или сел — на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля. Также его можно применять с табличками 8.1.1 "Расстояние до объекта", 8.13 "Направление главной дороги" и 8.14 "Полоса движения".
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