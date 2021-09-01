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На российских дорогах появится новый знак
На российских дорогах появится новый знак - РИА Новости, 01.09.2021
На российских дорогах появится новый знак
С 1 сентября на российских дорогах таблички, предупреждающие о камерах фотовидеофиксации (8.23), заменили на новый знак, информирующий о контроле на трассе в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:20
2021-09-01T17:08
общество
авто
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября на российских дорогах таблички, предупреждающие о камерах фотовидеофиксации (8.23), заменили на новый знак, информирующий о контроле на трассе в целом (6.22). Об этом сообщили в ГИБДД.Вместо того чтобы устанавливать табличку у каждой камеры, знак будут ставить в начале пути без уточнения конкретного расстояния до начала контроля. Если раньше на дороге водителя ждало десять камер, он увидел бы и десять обозначений. Теперь же автоматических комплексов фотовидеофиксации стало так много, что установить перед каждым предупреждение стало проблематично.Его могут установить на въезде в населенный пункт, при этом фиксация будет происходить на всей территории.Нововведение призвано сократить количество дорожных знаков, сообщает портал Autonews со ссылкой на ЦОДД. По данным ведомства, в Москве предстоит убрать около 700 табличек.Знак "Фотовидеофиксация" можно установить вместе со знаками "Начало населенного пункта", а за пределами городов или сел — на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля. Также его можно применять с табличками 8.1.1 "Расстояние до объекта", 8.13 "Направление главной дороги" и 8.14 "Полоса движения".
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РИА Новости
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общество, авто, центр организации дорожного движения (цодд)
15:20 01.09.2021 (обновлено: 17:08 01.09.2021)
 
На российских дорогах появится новый знак

В России с 1 сентября появится новый дорожный знак

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗнак "Фотовидеофиксация"
Знак Фотовидеофиксация - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. С 1 сентября на российских дорогах таблички, предупреждающие о камерах фотовидеофиксации (8.23), заменили на новый знак, информирующий о контроле на трассе в целом (6.22). Об этом сообщили в ГИБДД.
© ГИБДД

Изменения в установке знака "Фотовидеофиксация"

Изменения в установкезнака Фотовидеофиксация
1 из 2

Изменения в установке знака "Фотовидеофиксация"

© ГИБДД
© ГИБДД

Варианты установки знака "Фотовидеофиксация"

Варианты установки знака Фотовидеофиксация
2 из 2

Варианты установки знака "Фотовидеофиксация"

© ГИБДД
1 из 2

Изменения в установке знака "Фотовидеофиксация"

© ГИБДД
2 из 2

Варианты установки знака "Фотовидеофиксация"

© ГИБДД
Вместо того чтобы устанавливать табличку у каждой камеры, знак будут ставить в начале пути без уточнения конкретного расстояния до начала контроля. Если раньше на дороге водителя ждало десять камер, он увидел бы и десять обозначений. Теперь же автоматических комплексов фотовидеофиксации стало так много, что установить перед каждым предупреждение стало проблематично.
Его могут установить на въезде в населенный пункт, при этом фиксация будет происходить на всей территории.
Нововведение призвано сократить количество дорожных знаков, сообщает портал Autonews со ссылкой на ЦОДД. По данным ведомства, в Москве предстоит убрать около 700 табличек.
Знак "Фотовидеофиксация" можно установить вместе со знаками "Начало населенного пункта", а за пределами городов или сел — на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля. Также его можно применять с табличками 8.1.1 "Расстояние до объекта", 8.13 "Направление главной дороги" и 8.14 "Полоса движения".
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ОбществоАвтоЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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