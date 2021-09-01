https://ria.ru/20210901/zhena-1748153088.html

Лавров рассказал, какой должна быть жена дипломата

Лавров рассказал, какой должна быть жена дипломата - РИА Новости, 01.09.2021

Лавров рассказал, какой должна быть жена дипломата

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос студентки МГИМО о том, какими качествами должна обладать жена дипломата. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:18

2021-09-01T13:18

2021-09-01T13:18

общество

мгимо

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос студентки МГИМО о том, какими качествами должна обладать жена дипломата.Министр отметил, что работал с разными послами, жены которых имели разный стиль поведения, но во всех случаях это было эффективно и полезно для дела. Он добавил, что и муж должен уважать занятие жены, если у нее есть своя специальность."Когда женщина, если она жена, неважно, посла или просто дипломата, едет с мужем в командировку в страну, где ее профессиональные знания не смогут найти применения, конечно, это серьезная проблема, и сейчас она у нас тоже проявляется", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20210723/lavrov-1742547013.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мгимо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров