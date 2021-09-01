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Лавров рассказал, какой должна быть жена дипломата
Лавров рассказал, какой должна быть жена дипломата - РИА Новости, 01.09.2021
Лавров рассказал, какой должна быть жена дипломата
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос студентки МГИМО о том, какими качествами должна обладать жена дипломата. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:18
2021-09-01T13:18
общество
мгимо
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос студентки МГИМО о том, какими качествами должна обладать жена дипломата.Министр отметил, что работал с разными послами, жены которых имели разный стиль поведения, но во всех случаях это было эффективно и полезно для дела. Он добавил, что и муж должен уважать занятие жены, если у нее есть своя специальность."Когда женщина, если она жена, неважно, посла или просто дипломата, едет с мужем в командировку в страну, где ее профессиональные знания не смогут найти применения, конечно, это серьезная проблема, и сейчас она у нас тоже проявляется", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20210723/lavrov-1742547013.html
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общество, мгимо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:18 01.09.2021
 
Лавров рассказал, какой должна быть жена дипломата

Глава МИД Лавров назвал качества, которыми должна обладать жена дипломата

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос студентки МГИМО о том, какими качествами должна обладать жена дипломата.
"Наверное, здесь нет никакого особого правила. Наверное, любая жена, как и любой муж, должны прежде всего понимать друг друга и не мешать, а помогать реализовывать соответствующие идеи, которым вы решили посвятить свою жизнь, реализовывать себя в своей профессии. Здесь никаких универсальных рецептов нет", - сказал Лавров, выступая в МГИМО.
Министр отметил, что работал с разными послами, жены которых имели разный стиль поведения, но во всех случаях это было эффективно и полезно для дела. Он добавил, что и муж должен уважать занятие жены, если у нее есть своя специальность.
"Когда женщина, если она жена, неважно, посла или просто дипломата, едет с мужем в командировку в страну, где ее профессиональные знания не смогут найти применения, конечно, это серьезная проблема, и сейчас она у нас тоже проявляется", - добавил Лавров.
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