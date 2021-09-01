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Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину
Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину - РИА Новости, 01.09.2021
Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США встретился с представителями американского бизнеса и призвал их инвестировать в Украину,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T23:09
2021-09-01T23:09
экономика
украина
сша
херсон
джо байден
владимир зеленский
приватбанк
укроборонпром
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США встретился с представителями американского бизнеса и призвал их инвестировать в Украину, сообщила пресс-служба главы государства.На встрече были представлены финансовые, энергетические компании, компании, работающие в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.Зеленский рассказал американским бизнесменам о плане трансформации Украины, "направленный на привлечение около 300 млрд долларов в украинскую экономику"."Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им", - цитирует президента пресс-служба.Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас делает "реальные, а не декларативные шаги для поддержки бизнеса", в частности, он напомнил о земельной реформе. Он отметил, что Украина заинтересована в инвестициях для развития ирригации.Отдельно Зеленский остановился на инфраструктурных преобразованиях в стране и программе "Большая стройка", благодаря которой строят дороги и новые мосты. Глава государства также напомнил о законе о концессии, и что иностранные инвесторы уже зашли в два украинские порты - Херсон и Ольвия.Президент напомнил о банковской реформе и о готовности к приватизации одного из крупнейших банков на Украине - ПриватБанка, реформу государственного концерна "Укроборонпром", энергетических проектах и "зеленом" курсе. Также Зеленский вспомнил законе о "инвестиционных нянях", когда инвестор, который вкладывает в Украину от 20 миллионов евро, имеет специальную поддержку со стороны украинского правительства."Много реформ, много шагов. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры ", - подчеркнул президент, призывая американский бизнес инвестировать в Украину.
https://ria.ru/20210901/oborona-1748248954.html
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украина
сша
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экономика, украина, сша, херсон, джо байден, владимир зеленский, приватбанк, укроборонпром
23:09 01.09.2021
 
Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину

Зеленский встретился в США с представителями бизнеса и призвал их инвестировать в Украину

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США встретился с представителями американского бизнеса и призвал их инвестировать в Украину, сообщила пресс-служба главы государства.
На встрече были представлены финансовые, энергетические компании, компании, работающие в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.
Зеленский рассказал американским бизнесменам о плане трансформации Украины, "направленный на привлечение около 300 млрд долларов в украинскую экономику".
"Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им", - цитирует президента пресс-служба.
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Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас делает "реальные, а не декларативные шаги для поддержки бизнеса", в частности, он напомнил о земельной реформе. Он отметил, что Украина заинтересована в инвестициях для развития ирригации.
Отдельно Зеленский остановился на инфраструктурных преобразованиях в стране и программе "Большая стройка", благодаря которой строят дороги и новые мосты. Глава государства также напомнил о законе о концессии, и что иностранные инвесторы уже зашли в два украинские порты - Херсон и Ольвия.
Президент напомнил о банковской реформе и о готовности к приватизации одного из крупнейших банков на Украине - ПриватБанка, реформу государственного концерна "Укроборонпром", энергетических проектах и "зеленом" курсе. Также Зеленский вспомнил законе о "инвестиционных нянях", когда инвестор, который вкладывает в Украину от 20 миллионов евро, имеет специальную поддержку со стороны украинского правительства.
"Много реформ, много шагов. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры ", - подчеркнул президент, призывая американский бизнес инвестировать в Украину.
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ЭкономикаУкраинаСШАХерсонДжо БайденВладимир ЗеленскийПриватБанкУкроборонпром
 
 
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