https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748249926.html

Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину

Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину - РИА Новости, 01.09.2021

Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США встретился с представителями американского бизнеса и призвал их инвестировать в Украину,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T23:09

2021-09-01T23:09

2021-09-01T23:09

экономика

украина

сша

херсон

джо байден

владимир зеленский

приватбанк

укроборонпром

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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США встретился с представителями американского бизнеса и призвал их инвестировать в Украину, сообщила пресс-служба главы государства.На встрече были представлены финансовые, энергетические компании, компании, работающие в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.Зеленский рассказал американским бизнесменам о плане трансформации Украины, "направленный на привлечение около 300 млрд долларов в украинскую экономику"."Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им", - цитирует президента пресс-служба.Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас делает "реальные, а не декларативные шаги для поддержки бизнеса", в частности, он напомнил о земельной реформе. Он отметил, что Украина заинтересована в инвестициях для развития ирригации.Отдельно Зеленский остановился на инфраструктурных преобразованиях в стране и программе "Большая стройка", благодаря которой строят дороги и новые мосты. Глава государства также напомнил о законе о концессии, и что иностранные инвесторы уже зашли в два украинские порты - Херсон и Ольвия.Президент напомнил о банковской реформе и о готовности к приватизации одного из крупнейших банков на Украине - ПриватБанка, реформу государственного концерна "Укроборонпром", энергетических проектах и "зеленом" курсе. Также Зеленский вспомнил законе о "инвестиционных нянях", когда инвестор, который вкладывает в Украину от 20 миллионов евро, имеет специальную поддержку со стороны украинского правительства."Много реформ, много шагов. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры ", - подчеркнул президент, призывая американский бизнес инвестировать в Украину.

https://ria.ru/20210901/oborona-1748248954.html

https://ria.ru/20210901/gazoprovod-1748248309.html

украина

сша

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, сша, херсон, джо байден, владимир зеленский, приватбанк, укроборонпром