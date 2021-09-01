https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748247863.html
Странное поведение Зеленского на встрече с Байденом высмеяли в Сети
Странное поведение Зеленского на встрече с Байденом высмеяли в Сети - РИА Новости, 01.09.2021
Странное поведение Зеленского на встрече с Байденом высмеяли в Сети
Пользователи твиттера высмеяли поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T22:51
2021-09-01T22:51
2021-09-01T23:46
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме.Зеленский находится с двухдневным рабочим визитом в США. Сегодня президент Украины проводит переговоры с американским лидером. Перед началом двусторонних переговоров главы государств сделали ряд заявлений.На видео из Белого дома видно, как Зеленский снимает маску, улыбается, потирает ноги и смотрит на Байдена. Пользователи твиттера обратили внимание на "заискивающий" взгляд украинского президента."Чувствуйте себя как дома, мисс Левински", — пошутил один из комментаторов."Посмотрел запись встречи. Дед выглядит бодро, выспался", — написал пользователь FilippVI. Он предположил, что Зеленский перед переговорами что-то принял."Галя Степановна сообщает, что Байден уснул, но Зеленский не сдается и продолжает переговоры", — прокомментировала daimond_ari."Зеленский, как кот в сметане, лыбится от слов, которые Джо читает с бумажки", — написала Sonya_Zhiva."На меня так собака смотрит обычно, только еще язык высовывает", — ответил Megapyhar77."Дедок его потрепал по волосам?" — поинтересовался KotenokIks."Какой Зеленский смешной и одновременно жалкий", — добавил alexx772."Даже здесь лицом "хлопочет" невпопад", — отметил cidrovich. Он допустил, что украинский президент нетрезв."Сбылась мечта идиота — наконец-то хозяин изволил принять холопа", — прокомментировал 101km101."В кресле утонул. Не по росту трон. Детский сад", — написала Lana_mem.
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский
22:51 01.09.2021 (обновлено: 23:46 01.09.2021)
Странное поведение Зеленского на встрече с Байденом высмеяли в Сети
В Сети высмеяли странное поведение президента Украины Зеленского на встрече с Байденом
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Пользователи твиттера высмеяли поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом
в Белом доме.
Зеленский находится с двухдневным рабочим визитом в США
. Сегодня президент Украины проводит переговоры с американским лидером. Перед началом двусторонних переговоров главы государств сделали ряд заявлений.
На видео из Белого дома видно, как Зеленский снимает маску, улыбается, потирает ноги и смотрит на Байдена. Пользователи твиттера обратили внимание на "заискивающий" взгляд украинского президента.
"Чувствуйте себя как дома, мисс Левински", — пошутил один из комментаторов.
"Посмотрел запись встречи. Дед выглядит бодро, выспался", — написал пользователь FilippVI. Он предположил, что Зеленский перед переговорами что-то принял.
"Галя Степановна сообщает, что Байден уснул, но Зеленский не сдается и продолжает переговоры", — прокомментировала daimond_ari.
"Зеленский, как кот в сметане, лыбится от слов, которые Джо читает с бумажки", — написала Sonya_Zhiva.
"На меня так собака смотрит обычно, только еще язык высовывает", — ответил Megapyhar77.
"Дедок его потрепал по волосам?" — поинтересовался KotenokIks.
"Какой Зеленский смешной и одновременно жалкий", — добавил alexx772.
"Даже здесь лицом "хлопочет" невпопад", — отметил cidrovich. Он допустил, что украинский президент нетрезв.
"Сбылась мечта идиота — наконец-то хозяин изволил принять холопа", — прокомментировал 101km101.
"В кресле утонул. Не по росту трон. Детский сад", — написала Lana_mem.