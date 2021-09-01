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В США назвали Зеленского Левински

В США назвали Зеленского Левински - РИА Новости, 01.09.2021

В США назвали Зеленского Левински

Американский спутниковый канал C-SPAN в текстовой подводке назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Левински". РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T21:25

2021-09-01T21:25

2021-09-01T21:25

в мире

украина

сша

владимир зеленский

моника левински

ллойд остин

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Американский спутниковый канал C-SPAN в текстовой подводке назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Левински".В первом абзаце текстовой расшифровки трансляции переговоров Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином вместо фамилии президента Украины была указана неправильная фамилия. При этом в других местах ошибка не повторяется.Фамилия Левински известна американцам благодаря сексуальному скандалу с Биллом Клинтоном. В 1995 году 22-летнюю Монику Левински приняли на работу в Белый дом, а спустя три года стало известно о ее связи с президентом. Сначала американский лидер отрицал эти сообщения, однако позднее они подтвердились. Его обвиняли во лжесвидетельствовании, но сенат отказался объявить ему импичмент.

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, моника левински, ллойд остин