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В США назвали Зеленского Левински
В США назвали Зеленского Левински - РИА Новости, 01.09.2021
В США назвали Зеленского Левински
Американский спутниковый канал C-SPAN в текстовой подводке назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Левински". РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T21:25
2021-09-01T21:25
2021-09-01T21:25
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ллойд остин
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Американский спутниковый канал C-SPAN в текстовой подводке назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Левински".В первом абзаце текстовой расшифровки трансляции переговоров Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином вместо фамилии президента Украины была указана неправильная фамилия. При этом в других местах ошибка не повторяется.Фамилия Левински известна американцам благодаря сексуальному скандалу с Биллом Клинтоном. В 1995 году 22-летнюю Монику Левински приняли на работу в Белый дом, а спустя три года стало известно о ее связи с президентом. Сначала американский лидер отрицал эти сообщения, однако позднее они подтвердились. Его обвиняли во лжесвидетельствовании, но сенат отказался объявить ему импичмент.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, моника левински, ллойд остин
В США назвали Зеленского Левински
Американский телеканал назвал президента Украины Зеленского Левински