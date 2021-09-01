Климкин назвал главную интригу визита Зеленского в США
Экс-глава МИД Украины Климкин: интрига визита Зеленского в США - это тет-а-тет с Байденом
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Главная интрига визита президента Украины Владимира Зеленского в США заключается в тет-а-тете с президентом США Джо Байденом, американский лидер хочет понять, есть ли у его украинского коллеги стратегия и воля ее выполнить, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
"Американцы очень интересно построили программу. Они на первый день выстроили встречи Зеленского с отдельными министрами, так, чтобы ввести его в курс, я так аккуратно скажу, по разным темам. И это, на самом деле, очень правильный, для того, чтобы составить себе понимание перед встречей с Байденом. Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига - это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, там лучше, на самом деле", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Он заявил, что главное для президентов - "это знакомство", а Байден "хочет понять, о чем Зеленский дальше". "Куда дальше Украине, есть ли стратегия у Зеленского и есть ли политическая воля ее выполнить. И от этого, на самом деле, очень многое зависит", - отметил он.
Климкин уверен, что "Зеленский не вернется с пустыми руками" из США. "Поэтому для меня вся история этого визита, и это разведка боем для Зеленского, - это тет-а-тет. Мы не получим результатов тет-а-тета", - добавил экс-глава МИД.
Главное для Зеленского, считает Климкин, "химия" при встрече с Байденом.