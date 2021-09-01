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Климкин назвал главную интригу визита Зеленского в США
Климкин назвал главную интригу визита Зеленского в США - РИА Новости, 01.09.2021
Климкин назвал главную интригу визита Зеленского в США
Главная интрига визита президента Украины Владимира Зеленского в США заключается в тет-а-тете с президентом США Джо Байденом, американский лидер хочет понять,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T20:11
2021-09-01T20:11
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
павел климкин
северный поток — 2
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Главная интрига визита президента Украины Владимира Зеленского в США заключается в тет-а-тете с президентом США Джо Байденом, американский лидер хочет понять, есть ли у его украинского коллеги стратегия и воля ее выполнить, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины."Американцы очень интересно построили программу. Они на первый день выстроили встречи Зеленского с отдельными министрами, так, чтобы ввести его в курс, я так аккуратно скажу, по разным темам. И это, на самом деле, очень правильный, для того, чтобы составить себе понимание перед встречей с Байденом. Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига - это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, там лучше, на самом деле", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Он заявил, что главное для президентов - "это знакомство", а Байден "хочет понять, о чем Зеленский дальше". "Куда дальше Украине, есть ли стратегия у Зеленского и есть ли политическая воля ее выполнить. И от этого, на самом деле, очень многое зависит", - отметил он.Климкин уверен, что "Зеленский не вернется с пустыми руками" из США. "Поэтому для меня вся история этого визита, и это разведка боем для Зеленского, - это тет-а-тет. Мы не получим результатов тет-а-тета", - добавил экс-глава МИД.Главное для Зеленского, считает Климкин, "химия" при встрече с Байденом.
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151582.html
https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748095320.html
украина
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, павел климкин, северный поток — 2
20:11 01.09.2021
 
Климкин назвал главную интригу визита Зеленского в США

Экс-глава МИД Украины Климкин: интрига визита Зеленского в США - это тет-а-тет с Байденом

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Главная интрига визита президента Украины Владимира Зеленского в США заключается в тет-а-тете с президентом США Джо Байденом, американский лидер хочет понять, есть ли у его украинского коллеги стратегия и воля ее выполнить, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока — 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.
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"Американцы очень интересно построили программу. Они на первый день выстроили встречи Зеленского с отдельными министрами, так, чтобы ввести его в курс, я так аккуратно скажу, по разным темам. И это, на самом деле, очень правильный, для того, чтобы составить себе понимание перед встречей с Байденом. Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига - это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, там лучше, на самом деле", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Он заявил, что главное для президентов - "это знакомство", а Байден "хочет понять, о чем Зеленский дальше". "Куда дальше Украине, есть ли стратегия у Зеленского и есть ли политическая воля ее выполнить. И от этого, на самом деле, очень многое зависит", - отметил он.
Климкин уверен, что "Зеленский не вернется с пустыми руками" из США. "Поэтому для меня вся история этого визита, и это разведка боем для Зеленского, - это тет-а-тет. Мы не получим результатов тет-а-тета", - добавил экс-глава МИД.
Главное для Зеленского, считает Климкин, "химия" при встрече с Байденом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
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В миреУкраинаСШАВашингтон (город)Джо БайденВладимир ЗеленскийПавел КлимкинСеверный поток — 2
 
 
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