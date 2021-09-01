https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748095320.html

Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети

Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети - РИА Новости, 01.09.2021

Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети

Украинские пользователи Сети высмеяли фотографию президента Владимира Зеленского во время подписания ряда документов в ходе его визита в США. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T04:44

2021-09-01T04:44

2021-09-01T04:44

в мире

украина

сша

вашингтон (город)

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Украинские пользователи Сети высмеяли фотографию президента Владимира Зеленского во время подписания ряда документов в ходе его визита в США.Ранее в офисе президента Украины сообщили, что "в присутствии Зеленского" было подписано два документа в энергетической отрасли. На фото, опубликованном его офисом в Facebook, украинский лидер стоит один сложа руки возле флагов двух стран позади участвующих в подписании документов."Унизительное какое-то фото. Президент стоит один, а от США нет никого", - написала пользователь Леся."Очень насыщенный визит – (госсекретарь Энтони. – прим. ред.) Блинкен у (Джо. – прим. ред.) Байдена на закрытом совещании. (Виктория. – прим. ред.) Нуланд занята. Остальные в отпусках до 20 сентября. Ну, хоть постоит, пофоткается", - сыронизировала Тетяна Червоненька."Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький" – пошутил Oleksandr Kravchenko."Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?" - спросила Daria Sidorenko.""В присутствии Зеленского": стоит какой-то мальчик из обслуги и чего-то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы", - написал Сергей Мастеров."Авторы не замечают, как забавно это звучит: "в присутствии президента Украины... подписано два документа", - заметила Ruma Andreeva."Ну, реально же смешное фото", - добавил Dmitriy Drapov.Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, сегодня он должен встретиться с президентом Байденом. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины.

https://ria.ru/20210831/pravda-1748070293.html

https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1748070941.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), владимир зеленский