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Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети - РИА Новости, 01.09.2021
Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
Украинские пользователи Сети высмеяли фотографию президента Владимира Зеленского во время подписания ряда документов в ходе его визита в США. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T04:44
2021-09-01T04:44
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Украинские пользователи Сети высмеяли фотографию президента Владимира Зеленского во время подписания ряда документов в ходе его визита в США.Ранее в офисе президента Украины сообщили, что "в присутствии Зеленского" было подписано два документа в энергетической отрасли. На фото, опубликованном его офисом в Facebook, украинский лидер стоит один сложа руки возле флагов двух стран позади участвующих в подписании документов."Унизительное какое-то фото. Президент стоит один, а от США нет никого", - написала пользователь Леся."Очень насыщенный визит – (госсекретарь Энтони. – прим. ред.) Блинкен у (Джо. – прим. ред.) Байдена на закрытом совещании. (Виктория. – прим. ред.) Нуланд занята. Остальные в отпусках до 20 сентября. Ну, хоть постоит, пофоткается", - сыронизировала Тетяна Червоненька."Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький" – пошутил Oleksandr Kravchenko."Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?" - спросила Daria Sidorenko.""В присутствии Зеленского": стоит какой-то мальчик из обслуги и чего-то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы", - написал Сергей Мастеров."Авторы не замечают, как забавно это звучит: "в присутствии президента Украины... подписано два документа", - заметила Ruma Andreeva."Ну, реально же смешное фото", - добавил Dmitriy Drapov.Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, сегодня он должен встретиться с президентом Байденом. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины.
https://ria.ru/20210831/pravda-1748070293.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), владимир зеленский
04:44 01.09.2021
 
Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети

Украинские пользователи Сети высмеяли фото президента Зеленского в США

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
© Офис президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Украинские пользователи Сети высмеяли фотографию президента Владимира Зеленского во время подписания ряда документов в ходе его визита в США.
Ранее в офисе президента Украины сообщили, что "в присутствии Зеленского" было подписано два документа в энергетической отрасли. На фото, опубликованном его офисом в Facebook, украинский лидер стоит один сложа руки возле флагов двух стран позади участвующих в подписании документов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 20:18
В США призвали Байдена раскрыть Зеленскому "горькую правду"
"Унизительное какое-то фото. Президент стоит один, а от США нет никого", - написала пользователь Леся.
"Очень насыщенный визит – (госсекретарь Энтони. – прим. ред.) Блинкен у (Джо. – прим. ред.) Байдена на закрытом совещании. (Виктория. – прим. ред.) Нуланд занята. Остальные в отпусках до 20 сентября. Ну, хоть постоит, пофоткается", - сыронизировала Тетяна Червоненька.
"Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький" – пошутил Oleksandr Kravchenko.
"Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?" - спросила Daria Sidorenko.
""В присутствии Зеленского": стоит какой-то мальчик из обслуги и чего-то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы", - написал Сергей Мастеров.
"Авторы не замечают, как забавно это звучит: "в присутствии президента Украины... подписано два документа", - заметила Ruma Andreeva.
"Ну, реально же смешное фото", - добавил Dmitriy Drapov.
Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, сегодня он должен встретиться с президентом Байденом. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 20:33
Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире"
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (город)Владимир Зеленский
 
 
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