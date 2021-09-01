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В Минобрнауки оценили зачисление в вузы в одну волну

В Минобрнауки оценили зачисление в вузы в одну волну - РИА Новости, 01.09.2021

В Минобрнауки оценили зачисление в вузы в одну волну

Зачисление в вузы в одну волну было удобно с точки зрения коронавирусных ограничений, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:30

2021-09-01T11:30

2021-09-01T11:33

общество

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

коронавирус в россии

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Зачисление в вузы в одну волну было удобно с точки зрения коронавирусных ограничений, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."С точки зрения ограничений коронавируса, одна волна более удобная", - заявил он в интервью НТВ.Фальков пояснил, что такой способ набора страховал от того, что учебный год не начнётся вовремя."В каком-то смысле уравнивает шансы ведущих наших, столичных вузов и региональных", - отметил Фальков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/vuz-1747320599.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, коронавирус в россии, навигатор абитуриента