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В Минобрнауки оценили зачисление в вузы в одну волну
В Минобрнауки оценили зачисление в вузы в одну волну - РИА Новости, 01.09.2021
В Минобрнауки оценили зачисление в вузы в одну волну
Зачисление в вузы в одну волну было удобно с точки зрения коронавирусных ограничений, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:30
2021-09-01T11:30
2021-09-01T11:33
общество
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
коронавирус в россии
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Зачисление в вузы в одну волну было удобно с точки зрения коронавирусных ограничений, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."С точки зрения ограничений коронавируса, одна волна более удобная", - заявил он в интервью НТВ.Фальков пояснил, что такой способ набора страховал от того, что учебный год не начнётся вовремя."В каком-то смысле уравнивает шансы ведущих наших, столичных вузов и региональных", - отметил Фальков.
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общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, коронавирус в россии, навигатор абитуриента
11:30 01.09.2021 (обновлено: 11:33 01.09.2021)
В Минобрнауки оценили зачисление в вузы в одну волну
Глава Минобрнауки Фальков: зачисление в вузы в одну волну оказалось удобным