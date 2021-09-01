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В Минобрнауки оценили зачисление в вузы в одну волну
В Минобрнауки оценили зачисление в вузы в одну волну - РИА Новости, 01.09.2021
В Минобрнауки оценили зачисление в вузы в одну волну
Зачисление в вузы в одну волну было удобно с точки зрения коронавирусных ограничений, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:30
2021-09-01T11:33
общество
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Зачисление в вузы в одну волну было удобно с точки зрения коронавирусных ограничений, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."С точки зрения ограничений коронавируса, одна волна более удобная", - заявил он в интервью НТВ.Фальков пояснил, что такой способ набора страховал от того, что учебный год не начнётся вовремя."В каком-то смысле уравнивает шансы ведущих наших, столичных вузов и региональных", - отметил Фальков.
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общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, коронавирус в россии, навигатор абитуриента
11:30 01.09.2021 (обновлено: 11:33 01.09.2021)
 
В Минобрнауки оценили зачисление в вузы в одну волну

Глава Минобрнауки Фальков: зачисление в вузы в одну волну оказалось удобным

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Зачисление в вузы в одну волну было удобно с точки зрения коронавирусных ограничений, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"С точки зрения ограничений коронавируса, одна волна более удобная", - заявил он в интервью НТВ.
Фальков пояснил, что такой способ набора страховал от того, что учебный год не начнётся вовремя.
"В каком-то смысле уравнивает шансы ведущих наших, столичных вузов и региональных", - отметил Фальков.
Абитуриенты фотографируются около МГПУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 12:19Сказано в эфире
Без волн. Эксперт предложил вернуться к "классическому" зачислению в вузы
 
ОбществоОбразование - ОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Валерий ФальковКоронавирус в РоссииНавигатор абитуриента
 
 
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