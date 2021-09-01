https://ria.ru/20210901/yazyk-1748106886.html

Президент Казахстана высказался о статусе русского языка в стране

Президент Казахстана высказался о статусе русского языка в стране - РИА Новости, 01.09.2021

Президент Казахстана высказался о статусе русского языка в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что по закону препятствовать использованию русского языка в стране нельзя. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T09:23

2021-09-01T09:23

2021-09-01T11:17

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 1 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что по закону препятствовать использованию русского языка в стране нельзя."Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя", — сказал Токаев, озвучивая послание народу на открытии второй сессии парламента седьмого созыва.Согласно Конституции, в Казахстане государственным языком является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально используется русский. Однако в стране периодически разгораются скандалы из-за препятствования использованию русского языка со стороны националистов.

https://ria.ru/20210831/kazakhstan-1748051401.html

казахстан

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев