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Наука
https://ria.ru/20210901/xiaomi-1748146389.html
Упрощенный флагманский смартфон Xiaomi 11T раскрыт до презентации
Упрощенный флагманский смартфон Xiaomi 11T раскрыт до презентации - РИА Новости, 01.09.2021
Упрощенный флагманский смартфон Xiaomi 11T раскрыт до презентации
Китайская компания Xiaomi готовится обновить популярную линейку "облегченных" флагманских смартфонов — рендеры и информацию о Xiaomi 11T и 11T Pro опубликовал... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:44
2021-09-01T14:01
наука
технологии
google android
xiaomi inc
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi готовится обновить популярную линейку "облегченных" флагманских смартфонов — рендеры и информацию о Xiaomi 11T и 11T Pro опубликовал портал Gizmochina.Как и в прошлом году, смартфоны получат идентичный дизайн при разной начинке — Xiaomi 11T и 11T Pro оснастят AMOLED-матрицей с частотой обновления изображения 120 гигагерц. Дисплей окружают узкие рамки, а фронтальная камера будет врезана в экран.Главными отличиями Xiaomi 11T Pro будет основная камера на 108 мегапикселей и процессор Snapdragon 888. Упрощенный вариант получит чип MTK Dimensity 1200 и главный сенсор в 64 мегапикселя.Предполагается, что оба телефона будут работать с аккумулятором емкостью пять тысяч миллиампер-часов и поддерживать быструю 120-ваттную зарядку. Устройства могут быть представлены уже 15 сентября — стоимость Xiaomi 11T и 11T Pro не раскрывается.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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технологии, google android, xiaomi inc
12:44 01.09.2021 (обновлено: 14:01 01.09.2021)
 

Упрощенный флагманский смартфон Xiaomi 11T раскрыт до презентации

© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Mi 10T Pro
Xiaomi Mi 10T Pro - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi готовится обновить популярную линейку "облегченных" флагманских смартфонов — рендеры и информацию о Xiaomi 11T и 11T Pro опубликовал портал Gizmochina.
Как и в прошлом году, смартфоны получат идентичный дизайн при разной начинке — Xiaomi 11T и 11T Pro оснастят AMOLED-матрицей с частотой обновления изображения 120 гигагерц. Дисплей окружают узкие рамки, а фронтальная камера будет врезана в экран.
Главными отличиями Xiaomi 11T Pro будет основная камера на 108 мегапикселей и процессор Snapdragon 888. Упрощенный вариант получит чип MTK Dimensity 1200 и главный сенсор в 64 мегапикселя.
Предполагается, что оба телефона будут работать с аккумулятором емкостью пять тысяч миллиампер-часов и поддерживать быструю 120-ваттную зарядку. Устройства могут быть представлены уже 15 сентября — стоимость Xiaomi 11T и 11T Pro не раскрывается.
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