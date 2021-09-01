https://ria.ru/20210901/xiaomi-1748146389.html

Упрощенный флагманский смартфон Xiaomi 11T раскрыт до презентации

Упрощенный флагманский смартфон Xiaomi 11T раскрыт до презентации - РИА Новости, 01.09.2021

Упрощенный флагманский смартфон Xiaomi 11T раскрыт до презентации

Китайская компания Xiaomi готовится обновить популярную линейку "облегченных" флагманских смартфонов — рендеры и информацию о Xiaomi 11T и 11T Pro опубликовал... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:44

2021-09-01T12:44

2021-09-01T14:01

наука

технологии

google android

xiaomi inc

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi готовится обновить популярную линейку "облегченных" флагманских смартфонов — рендеры и информацию о Xiaomi 11T и 11T Pro опубликовал портал Gizmochina.Как и в прошлом году, смартфоны получат идентичный дизайн при разной начинке — Xiaomi 11T и 11T Pro оснастят AMOLED-матрицей с частотой обновления изображения 120 гигагерц. Дисплей окружают узкие рамки, а фронтальная камера будет врезана в экран.Главными отличиями Xiaomi 11T Pro будет основная камера на 108 мегапикселей и процессор Snapdragon 888. Упрощенный вариант получит чип MTK Dimensity 1200 и главный сенсор в 64 мегапикселя.Предполагается, что оба телефона будут работать с аккумулятором емкостью пять тысяч миллиампер-часов и поддерживать быструю 120-ваттную зарядку. Устройства могут быть представлены уже 15 сентября — стоимость Xiaomi 11T и 11T Pro не раскрывается.

https://ria.ru/20210810/xiaomi-1745236568.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, xiaomi inc