https://ria.ru/20210901/xiaomi-1748146389.html
Упрощенный флагманский смартфон Xiaomi 11T раскрыт до презентации
Упрощенный флагманский смартфон Xiaomi 11T раскрыт до презентации - РИА Новости, 01.09.2021
Упрощенный флагманский смартфон Xiaomi 11T раскрыт до презентации
Китайская компания Xiaomi готовится обновить популярную линейку "облегченных" флагманских смартфонов — рендеры и информацию о Xiaomi 11T и 11T Pro опубликовал... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:44
2021-09-01T12:44
2021-09-01T14:01
наука
технологии
google android
xiaomi inc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586999179_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2aab4424ae7fefd18b98c0882effba40.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi готовится обновить популярную линейку "облегченных" флагманских смартфонов — рендеры и информацию о Xiaomi 11T и 11T Pro опубликовал портал Gizmochina.Как и в прошлом году, смартфоны получат идентичный дизайн при разной начинке — Xiaomi 11T и 11T Pro оснастят AMOLED-матрицей с частотой обновления изображения 120 гигагерц. Дисплей окружают узкие рамки, а фронтальная камера будет врезана в экран.Главными отличиями Xiaomi 11T Pro будет основная камера на 108 мегапикселей и процессор Snapdragon 888. Упрощенный вариант получит чип MTK Dimensity 1200 и главный сенсор в 64 мегапикселя.Предполагается, что оба телефона будут работать с аккумулятором емкостью пять тысяч миллиампер-часов и поддерживать быструю 120-ваттную зарядку. Устройства могут быть представлены уже 15 сентября — стоимость Xiaomi 11T и 11T Pro не раскрывается.
https://ria.ru/20210810/xiaomi-1745236568.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586999179_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3c3aa3cf0422e97a3ca7c039a213309f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google android, xiaomi inc
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Китайская компания Xiaomi готовится обновить популярную линейку "облегченных" флагманских смартфонов — рендеры и информацию о Xiaomi 11T и 11T Pro опубликовал
портал Gizmochina.
Как и в прошлом году, смартфоны получат идентичный дизайн при разной начинке — Xiaomi 11T и 11T Pro оснастят AMOLED-матрицей с частотой обновления изображения 120 гигагерц. Дисплей окружают узкие рамки, а фронтальная камера будет врезана в экран.
Главными отличиями Xiaomi 11T Pro будет основная камера на 108 мегапикселей и процессор Snapdragon 888. Упрощенный вариант получит чип MTK Dimensity 1200 и главный сенсор в 64 мегапикселя.
Предполагается, что оба телефона будут работать с аккумулятором емкостью пять тысяч миллиампер-часов и поддерживать быструю 120-ваттную зарядку. Устройства могут быть представлены уже 15 сентября — стоимость Xiaomi 11T и 11T Pro не раскрывается.