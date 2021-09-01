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Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом для Сбербанка
Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом для Сбербанка - РИА Новости, 01.09.2021
Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом для Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф назвал вызовом для компании предстоящие начисления единовременных выплат по десять тысяч рублей российским пенсионерам. Его цитирует РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:39
2021-09-01T17:26
общество
герман греф
владимир путин
сбербанк россии
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал вызовом для компании предстоящие начисления единовременных выплат по десять тысяч рублей российским пенсионерам. Его цитирует "РБК".Он предупредил, что на многих сотрудников ляжет серьезная нагрузка, особенно на тех, кто работает с посетителями "на передовой". Люди должны быть уверены, что могут прийти в любой удобный момент и получить деньги, напомнил глава компании."Сотрудники банка должны обеспечить им такую возможность и позаботиться о клиентах. И я точно знаю — мы справимся", — заключил Греф.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по десять тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч — военным и силовикам. Выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года, однако если этого не произошло, ее начислят позднее.
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общество, герман греф, владимир путин, сбербанк россии
16:39 01.09.2021 (обновлено: 17:26 01.09.2021)
 
Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом для Сбербанка

Глава Сбербанка Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал вызовом для компании предстоящие начисления единовременных выплат по десять тысяч рублей российским пенсионерам. Его цитирует "РБК".

"Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это — вызов для всей нашей команды", — отметил Греф.

Он предупредил, что на многих сотрудников ляжет серьезная нагрузка, особенно на тех, кто работает с посетителями "на передовой". Люди должны быть уверены, что могут прийти в любой удобный момент и получить деньги, напомнил глава компании.
"Сотрудники банка должны обеспечить им такую возможность и позаботиться о клиентах. И я точно знаю — мы справимся", — заключил Греф.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по десять тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч — военным и силовикам. Выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года, однако если этого не произошло, ее начислят позднее.
Сотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске, во время работы с клиентом - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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По десять и сто тысяч: кто с 1 сентября получит новые выплаты
 
ОбществоГерман ГрефВладимир ПутинСбербанк России
 
 
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