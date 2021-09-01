16:39 01.09.2021 (обновлено: 17:26 01.09.2021)
Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом для Сбербанка
Глава Сбербанка Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал вызовом для компании предстоящие начисления единовременных выплат по десять тысяч рублей российским пенсионерам. Его цитирует "РБК".
"Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это — вызов для всей нашей команды", — отметил Греф.
Он предупредил, что на многих сотрудников ляжет серьезная нагрузка, особенно на тех, кто работает с посетителями "на передовой". Люди должны быть уверены, что могут прийти в любой удобный момент и получить деньги, напомнил глава компании.
"Сотрудники банка должны обеспечить им такую возможность и позаботиться о клиентах. И я точно знаю — мы справимся", — заключил Греф.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по десять тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч — военным и силовикам. Выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года, однако если этого не произошло, ее начислят позднее.