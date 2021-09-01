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Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом для Сбербанка

Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом для Сбербанка - РИА Новости, 01.09.2021

Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом для Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал вызовом для компании предстоящие начисления единовременных выплат по десять тысяч рублей российским пенсионерам. Его цитирует РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:39

2021-09-01T16:39

2021-09-01T17:26

общество

герман греф

владимир путин

сбербанк россии

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал вызовом для компании предстоящие начисления единовременных выплат по десять тысяч рублей российским пенсионерам. Его цитирует "РБК".Он предупредил, что на многих сотрудников ляжет серьезная нагрузка, особенно на тех, кто работает с посетителями "на передовой". Люди должны быть уверены, что могут прийти в любой удобный момент и получить деньги, напомнил глава компании."Сотрудники банка должны обеспечить им такую возможность и позаботиться о клиентах. И я точно знаю — мы справимся", — заключил Греф.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по десять тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч — военным и силовикам. Выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года, однако если этого не произошло, ее начислят позднее.

https://ria.ru/20210901/vyplaty-1748025556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, герман греф, владимир путин, сбербанк россии