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Глава СПЧ выступил за высылку из страны нарушающих закон мигрантов
Глава СПЧ выступил за высылку из страны нарушающих закон мигрантов - РИА Новости, 01.09.2021
Глава СПЧ выступил за высылку из страны нарушающих закон мигрантов
Каждый трудовой мигрант в РФ должен иметь трудовой договор, их права необходимо защищать, но если иностранцы нарушают закон, то их должна ждать административная РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:15
2021-09-01T11:15
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
мигранты
россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Каждый трудовой мигрант в РФ должен иметь трудовой договор, их права необходимо защищать, но если иностранцы нарушают закон, то их должна ждать административная высылка, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге, что около 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну. Также возбуждено 800 уголовных дел."У меня позиция жесткая: с одной стороны, каждый мигрант должен иметь трудовой контракт, его права нужно защищать, но, с другой стороны, если они хулиганят, ножами режут друг друга, пожалуйста, административная высылка есть: нарушил закон – высылка. И с этой стороны мы защищаем права россиян. Нам массовые драки не нужны. Я приветствую высылку из Москвы около 200 мигрантов, нарушивших закон. Об этом было объявлено на днях", – подчеркнул Фадеев.Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале заявил, что выступает за пожизненный запрет въезда в Россию для трудовых мигрантов, участвующих в массовых драках.Полный текст интервью будет опубликован на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20210831/deportatsiya-1747940751.html
https://ria.ru/20210830/migranty-1747820061.html
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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, мигранты, россия
11:15 01.09.2021
 
Глава СПЧ выступил за высылку из страны нарушающих закон мигрантов

Глава СПЧ Фадеев: если иностранцы в России нарушают закон, их нужно высылать

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Каждый трудовой мигрант в РФ должен иметь трудовой договор, их права необходимо защищать, но если иностранцы нарушают закон, то их должна ждать административная высылка, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге, что около 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну. Также возбуждено 800 уголовных дел.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 10:11
Мигрантов, устроивших драку в подмосковных Мытищах, выдворили из страны
"У меня позиция жесткая: с одной стороны, каждый мигрант должен иметь трудовой контракт, его права нужно защищать, но, с другой стороны, если они хулиганят, ножами режут друг друга, пожалуйста, административная высылка есть: нарушил закон – высылка. И с этой стороны мы защищаем права россиян. Нам массовые драки не нужны. Я приветствую высылку из Москвы около 200 мигрантов, нарушивших закон. Об этом было объявлено на днях", – подчеркнул Фадеев.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале заявил, что выступает за пожизненный запрет въезда в Россию для трудовых мигрантов, участвующих в массовых драках.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 13:11
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ОбществоСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевМигрантыРоссия
 
 
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