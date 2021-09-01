https://ria.ru/20210901/vysylka-1748124296.html

Глава СПЧ выступил за высылку из страны нарушающих закон мигрантов

Глава СПЧ выступил за высылку из страны нарушающих закон мигрантов - РИА Новости, 01.09.2021

Глава СПЧ выступил за высылку из страны нарушающих закон мигрантов

Каждый трудовой мигрант в РФ должен иметь трудовой договор, их права необходимо защищать, но если иностранцы нарушают закон, то их должна ждать административная РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:15

2021-09-01T11:15

2021-09-01T11:15

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

мигранты

россия

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Каждый трудовой мигрант в РФ должен иметь трудовой договор, их права необходимо защищать, но если иностранцы нарушают закон, то их должна ждать административная высылка, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге, что около 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну. Также возбуждено 800 уголовных дел."У меня позиция жесткая: с одной стороны, каждый мигрант должен иметь трудовой контракт, его права нужно защищать, но, с другой стороны, если они хулиганят, ножами режут друг друга, пожалуйста, административная высылка есть: нарушил закон – высылка. И с этой стороны мы защищаем права россиян. Нам массовые драки не нужны. Я приветствую высылку из Москвы около 200 мигрантов, нарушивших закон. Об этом было объявлено на днях", – подчеркнул Фадеев.Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале заявил, что выступает за пожизненный запрет въезда в Россию для трудовых мигрантов, участвующих в массовых драках.Полный текст интервью будет опубликован на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20210831/deportatsiya-1747940751.html

https://ria.ru/20210830/migranty-1747820061.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, мигранты, россия