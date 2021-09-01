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По десять и сто тысяч: кто с 1 сентября получит новые выплаты

По десять и сто тысяч: кто с 1 сентября получит новые выплаты - РИА Новости, 01.09.2021

По десять и сто тысяч: кто с 1 сентября получит новые выплаты

Выплаты пенсионерам и военным, правила въезда в страну, гаражная амнистия — сентябрь готовит много нового. Автомобилисты смогут опротестовать штрафы онлайн, а... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:00

2021-09-01T08:00

2021-09-01T13:29

экономика

школа

почта россии

социальные выплаты

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Выплаты пенсионерам и военным, правила въезда в страну, гаражная амнистия — сентябрь готовит много нового. Автомобилисты смогут опротестовать штрафы онлайн, а вакцинированные — принять участие в крупном розыгрыше.Снова в школуПервого сентября школьники начнут учиться как прежде — с торжественной линейкой и офлайн. На входе в учебные заведения останутся термометры и дозаторы с антисептиками.Бесплатное питание — для всех младших классов. Семь миллионов детей получат как минимум одно горячее блюдо и напиток за счет бюджета — независимо от льгот. Это решение приняли в прошлом году, но лишь сейчас реализовали полностью — понадобилось время на ремонт столовых и пищеблоков.Родители смогут контролировать качество питания. Жалобы и предложения — через госуслуги.Еще одно новшество: больничный по уходу за детьми до семи лет отныне оплачивают на сто процентов — вне зависимости от стажа. Исходя из среднего заработка за два года.По оценке аналитиков, в среднем речь идет о двух с половиной тысячах рублей в день. Максимум — 74 тысячи в месяц.Аргумент для прививкиСреди привитых от COVID-19 разыграют по сто тысяч рублей. Условий для этого немного: запись в Едином регистре вакцинированных и банковская карта МИР. Реквизиты нужно указать в личном кабинете на портале госуслуг. Акция продлится до 1 декабря. Победителей будет не меньше тысячи.Небольшим аптекам и маркетплейсам разрешили продавать безрецептурные лекарства с доставкой на дом. Ранее это дозволяли только крупным сетевым аптекам — с десятью и более филиалами в регионе. Цены медикаментов при онлайн-покупке не должны превышать установленные в аптеке.Ответственность за качество товара несут фармкомпании — даже если продают через сайт-партнер и с доставкой сторонними курьерами.Разовые выплатыМолодые люди от 14 до 22 лет получат по три тысячи рублей на посещение музеев и выставок, если оформят "Пушкинскую карту", куда и поступят деньги.А пенсионерам — в том числе работающим — переведут по десять тысяч. Подавать заявление не нужно, средства переведут на банковские карты или через "Почту России". Это коснется 43 миллионов человек.Военным — служащим по контракту и курсантам — по 15 тысяч рублей. Столько же силовикам — прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенникам и пожарным. Это пособие нельзя удержать по решениям судов и других органов.Некоторые социальные услуги можно заменить денежной компенсацией, подав заявление в Пенсионный фонд до 1 октября. В таком случае с 2022-го вместо ненужной помощи будет приходить около 1300 рублей в месяц.Автомобили и гаражиС улиц и дорог уберут привычный знак 8.23 с изображением камеры. Вместо него — 6.22 с таким же названием "Фотофиксация". Если раньше табличку размещали перед каждой камерой, теперь достаточно одной на въезде в населенный пункт.Водители смогут опротестовать онлайн штрафы за нарушения ПДД, попавшие на камеры, — через госуслуги или сайт суда. Раньше нужно было идти в отделение ГИБДД либо отправлять заказное письмо. На обжалование дается десять дней с даты получения постановления.С 20 сентября вводится в действие новая методика возмещения ущерба при ДТП. Кроме запчастей и ремонта, придется оплатить утрату товарной стоимости автомобиля — ее определят сами страховщики, даже без просьбы потерпевшего. Это распространяется на всех участников происшествия. Сумма входит в страховую выплату в пределах лимита.Земельный участок, на котором долгое время стоял гараж, с 1 сентября можно бесплатно получить в собственность. Речь об объектах, построенных до 30 декабря 2004 года. И все же в некоторых случаях понадобится заплатить кадастровому инженеру за подготовку технического и межевого плана.До сих пор большинство гаражей никак не оформлено юридически. Значит, их нельзя передать по наследству или продать. Теперь правовой пробел устранили.Но узаконить самовольную постройку не получится. Особенно если есть постановление суда или местных властей о сносе. Гаражная амнистия ограничена: до 1 сентября 2026-го. Под нее попадают более трех с половиной миллионов россиян.Удержать любой ценойВводится плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло — чтобы не допустить подорожания. Дело в том, что 30 сентября истекает срок действия соглашения о стабилизации цен. Правительство опасается, что производители и торговые сети не удержат их на уровне 95 рублей в опте и 110 — в рознице.Однако кабмин по-прежнему считает эту меру временной и крайней, чреватой дефицитом.С сентября жители СНГ смогут пересечь границу России только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за три дня до прибытия.Кроме того, увеличили до года срок действия виз близких родственников россиян из государств ЕАЭС, следующих транзитом или с кратковременной остановкой. ПЦР-тест в таком случае не обязателен.

https://ria.ru/20210831/vyplata-1747976806.html

https://ria.ru/20210817/tseny-1745959823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, школа, почта россии, социальные выплаты