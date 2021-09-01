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Суд отменил регистрацию предпринимателя Потапенко на выборы в Госдуму
Суд отменил регистрацию предпринимателя Потапенко на выборы в Госдуму - РИА Новости, 01.09.2021
Суд отменил регистрацию предпринимателя Потапенко на выборы в Госдуму
Верховный суд России отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко кандидатом от Российской партии свободы и справедливости (РПСС), сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:23
2021-09-01T17:23
2021-09-01T20:55
политика
госдума рф
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Верховный суд России отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко кандидатом от Российской партии свободы и справедливости (РПСС), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил исковые требования ЦИК об отмене регистрации", — сказали в суде.ЦИК зарегистрировала список из 243 кандидатов от РПСС. Позднее комиссия получила из Центробанка информацию об иностранных активах некоторых кандидатов и обратилась в суд для отмены их регистрации.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
17:23 01.09.2021 (обновлено: 20:55 01.09.2021)
Суд отменил регистрацию предпринимателя Потапенко на выборы в Госдуму
Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя Потапенко на выборы в Госдуму от РПСС