https://ria.ru/20210901/vybory-1748174983.html

Собянин назвал число зарегистрированных на онлайн-голосование москвичей

Собянин назвал число зарегистрированных на онлайн-голосование москвичей - РИА Новости, 01.09.2021

Собянин назвал число зарегистрированных на онлайн-голосование москвичей

Порядка 1,3 миллиона человек подали заявления на участие в онлайн-голосовании в Москве, которое состоится 17-19 сентября, сообщил в среду мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:08

2021-09-01T15:08

2021-09-01T15:08

политика

севастополь

москва

сергей собянин

московская городская дума

госдума рф

николай булаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745185775_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f603680e03b000a8756fd528c82587e4.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Порядка 1,3 миллиона человек подали заявления на участие в онлайн-голосовании в Москве, которое состоится 17-19 сентября, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня уже 1,3 миллиона человек записались на электронное голосование", - сказал Собянин в ходе марафона "Новое знание".По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Ранее ЦИК закрыл трансляции с избирательных участков для обычных граждан. Теперь доступ к ним будет иметь ограниченный круг людей. Как заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, главной причиной такого решения стала экономия средств, так как для обеспечения свободного доступа к видео всем желающим заложенных средств не хватит. Именно поэтому доступ будет дан в первую очередь тем, кто "впрямую участвует в избирательных кампаниях".

https://ria.ru/20210827/mosgorduma-1747542268.html

https://ria.ru/20210730/test-1743706758.html

севастополь

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, москва, сергей собянин, московская городская дума, госдума рф, николай булаев, россия