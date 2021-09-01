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Собянин назвал число зарегистрированных на онлайн-голосование москвичей
Собянин назвал число зарегистрированных на онлайн-голосование москвичей - РИА Новости, 01.09.2021
Собянин назвал число зарегистрированных на онлайн-голосование москвичей
Порядка 1,3 миллиона человек подали заявления на участие в онлайн-голосовании в Москве, которое состоится 17-19 сентября, сообщил в среду мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:08
2021-09-01T15:08
2021-09-01T15:08
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Порядка 1,3 миллиона человек подали заявления на участие в онлайн-голосовании в Москве, которое состоится 17-19 сентября, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня уже 1,3 миллиона человек записались на электронное голосование", - сказал Собянин в ходе марафона "Новое знание".По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. В частности, в Москве пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Ранее ЦИК закрыл трансляции с избирательных участков для обычных граждан. Теперь доступ к ним будет иметь ограниченный круг людей. Как заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, главной причиной такого решения стала экономия средств, так как для обеспечения свободного доступа к видео всем желающим заложенных средств не хватит. Именно поэтому доступ будет дан в первую очередь тем, кто "впрямую участвует в избирательных кампаниях".
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политика, севастополь, москва, сергей собянин, московская городская дума, госдума рф, николай булаев, россия
Собянин назвал число зарегистрированных на онлайн-голосование москвичей
Мэр Москвы Собянин: на онлайн-голосование зарегистрировались около 1,3 миллиона горожан