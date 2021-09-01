https://ria.ru/20210901/vybory-1748157682.html

Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко

Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.09.2021

Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что выборы в Госдуму 8-го созыва будут конкурентными, и призвала граждан прийти на избирательные участки и сделать... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:42

2021-09-01T13:42

2021-09-01T13:42

политика

пенза

госдума рф

валентина матвиенко

россия

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ПЕНЗА, 1 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что выборы в Госдуму 8-го созыва будут конкурентными, и призвала граждан прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.Парламентарий в День знаний, 1 сентября, посетила лицей № 14 в Пензе. Она поздравила учеников с началом учебного года и пообщалась с педагогами и родителями."Выборы в Госдуму будут конкурентными", - сказала парламентарий.Она отметила, что хотя за рубежом на Россию "клевещут", там на выборы идет по 2-3 партии.Она отметила, что гражданам нужно ходить на выборы – "какую власть хотите выбрать, того и выбирайте".По словам законодателя, на предстоящих выборах представлено много кандидатов. "Но когда приходит мало людей (голосовать), легитимность власти не высокая", - подчеркнула она.Кроме того, депутаты, за которых проголосуют граждане, будут нести ответственность перед избирателями за выполнение своих предвыборных обещаний. "Надо выбирать тех, кто реально занимается решением вопросов, которые людей волнуют", - считает законодатель.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/matvienko-1746887660.html

https://ria.ru/20210831/provokatsii-1747962178.html

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политика, пенза, госдума рф, валентина матвиенко, россия