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Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.09.2021
Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что выборы в Госдуму 8-го созыва будут конкурентными, и призвала граждан прийти на избирательные участки и сделать... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:42
2021-09-01T13:42
2021-09-01T13:42
политика
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ПЕНЗА, 1 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что выборы в Госдуму 8-го созыва будут конкурентными, и призвала граждан прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.Парламентарий в День знаний, 1 сентября, посетила лицей № 14 в Пензе. Она поздравила учеников с началом учебного года и пообщалась с педагогами и родителями."Выборы в Госдуму будут конкурентными", - сказала парламентарий.Она отметила, что хотя за рубежом на Россию "клевещут", там на выборы идет по 2-3 партии.Она отметила, что гражданам нужно ходить на выборы – "какую власть хотите выбрать, того и выбирайте".По словам законодателя, на предстоящих выборах представлено много кандидатов. "Но когда приходит мало людей (голосовать), легитимность власти не высокая", - подчеркнула она.Кроме того, депутаты, за которых проголосуют граждане, будут нести ответственность перед избирателями за выполнение своих предвыборных обещаний. "Надо выбирать тех, кто реально занимается решением вопросов, которые людей волнуют", - считает законодатель.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/matvienko-1746887660.html
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политика, пенза, госдума рф, валентина матвиенко, россия
Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала граждан прийти на избирательные участки
ПЕНЗА, 1 сен – РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
считает, что выборы в Госдуму
8-го созыва будут конкурентными, и призвала граждан прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
Парламентарий в День знаний, 1 сентября, посетила лицей № 14 в Пензе
. Она поздравила учеников с началом учебного года и пообщалась с педагогами и родителями.
"Выборы в Госдуму будут конкурентными", - сказала парламентарий.
Она отметила, что хотя за рубежом на Россию
"клевещут", там на выборы идет по 2-3 партии.
"У нас 14 партий идет на выборы в Госдуму, куда же больше, все демократично и конкурентно", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что гражданам нужно ходить на выборы – "какую власть хотите выбрать, того и выбирайте".
По словам законодателя, на предстоящих выборах представлено много кандидатов. "Но когда приходит мало людей (голосовать), легитимность власти не высокая", - подчеркнула она.
Кроме того, депутаты, за которых проголосуют граждане, будут нести ответственность перед избирателями за выполнение своих предвыборных обещаний. "Надо выбирать тех, кто реально занимается решением вопросов, которые людей волнуют", - считает законодатель.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.