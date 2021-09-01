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Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.09.2021
Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что выборы в Госдуму 8-го созыва будут конкурентными, и призвала граждан прийти на избирательные участки и сделать... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:42
2021-09-01T13:42
политика
пенза
госдума рф
валентина матвиенко
россия
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ПЕНЗА, 1 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что выборы в Госдуму 8-го созыва будут конкурентными, и призвала граждан прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.Парламентарий в День знаний, 1 сентября, посетила лицей № 14 в Пензе. Она поздравила учеников с началом учебного года и пообщалась с педагогами и родителями."Выборы в Госдуму будут конкурентными", - сказала парламентарий.Она отметила, что хотя за рубежом на Россию "клевещут", там на выборы идет по 2-3 партии.Она отметила, что гражданам нужно ходить на выборы – "какую власть хотите выбрать, того и выбирайте".По словам законодателя, на предстоящих выборах представлено много кандидатов. "Но когда приходит мало людей (голосовать), легитимность власти не высокая", - подчеркнула она.Кроме того, депутаты, за которых проголосуют граждане, будут нести ответственность перед избирателями за выполнение своих предвыборных обещаний. "Надо выбирать тех, кто реально занимается решением вопросов, которые людей волнуют", - считает законодатель.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/matvienko-1746887660.html
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политика, пенза, госдума рф, валентина матвиенко, россия
13:42 01.09.2021
 
Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала граждан прийти на избирательные участки

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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ПЕНЗА, 1 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что выборы в Госдуму 8-го созыва будут конкурентными, и призвала граждан прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
Парламентарий в День знаний, 1 сентября, посетила лицей № 14 в Пензе. Она поздравила учеников с началом учебного года и пообщалась с педагогами и родителями.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 15:27В России
Валентина Матвиенко рассказала личную историю, связанную с триколором
"Выборы в Госдуму будут конкурентными", - сказала парламентарий.
Она отметила, что хотя за рубежом на Россию "клевещут", там на выборы идет по 2-3 партии.
"У нас 14 партий идет на выборы в Госдуму, куда же больше, все демократично и конкурентно", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что гражданам нужно ходить на выборы – "какую власть хотите выбрать, того и выбирайте".
По словам законодателя, на предстоящих выборах представлено много кандидатов. "Но когда приходит мало людей (голосовать), легитимность власти не высокая", - подчеркнула она.
Кроме того, депутаты, за которых проголосуют граждане, будут нести ответственность перед избирателями за выполнение своих предвыборных обещаний. "Надо выбирать тех, кто реально занимается решением вопросов, которые людей волнуют", - считает законодатель.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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ПолитикаПензаГосдума РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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