Презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг"
8 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой состоится презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" на тему: "Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делигитимизации на выборах-2021".
Участники:
- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр БРОД;
- заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор НИУ ВШЭ Леонид ПОЛЯКОВ;
- член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Антон ЛУКАШ;
- профессор Самарского государственного университета, член Совета Общественной палаты Самарской области Виктор ПОЛЯНСКИЙ;
- политолог Сергей ЮХИН (Севастополь);
- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия).
- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр БРОД;
- заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор НИУ ВШЭ Леонид ПОЛЯКОВ;
- член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Антон ЛУКАШ;
- профессор Самарского государственного университета, член Совета Общественной палаты Самарской области Виктор ПОЛЯНСКИЙ;
- политолог Сергей ЮХИН (Севастополь);
- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия).
В докладе проанализированы технологии изготовления и распространения фейков на выборах прошлых лет, а также в ходе проведения главного общественно-политического события страны этого года – избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ. Сбылись ли прогнозы относительно стратегий делигитимизации выборов, сделанные экспертами в декабре 2020 года?
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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