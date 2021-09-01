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Презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг"

Презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" - РИА Новости, 01.09.2021

Презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг"

8 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой состоится презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" на тему: "Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делигитимизации на выборах-2021".

2021-09-01T13:13

2021-09-01T13:13

2021-09-01T13:13

анонсы

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Задать вопросУчастники:- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр БРОД;- заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор НИУ ВШЭ Леонид ПОЛЯКОВ;- член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Антон ЛУКАШ;- профессор Самарского государственного университета, член Совета Общественной палаты Самарской области Виктор ПОЛЯНСКИЙ;- политолог Сергей ЮХИН (Севастополь);- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия).В докладе проанализированы технологии изготовления и распространения фейков на выборах прошлых лет, а также в ходе проведения главного общественно-политического события страны этого года – избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ. Сбылись ли прогнозы относительно стратегий делигитимизации выборов, сделанные экспертами в декабре 2020 года?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы