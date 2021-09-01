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Презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг"
Презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" - РИА Новости, 01.09.2021
Презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг"
8 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой состоится презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" на тему: "Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делигитимизации на выборах-2021".
2021-09-01T13:13
2021-09-01T13:13
анонсы
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Задать вопросУчастники:- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр БРОД;- заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор НИУ ВШЭ Леонид ПОЛЯКОВ;- член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Антон ЛУКАШ;- профессор Самарского государственного университета, член Совета Общественной палаты Самарской области Виктор ПОЛЯНСКИЙ;- политолог Сергей ЮХИН (Севастополь);- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия).В докладе проанализированы технологии изготовления и распространения фейков на выборах прошлых лет, а также в ходе проведения главного общественно-политического события страны этого года – избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ. Сбылись ли прогнозы относительно стратегий делигитимизации выборов, сделанные экспертами в декабре 2020 года?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:13 01.09.2021
 

Презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг"

Читать ria.ru в
8 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой состоится презентация доклада Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" на тему: "Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делигитимизации на выборах-2021".
Задать вопрос
Участники:
- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр БРОД;
- заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор НИУ ВШЭ Леонид ПОЛЯКОВ;
- член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Антон ЛУКАШ;
- профессор Самарского государственного университета, член Совета Общественной палаты Самарской области Виктор ПОЛЯНСКИЙ;
- политолог Сергей ЮХИН (Севастополь);
- правозащитник Эйнарс ГРАУДИНЬШ (Латвия).
В докладе проанализированы технологии изготовления и распространения фейков на выборах прошлых лет, а также в ходе проведения главного общественно-политического события страны этого года – избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ. Сбылись ли прогнозы относительно стратегий делигитимизации выборов, сделанные экспертами в декабре 2020 года?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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