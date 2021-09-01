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В Сбербанке спрогнозировали рекордный за много лет рост ВВП
В Сбербанке спрогнозировали рекордный за много лет рост ВВП - РИА Новости, 01.09.2021
В Сбербанке спрогнозировали рекордный за много лет рост ВВП
Российская экономика по итогам этого года может вырасти на 4,2-4,3 процента, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T07:14
2021-09-01T08:48
экономика
ввп
китай
сбербанк россии
мэр
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. Российская экономика по итогам этого года может вырасти на 4,2-4,3 процента, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума.По данным Росстата, прогнозируемые кредитной организацией темпы роста ВВП станут максимальными с 2012 года. Сравнивать с более ранними периодами некорректно из-за изменения методики расчета.Он отметил, что прогноз по росту экономики основан на динамике потребительского спроса. Сейчас структура потребления, по словам зампреда, становится все больше похожей на докризисную, а сектор услуг уже вернулся к устойчивому росту в номинальном выражении. В то же время речь все еще идет о восстановлении после сильного падения в прошлом году."Я считаю, основные риски для экономического роста связаны не с внутренними, а с внешними факторами. Замедление темпов роста других экономик, того же Китая, может привести к снижению внешнего спроса и, следовательно, к более низким темпам роста у нас", — заключил Ведяхин.Ранее агентство Bloomberg отметило, что после отмены связанных с пандемией ограничений российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года: валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале увеличился на 10,3 процента. Агентство Morgan Stanley скорректировало прогноз по росту российского ВВП, повысив его до 4,6 процента в 2021 году и 3,2 процента в 2022 году "с учетом неожиданно позитивных данных и более конструктивного прогноза динамики цен на нефть".Министерство экономического развития России ожидает в 2021 году плюс 3,8 процента. Повышение этого показателя в первые шесть месяцев года МЭР оценило в 4,6 процента к соответствующему периоду 2020-го.Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, ввп, китай, сбербанк россии, мэр, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:14 01.09.2021 (обновлено: 08:48 01.09.2021)
 
В Сбербанке спрогнозировали рекордный за много лет рост ВВП

Зампред правления Сбербанка Ведяхин спрогнозировал рост ВВП на 4,3 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — РИА Новости. Российская экономика по итогам этого года может вырасти на 4,2-4,3 процента, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума.
По данным Росстата, прогнозируемые кредитной организацией темпы роста ВВП станут максимальными с 2012 года. Сравнивать с более ранними периодами некорректно из-за изменения методики расчета.

"Сейчас, судя по всему, пик третьей волны в России пройден. Ограничения ослабляются, и это способствует росту потребительских расходов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что прогноз по росту экономики основан на динамике потребительского спроса. Сейчас структура потребления, по словам зампреда, становится все больше похожей на докризисную, а сектор услуг уже вернулся к устойчивому росту в номинальном выражении. В то же время речь все еще идет о восстановлении после сильного падения в прошлом году.
"Я считаю, основные риски для экономического роста связаны не с внутренними, а с внешними факторами. Замедление темпов роста других экономик, того же Китая, может привести к снижению внешнего спроса и, следовательно, к более низким темпам роста у нас", — заключил Ведяхин.
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29 июля, 09:29
ВВП России в I полугодии вырос на 4,6%
Ранее агентство Bloomberg отметило, что после отмены связанных с пандемией ограничений российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года: валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале увеличился на 10,3 процента.
Агентство Morgan Stanley скорректировало прогноз по росту российского ВВП, повысив его до 4,6 процента в 2021 году и 3,2 процента в 2022 году "с учетом неожиданно позитивных данных и более конструктивного прогноза динамики цен на нефть".
Министерство экономического развития России ожидает в 2021 году плюс 3,8 процента. Повышение этого показателя в первые шесть месяцев года МЭР оценило в 4,6 процента к соответствующему периоду 2020-го.
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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13 августа, 20:10
Росстат сообщил о росте ВВП во втором квартале
 
ЭкономикаВВПКитайСбербанк РоссииМЭРРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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