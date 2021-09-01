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Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена - РИА Новости, 01.09.2021
Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский привезет из США хороший видео- и фотосюжет и второстепенные соглашения, считает директор украинского Института анализа и... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T05:48
2021-09-01T05:51
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
нато
мид украины
руслан бортник
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КИЕВ, 1 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский привезет из США хороший видео- и фотосюжет и второстепенные соглашения, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября."Я думаю, что, скорее всего, Зеленский привезет из Вашингтона какие-то очередные заявления о поддержке, привезет хороший видео- и фотосюжет и подписанные второстепенные соглашения о каких-то новых форматах помощи, но незначительной, какие-то второстепенные оборонные соглашения", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.При этом, по его мнению, украинский президент явно не привезет отказ США от своей позиции по запуску российского трубопровода "Северный поток-2", особый статус партнера вне НАТО для Украины или торговые преференции для Киева.Зеленский отправился с рабочим визитом в США 30 августа. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". Планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
https://ria.ru/20210901/vstrecha-1748096215.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/zelenskiy-1747781189.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, нато, мид украины, руслан бортник, дмитрий кулеба, северный поток — 2, цены на нефть
05:48 01.09.2021 (обновлено: 05:51 01.09.2021)
 
Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена

Украинский эксперт Бортник усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
© Офис президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский привезет из США хороший видео- и фотосюжет и второстепенные соглашения, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
05:28
В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
"Я думаю, что, скорее всего, Зеленский привезет из Вашингтона какие-то очередные заявления о поддержке, привезет хороший видео- и фотосюжет и подписанные второстепенные соглашения о каких-то новых форматах помощи, но незначительной, какие-то второстепенные оборонные соглашения", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
При этом, по его мнению, украинский президент явно не привезет отказ США от своей позиции по запуску российского трубопровода "Северный поток-2", особый статус партнера вне НАТО для Украины или торговые преференции для Киева.
Зеленский отправился с рабочим визитом в США 30 августа. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз". Планируется обсудить три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 08:32В мире
В США подтвердили перенос встречи Байдена с президентом Украины
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийНАТОМИД УкраиныРуслан БортникДмитрий КулебаСеверный поток — 2Цены на нефть
 
 
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