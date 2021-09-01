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В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским - РИА Новости, 01.09.2021
В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном офисе, однако совместной пресс-конференции в расписании американского лидера РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T05:28
2021-09-01T08:34
в мире
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
россия
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном офисе, однако совместной пресс-конференции в расписании американского лидера нет.Как следует из расписания Байдена на предстоящий день, распространенного пресс-службой Белого дома, президент США в ходе встречи "подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму", а также сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине.Следом за этим в расписании Байдена значится еженедельный экономический брифинг.Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, с Байденом он должен встретиться сегодня. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины.Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210901/pushkov-1748090556.html
https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748095320.html
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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, россия
05:28 01.09.2021 (обновлено: 08:34 01.09.2021)
 
В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским

Президент США Байден не станет проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном офисе, однако совместной пресс-конференции в расписании американского лидера нет.
Как следует из расписания Байдена на предстоящий день, распространенного пресс-службой Белого дома, президент США в ходе встречи "подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму", а также сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине.
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Следом за этим в расписании Байдена значится еженедельный экономический брифинг.
Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, с Байденом он должен встретиться сегодня. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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