https://ria.ru/20210901/vstrecha-1748096215.html

В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским

В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским - РИА Новости, 01.09.2021

В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским

Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном офисе, однако совместной пресс-конференции в расписании американского лидера РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T05:28

2021-09-01T05:28

2021-09-01T08:34

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном офисе, однако совместной пресс-конференции в расписании американского лидера нет.Как следует из расписания Байдена на предстоящий день, распространенного пресс-службой Белого дома, президент США в ходе встречи "подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму", а также сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине.Следом за этим в расписании Байдена значится еженедельный экономический брифинг.Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, с Байденом он должен встретиться сегодня. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины.Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210901/pushkov-1748090556.html

https://ria.ru/20210901/zelenskiy-1748095320.html

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сша

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в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, россия