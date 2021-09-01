https://ria.ru/20210901/vstrecha-1748094447.html

В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"

В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время" - РИА Новости, 01.09.2021

В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"

Президент Украины Владимир Зеленский готов в любой момент встретиться с главой России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости пресс-секретарь украинского лидера... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T04:07

2021-09-01T04:07

2021-09-01T09:42

владимир путин

владимир зеленский

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748048424_0:42:1042:628_1920x0_80_0_0_3e7de91ad73ec6118520364988bffd6f.jpg

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готов в любой момент встретиться с главой России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.На вопрос, ведется ли какая-то подготовка к возможной встрече, Никифоров ответил: "Спросите своего президента".В середине августа сам Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным с целью освобождения "крымских заключенных".Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак отмечал, что никаких проектов договоренностей по встрече Путина и Зеленского нет, а заявления властей в Киеве на этот счет – не что иное, как имитация политической активности.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в июле также заявлял, что подвижек по подготовке встречи двух президентов пока нет. По его словам, одно из основных препятствий для такой встречи — невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. Сам Путин в ходе прямой линии в июле отметил, что ему не о чем разговаривать с Зеленским после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом российский лидер уточнил, что он не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".

https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, владимир зеленский, россия, в мире