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В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время" - РИА Новости, 01.09.2021
В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
Президент Украины Владимир Зеленский готов в любой момент встретиться с главой России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости пресс-секретарь украинского лидера... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T04:07
2021-09-01T04:07
2021-09-01T09:42
владимир путин
владимир зеленский
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готов в любой момент встретиться с главой России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.На вопрос, ведется ли какая-то подготовка к возможной встрече, Никифоров ответил: "Спросите своего президента".В середине августа сам Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным с целью освобождения "крымских заключенных".Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак отмечал, что никаких проектов договоренностей по встрече Путина и Зеленского нет, а заявления властей в Киеве на этот счет – не что иное, как имитация политической активности.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в июле также заявлял, что подвижек по подготовке встречи двух президентов пока нет. По его словам, одно из основных препятствий для такой встречи — невыполнение Киевом своих обязательств по Минским соглашениям. Сам Путин в ходе прямой линии в июле отметил, что ему не о чем разговаривать с Зеленским после того, как тот "отдал свою страну под полное внешнее управление". При этом российский лидер уточнил, что он не отказывается от встреч, но "надо только понять, о чем говорить".
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владимир путин, владимир зеленский, россия, в мире
04:07 01.09.2021 (обновлено: 09:42 01.09.2021)
В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
Пресс-секретарь Зеленского заявил о его готовности встретиться с Путиным "в любое время"