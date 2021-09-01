https://ria.ru/20210901/voyna-1748184722.html

Байдену неймется начать войну с Россией: британцы оценили помощь США Киеву

Байдену неймется начать войну с Россией: британцы оценили помощь США Киеву - РИА Новости, 01.09.2021

Байдену неймется начать войну с Россией: британцы оценили помощь США Киеву

Читатели британского здания Daily Mail высказались о военной помощи, которую США планируют предоставить Украине. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:52

2021-09-01T15:52

2021-09-01T16:17

политика

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Читатели британского здания Daily Mail высказались о военной помощи, которую США планируют предоставить Украине.Перед встречей американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским руководство Соединенных Штатов пообещало Киеву 60 миллионов долларов на "борьбу с российской агрессией". На эту сумму ВСУ получат противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", аптечки первой помощи, стрелковое оружие и боеприпасы."Не больно-то Джо любит Украину, раз выкатил им всего 60 миллионов. Талибы ему больше по душе, им-то он оставил военной техники на 90 миллиардов", — заметил PeaceOut1."Только это не Сонный Джо раскошелился, а американские налогоплательщики", — посетовал TakebackOURfreedoms."Э, хватит уже транжирить наши деньги!" — возмутился Catvet."Ему прямо неймется начать войну с Россией. Обаме это почти удалось, но потом в Белом доме уселся Трамп, а теперь эстафету принимает Ходячий Овощ", — написал Jedi Master Yoda."Россия и Китай воодушевлены разгромом Байдена в Афганистане. Они воспользуются этим слабым, неуклюжим, бессвязным президентом по полной", — считает Frank and Lola."Нет уж, дудки! Пусть украинцы сами за себя постоят. А Америке пора уже уйти восвояси и перестать опустошать казну", — подчеркнул Vintage."После афганского позора едва ли байденовские деньги хоть кого-то убедят, что США — надежный союзник", — подытожил Marat III.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210831/pravda-1748070293.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gaz-1748180475.html

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политика, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия