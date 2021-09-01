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Байдену неймется начать войну с Россией: британцы оценили помощь США Киеву
Байдену неймется начать войну с Россией: британцы оценили помощь США Киеву - РИА Новости, 01.09.2021
Байдену неймется начать войну с Россией: британцы оценили помощь США Киеву
Читатели британского здания Daily Mail высказались о военной помощи, которую США планируют предоставить Украине. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:52
2021-09-01T16:17
политика
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Читатели британского здания Daily Mail высказались о военной помощи, которую США планируют предоставить Украине.Перед встречей американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским руководство Соединенных Штатов пообещало Киеву 60 миллионов долларов на "борьбу с российской агрессией". На эту сумму ВСУ получат противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", аптечки первой помощи, стрелковое оружие и боеприпасы."Не больно-то Джо любит Украину, раз выкатил им всего 60 миллионов. Талибы ему больше по душе, им-то он оставил военной техники на 90 миллиардов", — заметил PeaceOut1."Только это не Сонный Джо раскошелился, а американские налогоплательщики", — посетовал TakebackOURfreedoms."Э, хватит уже транжирить наши деньги!" — возмутился Catvet."Ему прямо неймется начать войну с Россией. Обаме это почти удалось, но потом в Белом доме уселся Трамп, а теперь эстафету принимает Ходячий Овощ", — написал Jedi Master Yoda."Россия и Китай воодушевлены разгромом Байдена в Афганистане. Они воспользуются этим слабым, неуклюжим, бессвязным президентом по полной", — считает Frank and Lola."Нет уж, дудки! Пусть украинцы сами за себя постоят. А Америке пора уже уйти восвояси и перестать опустошать казну", — подчеркнул Vintage."После афганского позора едва ли байденовские деньги хоть кого-то убедят, что США — надежный союзник", — подытожил Marat III.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210831/pravda-1748070293.html
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политика, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
15:52 01.09.2021 (обновлено: 16:17 01.09.2021)
 
Байдену неймется начать войну с Россией: британцы оценили помощь США Киеву

Читатели Daily Mail сочли помощь США Украине подготовкой Байдена к войне с Россией

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Читатели британского здания Daily Mail высказались о военной помощи, которую США планируют предоставить Украине.
Перед встречей американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским руководство Соединенных Штатов пообещало Киеву 60 миллионов долларов на "борьбу с российской агрессией". На эту сумму ВСУ получат противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", аптечки первой помощи, стрелковое оружие и боеприпасы.

"Это символическая сумма. То есть украинцев, по сути, кинули, как и афганцев. Кто на очереди — Тайвань?" — задался вопросом paulC.

"Не больно-то Джо любит Украину, раз выкатил им всего 60 миллионов. Талибы ему больше по душе, им-то он оставил военной техники на 90 миллиардов", — заметил PeaceOut1.
"Только это не Сонный Джо раскошелился, а американские налогоплательщики", — посетовал TakebackOURfreedoms.
"Э, хватит уже транжирить наши деньги!" — возмутился Catvet.
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"Ему прямо неймется начать войну с Россией. Обаме это почти удалось, но потом в Белом доме уселся Трамп, а теперь эстафету принимает Ходячий Овощ", — написал Jedi Master Yoda.
"Россия и Китай воодушевлены разгромом Байдена в Афганистане. Они воспользуются этим слабым, неуклюжим, бессвязным президентом по полной", — считает Frank and Lola.
"Нет уж, дудки! Пусть украинцы сами за себя постоят. А Америке пора уже уйти восвояси и перестать опустошать казну", — подчеркнул Vintage.
"После афганского позора едва ли байденовские деньги хоть кого-то убедят, что США — надежный союзник", — подытожил Marat III.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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