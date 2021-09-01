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Восточный экономический форум откроется во Владивостоке 2 сентября
Восточный экономический форум откроется во Владивостоке 2 сентября - РИА Новости, 01.09.2021
Восточный экономический форум откроется во Владивостоке 2 сентября
Восточный экономический форум откроется на острове Русский во Владивостоке в четверг, он станет вторым крупным мероприятием в России, организованным в условиях... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:07
2021-09-01T13:36
экономика
таиланд
италия
олег кожемяко
си цзиньпин
мариинский театр
сергей брилев
фонд "росконгресс"
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум откроется на острове Русский во Владивостоке в четверг, он станет вторым крупным мероприятием в России, организованным в условиях пандемии, после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствуют в нем онлайн, всего на площадке форума ожидается около 4 тысяч участников. В пленарном заседании форума лично примет участие президент РФ Владимир Путин, в онлайн-формате будут участвовать главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух.Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Главная тема форума в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.Форум в условиях пандемииВосточный экономический форум в 2020 году был отменен из-за пандемии, таким образом, кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский примет гостей ВЭФ впервые за два года.Как рассказал РИА Новости и.о. ректора ДВФУ Алексей Кошель, университет представит 4,1 тысячи номеров в кампусе для размещения гостей и участников форума. В учебных и административных зданиях кампуса прошел ремонт, гости будут жить в обновленных номерах.Губернатор Приморского края Олег Кожемяко говорил в интервью РИА Новости, что территория кампуса во время форума станет "островом безопасности". Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях будет шахматная рассадка.Гостям, участникам, а также сотрудникам форума для прохода на площадку необходимо иметь отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Как сообщал ранее фонд "Росконгресс", участники форума, прилетающие во Владивосток из других городов, должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста до посадки в самолет. Иностранным участникам форума надо сдать один ПЦР-тест за 72 часа до пересечения границы и еще один - в одном из центров на территории РФ.Для доступа на пленарное заседание форума понадобится сдать еще один ПЦР-тест – за сутки до прохода на площадку.Бейджи участников активируются только после получения отрицательного теста.Деловая программаДеловая программа форума разделена на шесть треков. В рамках трека "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится" планируется обсудить глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики, перспективы российского рынка труда, туризм, креативные индустрии, безуглеродную энергетику, перспективы золота и драгметаллов, а также антикризисные стратегии в медицине.Трек "Дальний Восток – новые вызовы и возможности" будет посвящен малому бизнесу, агрокомплексу, городам будущего, беспилотным логистическим коридорам и привлечению инвестиций на Дальний Восток. В треке "Общая ответственность в меняющемся мире" пройдут сессии о развитии особо охраняемых природных территорий, экспорте медицины, ответственном потреблении, климатических изменениях и волонтерстве.В рамках ВЭФ также состоится молодежный форум, на котором обсудят массовое вовлечение молодежи в предпринимательство.Запланирован и ряд международных мероприятий: бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также бизнес-диалог Россия-Европа.На Международной конференции АТЭС по высшему образованию планируется обсудить вклад АТЭС и Африки в устойчивое высшее образование, большое Евразийское партнерство и АТЭС, а также цифровую трансформацию в образовании.Пленарное заседаниеПленарное заседание форума запланировано на 3 сентября, пятницу, оно начнется в 15.00 по местному времени (8.00 мск). На пленарном заседании очно выступит президент России Владимир Путин. В формате онлайн примут участие лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух.С видеоприветствиями обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьеры Индии Нарендра Моди и Таиланда Прают Чан-Оча.Глава государства пообщается в режиме видеоконференцсвязи с модераторами и спикерами ключевых сессий форума. Модератором пленарного заседания ВЭФ традиционно будет Сергей Брилев.Спортивная программаСпортивная программа ВЭФ включает соревнования 10 видам спорта, в том числе гала-матч по хоккею, турнир по теннису и чемпионат России по серфингу.Центральным спортивным событием ВЭФ-2021 станет ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента РФ Владимира Путина. В этом году турнир пройдет в новом зрелищном формате: матчевой встречи юниорских сборных России и мира.Второго сентября состоится этап мирового тура по керлингу WCT Pacific Ocean Cup. Турнир во Владивостоке откроет международный олимпийский сезон в этой дисциплине. Планируется участие сборных Китая, Южной Кореи, Новой Зеландии, Японии и России. Для российских спортсменов турнир во Владивостоке станет одним из этапов отбора в олимпийскую команду.В рамках спортивной программы ВЭФ пройдет Roscongress Cup - парусная регата в классе "Плату-25", в которой примут участие лучшие профессиональные гонщики Дальнего Востока и экипажи из других регионов России – всего 14 команд.Культурная программаНа набережной бухты Аякс (кампус ДВФУ) пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", на которой все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности, привлекательные для туристов.Приморский край даст попробовать напитки из местных дикоросов и блюда дальневосточной кухни. Бурятия представит работы современных бурятских скульпторов, которые отражают мифологию, историю и этнокультурную традицию народов республики. На стенде Сахалинской области гости смогут послушать выступления местных артистов.Гости ВЭФ получат возможность посетить ведущие музеи Владивостока и Приморский океанариум, которые подготовили специальные программы к форуму. Концертно-театральная часть программы включает вечер классической музыки с народной артисткой России Хиблой Герзмавой, который состоится на Приморской сцене Мариинского театра.На Спортивной набережной Владивостока будет работать интерактивная экспозиция "Третьяковка в движении". Экспозиция расскажет о коллекции музея, его основателе Павле Третьякове, а также даст возможность зрителям почувствовать себя гостем Третьяковской галереи.
https://ria.ru/20210901/vladivostok-1748109632.html
https://ria.ru/20210830/vef-1747857338.html
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экономика, таиланд, италия, олег кожемяко, си цзиньпин, мариинский театр, сергей брилев, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:07 01.09.2021 (обновлено: 13:36 01.09.2021)
 
Восточный экономический форум откроется во Владивостоке 2 сентября

Восточный экономический форум откроется на острове Русский во Владивостоке 2 сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум откроется на острове Русский во Владивостоке в четверг, он станет вторым крупным мероприятием в России, организованным в условиях пандемии, после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствуют в нем онлайн, всего на площадке форума ожидается около 4 тысяч участников. В пленарном заседании форума лично примет участие президент РФ Владимир Путин, в онлайн-формате будут участвовать главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух.
Символика Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
09:46
Иностранные участники ВЭФ начали прибывать во Владивосток
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Главная тема форума в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 16:29
Путин на ВЭФ после выступления пообщается со спикерами ключевых сессий

Форум в условиях пандемии

Восточный экономический форум в 2020 году был отменен из-за пандемии, таким образом, кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский примет гостей ВЭФ впервые за два года.
Как рассказал РИА Новости и.о. ректора ДВФУ Алексей Кошель, университет представит 4,1 тысячи номеров в кампусе для размещения гостей и участников форума. В учебных и административных зданиях кампуса прошел ремонт, гости будут жить в обновленных номерах.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко говорил в интервью РИА Новости, что территория кампуса во время форума станет "островом безопасности". Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях будет шахматная рассадка.
Гостям, участникам, а также сотрудникам форума для прохода на площадку необходимо иметь отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Как сообщал ранее фонд "Росконгресс", участники форума, прилетающие во Владивосток из других городов, должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста до посадки в самолет. Иностранным участникам форума надо сдать один ПЦР-тест за 72 часа до пересечения границы и еще один - в одном из центров на территории РФ.
Для доступа на пленарное заседание форума понадобится сдать еще один ПЦР-тест – за сутки до прохода на площадку.
Бейджи участников активируются только после получения отрицательного теста.
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 16:20
Свыше 70% лиц, участвующих в подготовке ВЭФ, вакцинированы от коронавируса

Деловая программа

Деловая программа форума разделена на шесть треков. В рамках трека "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится" планируется обсудить глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики, перспективы российского рынка труда, туризм, креативные индустрии, безуглеродную энергетику, перспективы золота и драгметаллов, а также антикризисные стратегии в медицине.
Трек "Дальний Восток – новые вызовы и возможности" будет посвящен малому бизнесу, агрокомплексу, городам будущего, беспилотным логистическим коридорам и привлечению инвестиций на Дальний Восток. В треке "Общая ответственность в меняющемся мире" пройдут сессии о развитии особо охраняемых природных территорий, экспорте медицины, ответственном потреблении, климатических изменениях и волонтерстве.
В рамках ВЭФ также состоится молодежный форум, на котором обсудят массовое вовлечение молодежи в предпринимательство.
Запланирован и ряд международных мероприятий: бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также бизнес-диалог Россия-Европа.
На Международной конференции АТЭС по высшему образованию планируется обсудить вклад АТЭС и Африки в устойчивое высшее образование, большое Евразийское партнерство и АТЭС, а также цифровую трансформацию в образовании.
ВЭФ 2021
30 августа, 11:12
Журнал ВЭФ расскажет о новых возможностях Дальнего Востока в XXI веке

Пленарное заседание

Пленарное заседание форума запланировано на 3 сентября, пятницу, оно начнется в 15.00 по местному времени (8.00 мск). На пленарном заседании очно выступит президент России Владимир Путин. В формате онлайн примут участие лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух.
С видеоприветствиями обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьеры Индии Нарендра Моди и Таиланда Прают Чан-Оча.
Глава государства пообщается в режиме видеоконференцсвязи с модераторами и спикерами ключевых сессий форума. Модератором пленарного заседания ВЭФ традиционно будет Сергей Брилев.
Зона выставки Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 13:36
Молодые ученые Дальнего Востока примут участие в ВЭФ-2021

Спортивная программа

Спортивная программа ВЭФ включает соревнования 10 видам спорта, в том числе гала-матч по хоккею, турнир по теннису и чемпионат России по серфингу.
Центральным спортивным событием ВЭФ-2021 станет ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента РФ Владимира Путина. В этом году турнир пройдет в новом зрелищном формате: матчевой встречи юниорских сборных России и мира.
Второго сентября состоится этап мирового тура по керлингу WCT Pacific Ocean Cup. Турнир во Владивостоке откроет международный олимпийский сезон в этой дисциплине. Планируется участие сборных Китая, Южной Кореи, Новой Зеландии, Японии и России. Для российских спортсменов турнир во Владивостоке станет одним из этапов отбора в олимпийскую команду.
В рамках спортивной программы ВЭФ пройдет Roscongress Cup - парусная регата в классе "Плату-25", в которой примут участие лучшие профессиональные гонщики Дальнего Востока и экипажи из других регионов России – всего 14 команд.
Спортсмены из 10 стран примут участие в мероприятиях ВЭФ-2021
09:56
Спортсмены из десяти стран примут участие в мероприятиях ВЭФ-2021

Культурная программа

На набережной бухты Аякс (кампус ДВФУ) пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", на которой все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности, привлекательные для туристов.
Приморский край даст попробовать напитки из местных дикоросов и блюда дальневосточной кухни. Бурятия представит работы современных бурятских скульпторов, которые отражают мифологию, историю и этнокультурную традицию народов республики. На стенде Сахалинской области гости смогут послушать выступления местных артистов.
Зона выставки Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 09:52
Техно-гостиная с научными разработками и проектами откроется на ВЭФ-2021
Гости ВЭФ получат возможность посетить ведущие музеи Владивостока и Приморский океанариум, которые подготовили специальные программы к форуму. Концертно-театральная часть программы включает вечер классической музыки с народной артисткой России Хиблой Герзмавой, который состоится на Приморской сцене Мариинского театра.
На Спортивной набережной Владивостока будет работать интерактивная экспозиция "Третьяковка в движении". Экспозиция расскажет о коллекции музея, его основателе Павле Третьякове, а также даст возможность зрителям почувствовать себя гостем Третьяковской галереи.
За новыми возможностями: подготовка к Восточному экономическому форуму
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский второго сентября и продлится три дня.

Девушка в главном корпусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в преддверии Восточного экономического форума
1 из 15

Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский второго сентября и продлится три дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.

Посетители в главном корпусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума
2 из 15

Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.

Логотип Восточного экономического форума
3 из 15

Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.

Вход в центр ПЦР-тестирования на COVID-19 на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивосток
4 из 15

Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.

Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
5 из 15

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Девушка фотографируется на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума
6 из 15

Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.

Эмблема Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
7 из 15

Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кроме того, участников ждут насыщенная спортивная и культурная программы.

Студент играет в баскетбол на спортивной площадке в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский
8 из 15

Кроме того, участников ждут насыщенная спортивная и культурная программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

Баннеры ПАО НК Роснефть в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
9 из 15

Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.

Логотип Восточного экономического форума
10 из 15

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.

Мужчины на территория кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
11 из 15

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.

Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский накануне открытия Восточного экономического форума
12 из 15

Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.

Девушка из обслуживающего персонала форума в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
13 из 15

Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.

Девушка на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
14 из 15

На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.

Щит с символикой Восточного экономического форума на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
15 из 15

Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 15

Шестой Восточный экономический форум открывается на острове Русский второго сентября и продлится три дня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 15

Это второе после ПМЭФ крупнейшее мероприятие, организованное в России в условиях пандемии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 15

Так как в 2020 году форум был отменен из-за коронавируса, кампус Дальневосточного университета принимает гостей впервые за два года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Территория, где пройдет форум, станет "островом безопасности", пообещали организаторы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях организована шахматная рассадка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Гости, участники и сотрудники форума смогут попасть на площадку лишь с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Традиционно ВЭФ — это десятки деловых мероприятий: бизнес-диалоги и международные конференции, сессии и круглые столы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Кроме того, участников ждут насыщенная спортивная и культурная программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Темой форума в этом году стали новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствует в нем онлайн.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Участие в ВЭФ-2021 подтвердили более 50 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Для размещения участников форума в кампусе университета подготовили 4100 номеров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Площадки форума — идеальное место для обмена информацией и мнениями, взаимодействия с бизнесом и привлечения инвестиций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
14 из 15

На набережной бухты Аякс в дни форума будет работать традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", где все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Из международных мероприятий запланированы бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также диалог Россия — Европа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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