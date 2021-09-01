https://ria.ru/20210901/vina-1748210252.html

Врио начальника ИВС в Истре признал вину по делу о превышении полномочий

Врио начальника ИВС в Истре признал вину по делу о превышении полномочий - РИА Новости, 01.09.2021

Врио начальника ИВС в Истре признал вину по делу о превышении полномочий

Врио начальника изолятора временного содержания в Истре признал вину по делу о превышении полномочий, которое возбудили после побега пяти заключенных. Об этом... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:00

2021-09-01T18:00

2021-09-01T18:33

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Врио начальника изолятора временного содержания в Истре признал вину по делу о превышении полномочий, которое возбудили после побега пяти заключенных. Об этом журналистам сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.Исполняющему обязанности руководителя ИВС предъявили обвинение по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России. Ему грозит до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет."На допросе у следователя сотрудник полностью признал свою вину. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — сказала Тертичная.Инцидент произошел 6 августа. Среди сбежавших был опасный преступник Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверых сообщников Мавриди, которым вменялась кража, уже задержали, сам он остается на свободе.По данным следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному уголовному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли общаться, вырабатывать позицию защиты, чтобы усложнить ход дела, и составить план побега из-под стражи. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и самого Мавриди. Обвиняемый также допустил то, что так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания — остались открытыми.

https://ria.ru/20210818/pobeg-1746197907.html

истра

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, истра, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди